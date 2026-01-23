B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Băsescu critică implicarea partidelor în deciziile președintelui: „depășesc orice limită a bunului simț”. Cine are dreptul să numească șefii serviciilor secrete și ai parchetelor (VIDEO)

Băsescu critică implicarea partidelor în deciziile președintelui: „depășesc orice limită a bunului simț”. Cine are dreptul să numească șefii serviciilor secrete și ai parchetelor (VIDEO)

Iulia Petcu
23 ian. 2026, 23:12
Băsescu critică implicarea partidelor în deciziile președintelui: „depășesc orice limită a bunului simț”. Cine are dreptul să numească șefii serviciilor secrete și ai parchetelor (VIDEO)
Fostul președinte Traian Băsescu captură video B1TV
Cuprins
  1. Cum se desfășoară lupta politică pentru controlul serviciilor și al parchetelor
  2. Ce spune fostul președinte despre rolul constituțional al președintelui
  3. Trebuie sau nu negociate aceste numiri cu partidele

Fostul președinte Traian Băsescu a comentat dezbătut la B1TV, tema sensibilă a numirilor la conducerea serviciilor secrete și a parchetelor. Declarațiile sale au vizat raportul de putere dintre președinte și partide, dar și riscurile politizării unor instituții-cheie ale statului.

Cum se desfășoară lupta politică pentru controlul serviciilor și al parchetelor

Întrebat despre tensiunile generate de numirile considerate „critice”, Traian Băsescu a vorbit despre o competiție dură, purtată dincolo de spațiul public. „Se pare că partidele depășesc orice limită a bunului simț”, a declarat fostul președinte, sugerând că miza controlului instituțional a devenit una excesivă.

El a atras atenția asupra pericolului implicării politice în activitatea serviciilor și a parchetelor, mai ales în contextul anchetelor. Discuția a fost plasată într-un cadru mai larg, în care „toată lumea vrea să aibă control acolo”, iar revenirea serviciilor în anchete este privită ca un risc major pentru echilibrul democratic.

Ce spune fostul președinte despre rolul constituțional al președintelui

Traian Băsescu a insistat că există atribuții clare ale șefului statului în care partidele nu ar trebui să intervină. „Sunt câteva atribuții ale președintelui în care n-ar trebui să se bage”, a spus acesta, invocând propria experiență de la Cotroceni.

Fostul președinte a oferit un exemplu concret din mandatul său: „Eu, spre exemplu, am luat șef de serviciu de la PSD, dar am luat pentru că am vrut eu, nu mi-a cerut nimeni”.

Potrivit lui Băsescu, decizia a avut un scop clar: „Eu am vrut să demonstrez că nu voi utiliza SRI-ul împotriva oamenilor politici din partide de opoziție sau din partide adverse”.

Trebuie sau nu negociate aceste numiri cu partidele

În ceea ce privește procedura, Traian Băsescu a subliniat că nominalizarea aparține președintelui, chiar dacă există și un vot de validare în Parlament. „Este dreptul președintelui de a nominaliza. Trebuie făcută și formalitatea votului în Parlament pentru a întări poziția celui nominalizat”, a explicat el.

Fostul șef al statului a respins însă categoric ideea negocierilor politice. „Nu-i treaba partidelor să spună, domnule președinte, noi pe ăsta îl vrem”, a afirmat Băsescu.

Referindu-se la un scenariu în care președintele nu ar avea majoritate parlamentară, acesta a fost tranșant: „n-aș face nicio concesie nici la șefii de servicii și nici la procurori”. În opinia sa, soluția este una clară: „Pur și simplu îl nominalizez și îl trimit numele în Parlament”.

