B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Clarificare ÎCCJ pe legea adopției copiilor. Indemnizația de sprijin se acordă și cazul hotărârilor de încuviințare pronunțate înainte de noiembrie 2020

Clarificare ÎCCJ pe legea adopției copiilor. Indemnizația de sprijin se acordă și cazul hotărârilor de încuviințare pronunțate înainte de noiembrie 2020

Adrian Teampău
05 nov. 2025, 22:27
Clarificare ÎCCJ pe legea adopției copiilor. Indemnizația de sprijin se acordă și cazul hotărârilor de încuviințare pronunțate înainte de noiembrie 2020
sursa foto: pixabay
Cuprins
  1. Clarificări venite de la ÎCCJ
  2. De ce este necesară clarificarea ÎCCJ
  3. Care este valoarea indemnizației de sprijin

ÎCCJ a clarificat, printr-o decizie o serie de interpretări la prevederile Legii privind procedura adopției. Este vorba despre aspecte privind indemnizația pentru susținerea și stimularea adopției, care se acordă alături de alocația de plasament.

Clarificări venite de la ÎCCJ

Decizia, publicată în Monitorul Oficial, stabilește că prevederile referitoare la indemnizația de sprijin se aplică și în situația în care hotărârea judecătorească de încuviințare a rămas definitivă înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 268/2020. Este vorba despre actul normativ prin care a fost introdusă indemnizația,în noiembrie 2020, conform ÎCCJ.

Indemnizația de sprijin este un ajutor de la stat care se acordă alături de alocația de plasament. Aceste sume au fost introduse în Legea 273/2004 privind procedura adopției printr-o altă lege, nr. 268/2020, care se aplică din 29 noiembrie 2020. Intervenția instanței supreme a fost necesară pentru că, deși legea a intrat în vigoare în noiembrie 2020, indemnizația a fost reglementată patru luni mai târziu, în 26 martie 2021.

Această indemnizație de sprijin se acordă unor persoane care adoptă copii, „începând cu luna următoare rămânerii definitive a hotărârii judecătorești de încuviințare a adopției”, prevede legea.

De ce este necesară clarificarea ÎCCJ

Decizia nr. 326/2025,  emisă de ÎCCJ, prevede că dispozițiile legii nr. 273/2004, așa cum au fost modificate, sunt aplicabile și în situația în care hotărârea judecătorească de încuviințare a rămas definitivă înainte de intrarea în vigoare a modificărilor stabilite prin Legea nr. 268/2020.

ÎCCJ a motivat introducerea acestei clarificări prin faptul că acordarea indemnizației de sprijin reprezintă un efect al adopției.

Drept urmare, „din punctul de vedere al aplicării temporale a acestor dispoziții în privința adopțiilor încuviințate prin hotărâri judecătorești rămase definitive anterior intrării în vigoare a Legii nr. 268/2020 268/2020, acordarea indemnizației de sprijin prevăzute de noua lege se înfățișează drept un efect viitor al unei situații juridice născute anterior intrării sale în vigoare, situație juridică derivată din adopție și care subzistă după intrarea în vigoare a legii noi”.

Care este valoarea indemnizației de sprijin

Legea 273/2004 stabilește persoana sau familia care face adopția beneficiază de o indemnizație lunară, de sprijin, raportată la indicatorul social de referință (ISR). Valoarea acestei indemnizații este de 1,2 ISR (792 de lei), pentru fiecare copil care, la data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești de încuviințare a adopției, se află în una dintre următoarele situații:

  • are vârsta cuprinsă între trei și șase ani;
  • este încadrat în grad de handicap ușor sau mediu;
  • face parte dintr-un grup de doi frați adoptabili împreună.

