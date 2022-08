Hunedoara: Măsuri dure pentru a contracara scumpirea energiei electrice. Castelul Corvinilor rămâne în beznă

Autoritățile hunedorene au transmis primele măsuri pentru contracara scumpirea , motiv pentru care mai multe clădiri publice vor rămâne în întuneric pe timpul nopţii.

Măsuri luate în Hunedoara după scumpirea energiei

Autoritățile din Hunedoara au anunțat că pe arterele importante ale municipiului să fie redus cu 50% numărul lămpilor de iluminat conectate la reţea, potrivit adevarul.ro.

Totodată, iluminatul va fi oprit total pe timpul nopţii la sediile Primăriei municipiului Hunedoara, , Hala Obor, Piaţa Dunărea şi Complexul „Michael Klein”.

„Criza energetică declanşată pe plan continental obligă şi Primăria municipiului Hunedoara să aplice temporar o serie de măsuri menite să diminueze consumul de energie electrică generat de iluminatul public”, informează Primăria Hunedoara.

Cu toate acestea, cu tehnologie LED vor rămâne funcţionale, în cazul cărora consumurile de energie sunt deja reduse cu 50 % faţă de cele cu lămpi incandescente – amplasate la statuia lui Michael Klein, statuia lui Ioan (Iancu) de Hunedoara, în zona pietonală Sanitas, în zona pietonală Corvin şi la Casa de Cultură.

„Am fost forţaţi să luăm astfe de decizii din două motive: planul Comisiei Europene prin care municipalităţile trebuie să îşi diminueze consumurile de energie cu 20 la sută, dar, mai ales, creşterea dramatică a preţurilor la energie din ultimele luni. Dintre toate variantele analizate, am ales-o pe cea care are cel mai mic impact asupra cetăţenilor. Dacă, de exemplu, am fi ales să oprim total iluminatul, trei – patru ore, pe străzile şi bulevardele importante, s-ar fi oprit şi iluminatul din cartiere, reţelele dintre blocuri fiind conectate la cele de pe bulevarde”, a declarat Dan Bobouţanu, primarul municipiului Hunedoara.

Edilul susține că situaţia se va îmbunătăţi pe măsură ce va fi pus în funcţiune , cu tehnologie LED, de pe principalele bulevarde din oraş, o investiție aflată în derulare, cu finanţare europeană în valoare de două milioane de euro.