Tags:
Citește și...
Fostul președinte Traian Băsescu critică dur coaliția de guvernare. Cum este respectată separația puterilor în stat
Politică
Fostul președinte Traian Băsescu critică dur coaliția de guvernare. Cum este respectată separația puterilor în stat
Băsescu: Statele Unite ale Europei reprezintă o necesitate. În cât timp ar trebui să se concretizeze proiectul (VIDEO)
Politică
Băsescu: Statele Unite ale Europei reprezintă o necesitate. În cât timp ar trebui să se concretizeze proiectul (VIDEO)
Traian Băsescu susține extinderea Uniunii Europene. Ce spune despre reluarea negocierilor cu Turcia (VIDEO)
Politică
Traian Băsescu susține extinderea Uniunii Europene. Ce spune despre reluarea negocierilor cu Turcia (VIDEO)
Băsescu compară relațiile româno-americane cu un deșert. Cum poate fi schimbată percepția SUA despre România (VIDEO)
Politică
Băsescu compară relațiile româno-americane cu un deșert. Cum poate fi schimbată percepția SUA despre România (VIDEO)
Gafă diplomatică la Davos: Casa Albă a pus Belgia pe lista „Consiliului de Pace” în loc de Belarus. Cum a răspuns Bruxelles-ul
Politică
Gafă diplomatică la Davos: Casa Albă a pus Belgia pe lista „Consiliului de Pace” în loc de Belarus. Cum a răspuns Bruxelles-ul
Se încing spiritele între Ciprian Ciucu și Daniel Băluță. Replica dură a primarului general după criticile șefului PSD București
Politică
Se încing spiritele între Ciprian Ciucu și Daniel Băluță. Replica dură a primarului general după criticile șefului PSD București
Reacția lui Ilie Bolojan, după ce George Simion a tăiat un tort în forma Groenlandei: „Mă gândesc, ca român …”
Politică
Reacția lui Ilie Bolojan, după ce George Simion a tăiat un tort în forma Groenlandei: „Mă gândesc, ca român …”
Ilie Bolojan: „Anul acesta nu vor mai crește taxe și impozite”. Ce anunț a făcut premierul despre creșterea vârstei de pensionare
Politică
Ilie Bolojan: „Anul acesta nu vor mai crește taxe și impozite”. Ce anunț a făcut premierul despre creșterea vârstei de pensionare
Lupta dintre Marcel Ciolacu și Ilie Bolojan continuă. După ce l-a torpilat pe premier cu declarații dure, Ciolacu se aruncă și asupra susținătorului acestuia, Ludovic Orban
Politică
Lupta dintre Marcel Ciolacu și Ilie Bolojan continuă. După ce l-a torpilat pe premier cu declarații dure, Ciolacu se aruncă și asupra susținătorului acestuia, Ludovic Orban
Ilie Bolojan anunță concedieri în administrația locală. Câte primării trebuie să dea oameni afară: „E o inechitate față de românii care muncesc în România”
Politică
Ilie Bolojan anunță concedieri în administrația locală. Câte primării trebuie să dea oameni afară: „E o inechitate față de românii care muncesc în România”
Ultima oră
00:02 - Destinații noi de pe Aeroportul Brașov. Ce orașe europene sunt pe listă
23:59 - Fostul președinte Traian Băsescu critică dur coaliția de guvernare. Cum este respectată separația puterilor în stat
23:55 - Băsescu: Statele Unite ale Europei reprezintă o necesitate. În cât timp ar trebui să se concretizeze proiectul (VIDEO)
23:34 - Elev de 16 ani găsit inconștient în baia liceului după ce ar fi consumat droguri
23:24 - Laurențiu Beșu, despre urmările documentarului Recorder: „În sistemul judiciar nu s-a întâmplat nimic” (VIDEO)
22:49 - Magistratul Laurențiu Beșu despre „legea Mario”. Cum vede introducerea răspunderii penale la minorii de 10 ani pentru omor (VIDEO)
22:20 - Cristi Chivu, ales purtător al flăcării olimpice pentru Milano–Cortina 2026. Ce semnificație are acest moment pentru cariera antrenorului român
21:55 - Traian Băsescu susține extinderea Uniunii Europene. Ce spune despre reluarea negocierilor cu Turcia (VIDEO)
21:40 - Băsescu compară relațiile româno-americane cu un deșert. Cum poate fi schimbată percepția SUA despre România (VIDEO)
21:20 - Cât a cheltuit Rusia pe atacul asupra Kievului din 20 ianuarie 2026