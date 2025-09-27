Iancu Guda, economist, cere liderilor coaliției „o ”. El spune că acest lucru „nu este opțional” și „nu avem de ales”.

Ce s-a întâmplat

Economistul Iancu Guda cere concedieri forțate. „Nu avem de ales”, consideră acesta.

„Trebuie nepărat să reducem risipa din sectorul public. Ar trebui să se ajungă la o restructurare cu forţa până la urmă, dacă nu s-a putut accepta acea scădere a personalului din unităţile locale vor trebui să le reducă. Nu avem de ales, nu este opţional”, a explicat Iancu Guda, după ce a fost chemat la Ministerul Finanțelor să ajute cu reorganizarea, conform știripesurse.ro.

Ce spune Ilie Bolojan

Premierul României, Ilie Bolojan, este dispus să analizeze varianta reformei administrației fără concedieri, prin reducerea salariilor. El consideră că doar reformele structurale pe termen lung pot genera economii reale.

„Indiferent ce variantă de reduceri am luat în calcul, reducerile care sunt, într-adevăr, făcute pe termen lung, reducerile care sunt luate în orice fel de calcul, sunt reducerile structurale. Asta înseamnă că trebuie reduse componente care, într-adevăr, sunt constante, sunt greu de redus. Și, într-adevăr, există două posibilități aici. S-au redus salarii, sau s-au redus personal”, a declarat Bolojan.

„Trebuie să reducem de undeva”

„Celelalte cheltuieli care pot fi reduse, v-am spus, sunt aspecte temporare, care pot să revină imediat și nici într-o reformă, nici într-un calcul pe termen lung, n-au fost luate ca elemente de bază, doar ca elemente secundare”, a spus premierul.

Întrebat dacă ar fi de acord să nu fie concediați oamenii, Bolojan a răspuns: „Nu mai există bani, dar există solicitări pentru investiții, pentru alte proiecte. Și trebuie înțeles că, dacă vrem să existe posibilitatea să alocăm acești bani, trebuie să reducem de undeva, pentru că nu mai putem continua cu acest împrumut”.

„Va fi doar o problemă de timp până am intra în colaps, pentru că dobânzile, gândiți-vă că dobânzile, anul acesta, depășesc 10 miliarde de euro, aproape 11 miliarde de euro. Am mai explicat, este valoarea autostrăzii dinspre Moldova. Vă rog să înțelegeți că doar, în fiecare an, numai din dobânzi, nu vedem autostrată”, a adăugat premierul.