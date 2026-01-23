Fostul președinte Traian Băsescu a comentat dezbătut la B1TV, tema sensibilă a numirilor la conducerea serviciilor secrete și a parchetelor. Declarațiile sale au vizat raportul de putere dintre președinte și partide, dar și riscurile politizării unor instituții-cheie ale statului.
Întrebat despre tensiunile generate de numirile considerate „critice”, Traian Băsescu a vorbit despre o competiție dură, purtată dincolo de spațiul public. „Se pare că partidele depășesc orice limită a bunului simț”, a declarat fostul președinte, sugerând că miza controlului instituțional a devenit una excesivă.
El a atras atenția asupra pericolului implicării politice în activitatea serviciilor și a parchetelor, mai ales în contextul anchetelor. Discuția a fost plasată într-un cadru mai larg, în care „toată lumea vrea să aibă control acolo”, iar revenirea serviciilor în anchete este privită ca un risc major pentru echilibrul democratic.
Traian Băsescu a insistat că există atribuții clare ale șefului statului în care partidele nu ar trebui să intervină. „Sunt câteva atribuții ale președintelui în care n-ar trebui să se bage”, a spus acesta, invocând propria experiență de la Cotroceni.
Fostul președinte a oferit un exemplu concret din mandatul său: „Eu, spre exemplu, am luat șef de serviciu de la PSD, dar am luat pentru că am vrut eu, nu mi-a cerut nimeni”.
Potrivit lui Băsescu, decizia a avut un scop clar: „Eu am vrut să demonstrez că nu voi utiliza SRI-ul împotriva oamenilor politici din partide de opoziție sau din partide adverse”.
În ceea ce privește procedura, Traian Băsescu a subliniat că nominalizarea aparține președintelui, chiar dacă există și un vot de validare în Parlament. „Este dreptul președintelui de a nominaliza. Trebuie făcută și formalitatea votului în Parlament pentru a întări poziția celui nominalizat”, a explicat el.
Fostul șef al statului a respins însă categoric ideea negocierilor politice. „Nu-i treaba partidelor să spună, domnule președinte, noi pe ăsta îl vrem”, a afirmat Băsescu.
Referindu-se la un scenariu în care președintele nu ar avea majoritate parlamentară, acesta a fost tranșant: „n-aș face nicio concesie nici la șefii de servicii și nici la procurori”. În opinia sa, soluția este una clară: „Pur și simplu îl nominalizez și îl trimit numele în Parlament”.