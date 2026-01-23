Fostul președinte Traian Băsescu a comentat dezbătut la B1TV, tema sensibilă a numirilor la conducerea serviciilor secrete și a parchetelor. Declarațiile sale au vizat raportul de putere dintre președinte și partide, dar și riscurile politizării unor instituții-cheie ale statului.

Cum se desfășoară lupta politică pentru controlul serviciilor și al parchetelor

Întrebat despre tensiunile generate de numirile considerate „critice”, a vorbit despre o competiție dură, purtată dincolo de spațiul public. „Se pare că partidele depășesc orice limită a bunului simț”, a declarat fostul președinte, sugerând că miza controlului instituțional a devenit una excesivă.

El a atras atenția asupra pericolului implicării politice în activitatea serviciilor și a parchetelor, mai ales în contextul anchetelor. Discuția a fost plasată într-un cadru mai larg, în care „toată lumea vrea să aibă control acolo”, iar revenirea serviciilor în anchete este privită ca un risc major pentru echilibrul democratic.

Ce spune fostul președinte despre rolul constituțional al președintelui

Traian a insistat că există atribuții clare ale șefului statului în care partidele nu ar trebui să intervină. „Sunt câteva atribuții ale președintelui în care n-ar trebui să se bage”, a spus acesta, invocând propria experiență de la Cotroceni.

Fostul președinte a oferit un exemplu concret din mandatul său: „Eu, spre exemplu, am luat șef de serviciu de la PSD, dar am luat pentru că am vrut eu, nu mi-a cerut nimeni”.

Potrivit lui Băsescu, decizia a avut un scop clar: „Eu am vrut să demonstrez că nu voi utiliza SRI-ul împotriva oamenilor politici din partide de opoziție sau din partide adverse”.

Trebuie sau nu negociate aceste numiri cu partidele

În ceea ce privește procedura, Traian Băsescu a subliniat că nominalizarea aparține președintelui, chiar dacă există și un vot de validare în . „Este dreptul președintelui de a nominaliza. Trebuie făcută și formalitatea votului în Parlament pentru a întări poziția celui nominalizat”, a explicat el.

Fostul șef al statului a respins însă categoric ideea negocierilor politice. „Nu-i treaba partidelor să spună, domnule președinte, noi pe ăsta îl vrem”, a afirmat Băsescu.

Referindu-se la un scenariu în care președintele nu ar avea majoritate parlamentară, acesta a fost tranșant: „n-aș face nicio concesie nici la șefii de servicii și nici la procurori”. În opinia sa, soluția este una clară: „Pur și simplu îl nominalizez și îl trimit numele în Parlament”.