Cristi Chivu, ales purtător al flăcării olimpice pentru Milano–Cortina 2026. Ce semnificație are acest moment pentru cariera antrenorului român

Cristi Chivu, ales purtător al flăcării olimpice pentru Milano–Cortina 2026. Ce semnificație are acest moment pentru cariera antrenorului român

Iulia Petcu
23 ian. 2026, 22:20
Cristi Chivu va purta flacăra olimpică pentru Jocurile Olimpice Milano-Cortina 2026. sursa foto: gsp.ro
Cuprins
  1. Cum a ajuns Cristi Chivu purtător al flăcării olimpice
  2. Ce semnificație are acest moment pentru cariera lui Chivu
  3. Ce legătură are acest moment cu tradiția olimpică românească?

Cristi Chivu intră într-un moment simbolic rar pentru sportul românesc. Acesta a fost ales drept purtător al flăcării olimpice pentru Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina 2026. Anunțul a fost făcut de Inter chiar înaintea unui meci din Serie A, amplificând încărcătura simbolică a momentului.

Cum a ajuns Cristi Chivu purtător al flăcării olimpice

Antrenorul român al lui Inter, în vârstă de 45 de ani, a fost desemnat oficial purtător al torței olimpice pentru ediția de iarnă a Jocurilor Olimpice din 2026. Competiția va avea loc între 6 și 22 februarie, în orașele italiene Milano și Cortina d’Ampezzo, centrele principale ale evenimentului sportiv.

Anunțul a fost făcut vineri seara, chiar înaintea partidei dintre Inter și Pisa, disputată pe stadionul Giuseppe Meazza. Clubul italian a ales să marcheze public acest moment, subliniind recunoașterea internațională de care se bucură fostul internațional român.

Cristian Chivu va purta flacăra olimpică! 🖤💙 Antrenorul nostru principal este oficial purtător al torței pentru Milano-Cortina 2026!”, au transmis reprezentanții clubului Inter.

Ce semnificație are acest moment pentru cariera lui Chivu

Pentru Cristi Chivu, desemnarea ca purtător al flăcării olimpice reprezintă o validare simbolică a parcursului său sportiv și profesional, construit atât ca jucător, cât și ca antrenor la cel mai înalt nivel. Prezența sa în acest rol îl plasează într-un cerc select de personalități sportive cu impact global.

Printre alte nume alese pentru această onoare se regăsesc campioni și figuri emblematice ale sportului mondial, precum Zlatan Ibrahimovic, Filippo Inzaghi, Robert Pirès, Gianmarco Tamberi sau Gregorio Paltrinieri, relatează gsp.ro. Selecția subliniază dimensiunea internațională a evenimentului și criteriile de prestigiu aplicate.

Ce legătură are acest moment cu tradiția olimpică românească?

Sportul românesc a fost reprezentat recent într-un moment similar, la Jocurile Olimpice de la Paris din 2024, când Nadia Comăneci a purtat flacăra olimpică. Evenimentul de deschidere, organizat pe Sena, a oferit un cadru atipic și extrem de vizibil pentru simbolurile olimpice.

Atunci, torța a fost purtată de mari legende ale sportului mondial, iar prezența Nadiei Comăneci a consolidat legătura României cu istoria olimpică. Alegerea lui Cristi Chivu pentru ediția de iarnă continuă această linie simbolică.

România va participa la Milano–Cortina cu o delegație formată din 29 de sportivi, înscriși în discipline precum biatlon, sanie, schi alpin, schi fond, sărituri cu schiurile sau snowboard. Numărul sportivilor reprezintă o creștere față de ediția precedentă, Beijing 2022.

Peste 3.500 de sportivi din 93 de țări vor concura pentru 195 de medalii, iar definitivarea lotului românesc urmează să fie stabilită în perioada următoare.

