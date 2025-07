Iași: O profesoară e acuzată că folosește un dispozitiv profesional de bruiaj în timpul examenelor: „Se vedeau antenele ieșind din punga de cadouri”. Femeia s-a certat cu oficialii ANCOM, apoi a intrat în concediu

Mai mulți studenți ai Facultății de Medicină Veterinară din cadrul Universității de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” din Iași (USV) o acuză pe conf. univ. dr. Geta Pavel, cadru didactic titular la disciplina Fiziologie, că de circa trei ani folosește în timpul examenelor un dispozitiv de bruiaj pentru a bloca semnalul GSM, Wi-Fi și radio. Atât de puternic e dispozitivul, că nici să suni la 112 nu poți.

Studenții au făcut plângere la ANCOM, care a trimis chiar a doua zi mai mulți specialiști la facultate. După ce s-a certat cu ei, profesoara a intrat subit în concediu. Conducerea facultății a anunțat și ea o anchetă.

O profesoară folosește un dispozitiv de bruiaj în timpul examenelor

„Chiar eu, în calitate de student, am fost victima directă a acestui abuz: în data de 10.07.2025, în timp ce mă aflam în clădirea facultății, nu am putut să-mi contactez mama, grav bolnavă, căreia i se făcuse rău acasă. M-am panicat, am încercat de mai multe ori să o sun, fără rezultat. Nimeni nu avea semnal pe niciun operator. I s-a făcut rău cuiva și nu puteau să sune la ambulanță”, a povestit un student, pentru

Studenți au făcut o plângere la Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM), iar specialiștii au ajuns chiar a doua zi la facultate. Acolo au găsit-o pe profesoară chiar la un examen unde folosea, conform aprecierii celor de la ANCOM, un dispozitiv profesional de bruiaj.

„Vineri, cei de la ANCOM au venit când doamna doctor avea examen. Aceasta a țipat la ei, i-a scos afară, le-a spus să iasă că e în examen. Când s-au întors împreună cu domnul decan, nu au mai găsit-o. A terminat examenul mai repede. Nu știu ce s-a mai întâmplat după. Doamna are notorietate, face parte și din Senat”, a povestit un student.

Cu dispozitivul de bruiaj în punga cu cadouri

Acesta a mai afirmat că ar fi văzut echipamentul de bruiaj ascuns într-o pungă de cadouri: „Se vedeau antene ieșind din pungă”.

Prof.univ.dr. Mihai Mareș, decanul facultății, a anunțat că s-a constituit o comisie în instituția de învățământ, care va verifica aspectele semnalate.

Utilizarea echipamentelor de bruiaj neautorizate este interzisă în România, conform art. 362 Cod Penal (perturbarea comunicațiilor electronice, pedeapsă de la 1 la 5 ani închisoare), precizează Ziarul de Iași.