Conform legii, valoarea indemnizației de sprijin se majorează cu 50% când copilul se află într-una din situațiile:

  • are împlinită vârsta de șapte ani;
  • este încadrat în grad de handicap accentuat sau grav, infectat HIV sau bolnav SIDA;
  • face parte dintr-un grup de cel puțin trei frați adoptabili împreună.
Tags:
Citește și...
Moarte groaznică pe Bulevardul Iuliu Maniu. Bucureștean spulberat de un TIR
Eveniment
Moarte groaznică pe Bulevardul Iuliu Maniu. Bucureștean spulberat de un TIR
Mezelurile devin tot mai populare în România. Ce consecințe aduc pentru sănătatea noastră
Eveniment
Mezelurile devin tot mai populare în România. Ce consecințe aduc pentru sănătatea noastră
Scurgere de gaze pe strada Popa Tatu. Autoritățile au oprit traficul în zonă (VIDEO)
Eveniment
Scurgere de gaze pe strada Popa Tatu. Autoritățile au oprit traficul în zonă (VIDEO)
Imagini rare cu o ursoaică și cei trei pui ai săi au fost surprinse în Apuseni. Cum interacționează urșii în natură (VIDEO)
Eveniment
Imagini rare cu o ursoaică și cei trei pui ai săi au fost surprinse în Apuseni. Cum interacționează urșii în natură (VIDEO)
Ambasadorul Indiei a mers cu trenul la Braşov, ca să ajungă mai repede la o întâlnire. Însă, locomotiva s-a stricat și a întârziat 2 ore jumătate: „Îmi doresc ca acesta să fie …”
Eveniment
Ambasadorul Indiei a mers cu trenul la Braşov, ca să ajungă mai repede la o întâlnire. Însă, locomotiva s-a stricat și a întârziat 2 ore jumătate: „Îmi doresc ca acesta să fie …”
Captură de parfumuri contrafăcute în București. Prejudiciul ajunge la 15 milioane de lei. Autoritățile au reținut trei persoane
Eveniment
Captură de parfumuri contrafăcute în București. Prejudiciul ajunge la 15 milioane de lei. Autoritățile au reținut trei persoane
Mark Rutte, întrebat dacă sunt aliații pregătiți să înlocuiască trupele americane: „Cred că facem prea multă zarvă pe această temă. Când este necesar, putem să sporim trupele chiar și în România”
Politică
Mark Rutte, întrebat dacă sunt aliații pregătiți să înlocuiască trupele americane: „Cred că facem prea multă zarvă pe această temă. Când este necesar, putem să sporim trupele chiar și în România”
Scandal la Brussel Airlines din cauza ploșnițelor. Cum au reacționat însoțitorii de zbor și compania
Eveniment
Scandal la Brussel Airlines din cauza ploșnițelor. Cum au reacționat însoțitorii de zbor și compania
CCIR a preluat un nou mandat ca membru în Consiliul Director al Eurochambres
Eveniment
CCIR a preluat un nou mandat ca membru în Consiliul Director al Eurochambres
De la stradă la birou: cum au cucerit încălțările versatile garderoba masculină
Eveniment
De la stradă la birou: cum au cucerit încălțările versatile garderoba masculină
Ultima oră
23:57 - Daniel David: „Evaluarea Națională e prea îngustă și prea punctuală”. Ce reformă pregătește ministrul
23:55 - Moarte groaznică pe Bulevardul Iuliu Maniu. Bucureștean spulberat de un TIR
23:31 - România are nevoie de o armată profesionistă și solidă. Mesajul consilierului prezidențial Radu Burnete înainte de NATO Industry Forum
23:19 - Google Maps lansează o inovație majoră pentru navigația auto. Cum devine noua funcție AI Google Maps un adevărat copilot virtual pentru șoferi
22:45 - Mezelurile devin tot mai populare în România. Ce consecințe aduc pentru sănătatea noastră
22:42 - Horia Moculescu internat în stare gravă. Compozitorul este la Secția ATI a Institutului „Matei Balș”
22:09 - Revoluție pe șine în Uniunea Europeană. Trenurile vor fi mai rapide decât zborurile pe distanțe scurte. Ce urmărește Comisia Europeană
21:58 - Scurgere de gaze pe strada Popa Tatu. Autoritățile au oprit traficul în zonă (VIDEO)
21:55 - Prima reacție a lui Călin Georgescu, după ce au apărut ultimele stenograme. Ce spune despre „angajarea fictivă” în Austria: „Nu voi accepta!”
21:30 - Angelina Jolie, moment neprevăzut în Ucraina. Șoferul actriței, săltat din trafic și înrolat în armată