ÎCCJ a clarificat, printr-o decizie o serie de interpretări la prevederile Legii privind procedura adopției. Este vorba despre aspecte privind indemnizația pentru susținerea și stimularea adopției, care se acordă alături de alocația de plasament.

Clarificări venite de la ÎCCJ

Decizia, publicată în Monitorul Oficial, stabilește că prevederile referitoare la indemnizația de sprijin se aplică și în situația în care a rămas definitivă înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 268/2020. Este vorba despre actul normativ prin care a fost introdusă indemnizația,în noiembrie 2020, conform ÎCCJ.

Indemnizația de sprijin este un care se acordă alături de alocația de plasament. Aceste sume au fost introduse în Legea 273/2004 privind procedura adopției printr-o altă lege, nr. 268/2020, care se aplică din 29 noiembrie 2020. Intervenția instanței supreme a fost necesară pentru că, deși legea a intrat în vigoare în noiembrie 2020, indemnizația a fost reglementată patru luni mai târziu, în 26 martie 2021.

Această indemnizație de sprijin se acordă unor persoane care adoptă copii, „începând cu luna următoare rămânerii definitive a hotărârii judecătorești de încuviințare a adopției”, prevede legea.

De ce este necesară clarificarea ÎCCJ

Decizia nr. 326/2025, emisă de ÎCCJ, prevede că dispozițiile legii nr. 273/2004, așa cum au fost modificate, sunt aplicabile și în situația în care hotărârea judecătorească de încuviințare a rămas definitivă înainte de intrarea în vigoare a modificărilor stabilite prin Legea nr. 268/2020.

ÎCCJ a motivat introducerea acestei clarificări prin faptul că acordarea indemnizației de sprijin reprezintă un efect al adopției.

Drept urmare, „din punctul de vedere al aplicării temporale a acestor dispoziții în privința adopțiilor încuviințate prin hotărâri judecătorești rămase definitive anterior intrării în vigoare a 268/2020 268/2020, acordarea indemnizației de sprijin prevăzute de noua lege se înfățișează drept un efect viitor al unei situații juridice născute anterior intrării sale în vigoare, situație juridică derivată din adopție și care subzistă după intrarea în vigoare a legii noi”.

Care este valoarea indemnizației de sprijin

Legea 273/2004 stabilește persoana sau familia care face adopția beneficiază de o indemnizație lunară, de sprijin, raportată la indicatorul social de referință (ISR). Valoarea acestei indemnizații este de 1,2 ISR (792 de lei), pentru fiecare copil care, la data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești de încuviințare a adopției, se află în una dintre următoarele situații:

are vârsta cuprinsă între trei și șase ani;

este încadrat în grad de handicap ușor sau mediu;

face parte dintr-un grup de doi frați adoptabili împreună.

Conform legii, valoarea indemnizației de sprijin se majorează cu 50% când copilul se află într-una din situațiile: