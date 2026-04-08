O bucată din Turnul Eiffel va fi scoasă la licitație. Despre ce obiect este vorba și când are loc licitația

Iulia Petcu
08 apr. 2026, 18:59
Cuprins
  1. Ce bucată din Turnul Eiffel va fi scoasă la licitație
  2. Ce rol are scara în istorie
  3. Cum se desfășoară licitația și cine deține piesa
  4. Unde au ajuns celelalte fragmente ale scării originale
  5. Ce arată vânzările anterioare despre interesul pieței

O bucată autentică din celebrul Turn Eiffel va putea fi cumpărată de colecționari și iubitorii monumentului, în cadrul unei licitații organizate la Paris. Evenimentul promite să atragă interes internațional, având în vedere raritatea și valoarea simbolică a obiectului scos la vânzare.

Ce bucată din Turnul Eiffel va fi scoasă la licitație

O secțiune din scara originală a Turnului Eiffel, utilizată încă de la inaugurarea din 1889, urmează să fie scoasă la licitație în capitala Franței, transmite CNN. Elementul arhitectural făcea legătura între etajele al doilea și al treilea și păstrează caracteristicile tehnice ale epocii.

Construită din oțel și tablă nituită, structura include 14 trepte fixate pe o bază metalică în formă de cruce, având dimensiuni considerabile. Cu o înălțime de 2,75 metri și un diametru de 1,75 metri, piesa necesită un spațiu generos pentru expunere, scrie Antena3.

Secțiunea restaurată a scării (stânga) și scara originală (dreapta) sursa foto: CNN

Ce rol are scara în istorie

Timp de decenii, milioane de vizitatori au urcat pe aceste trepte pentru a ajunge în vârful simbolului parizian, înainte ca lifturile moderne să înlocuiască accesul clasic. Aproximativ 300 de milioane de oameni au trecut prin Turnul Eiffel de la inaugurarea sa din cadrul Expoziției Universale.

În 1983, monumentul a intrat într-un amplu proces de modernizare, iar mai multe segmente ale scării au fost demontate și dispersate. De atunci, aceste fragmente au devenit obiecte de colecție extrem de rare, păstrate fie în muzee, fie în colecții private.

Cum se desfășoară licitația și cine deține piesa

Licitația este programată pentru 21 mai și va fi organizată de departamentul Art Deco al casei Artcurial din Paris. Specialiștii estimează că obiectul va fi adjudecat pentru o sumă între 120.000 și 150.000 de euro, în funcție de interesul cumpărătorilor.

Potrivit organizatorilor, secțiunea a rămas în aceeași colecție privată timp de peste patru decenii, fără a fi expusă publicului. Sabrina Dolla, director asociat la Artcurial, a precizat: „Nu a fost niciodată expusă în exterior și a fost complet restaurată pentru vânzare”.

Unde au ajuns celelalte fragmente ale scării originale

De-a lungul timpului, mai multe segmente ale scării au fost vândute sau donate, ajungând în diferite colțuri ale lumii. Unele pot fi admirate în muzee din Paris, precum Muzeul d’Orsay sau Cité des Sciences, dar și în alte locații internaționale.

Există fragmente expuse în Japonia, în grădinile Fundației Yoishii, dar și în Statele Unite, în apropierea Statuii Libertății din New York. Această dispersie globală contribuie la mitologia obiectului și la interesul crescut al colecționarilor pentru fiecare piesă disponibilă.

Dolla a descris valoarea simbolică a obiectului astfel: „mai mult decât o simplă piesă de istorie”, continuând cu o imagine sugestivă: „Este o experiență imersivă, o călătorie statică prin timp și spațiu. Imaginează-ți că ești în 1889 pe această scară, situată între 113 și 276 de metri înălțime, fără bariere de siguranță, dar cu o vedere de 360 de grade asupra Parisului”.

Ce arată vânzările anterioare despre interesul pieței

Interesul pentru astfel de obiecte s-a dovedit constant ridicat, unele segmente fiind vândute la prețuri mult peste estimări. Cea mai valoroasă tranzacție a implicat o altă secțiune, adjudecată în 2016 pentru peste jumătate de milion de euro.

Referindu-se la acel moment, Dolla explica: „Era în stare bună (la fel ca cea pe care o prezentăm), dar mai ales pentru că un nou colecționar chinez și-o dorea cu orice preț. În cele din urmă, totul ține de circumstanțe și oportunități”.

