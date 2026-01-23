Magistratul Laurențiu Beșu, fost judecător, actual procuror, este de părere că o lege care să prevadă tragerea la răspundere a minorilor, răspundere penală, indiferent de vârstă, trebuie însoțită și de alte măsuri.

Magistratul Laurențiu Beșu despre „legea Mario”

O petiție care cere introducerea răspunderii penale pentru fapte de , de la vârsta de 10 ani, a strâns peste 20.000 de semnături. , așa cum este denumită, a fost inițiată după ce un copil de 15 ani din județul Timiș, a fost ucis de alți doi minori, unul în vârstă de 13 ani. În acest context, fostul judecător Laurențiu Beșu a arătat că simpla modificare a legii, fără alte măsuri, nu este suficientă pentru a rezolva această problemă.

„Este înfiorător ce s-a întâmplat acolo. Nici nu pot să îmi imaginez ce este în sufletul părinților victimei, dar chiar și în sufletul părinților autorilor. Tradițional, în dreptul penal român răspunderea nu există sub vârsta de 14 ani. Tind să cred, și este doar o opinie – trebuie realizate analize, studii de către psihologi, sociologi pentru a vedea de ce se ajunge în asemenea situații – că nu ar fi un impediment dacă ar fi scăzută această vârstă”, a spus fostul judecător.

Magistratul a precizat că răspunderea minorilor trebuie să fie angajată doar în condiții stricte. Este nevoie ca un colectiv de specialiști să stabilească dacă sunt responsabili și au avut discernământ în momentul comiterii faptei

„Răspunderea ar trebui să fie angajată în condiții foarte stricte, atunci când un colectiv de experți vor stabili dacă minorul are discernământ. Zilele acestea a fost publicat un studiu care evidențiază că, în alte țări, răspunderea penală a minorului poate fi angajată de la 10 ani, 11 ani, 12 ani”, a spus fostul judecător.

Ce factori trebuie avuți în vedere la stabilirea pedepsei

Laurențiu Beșu a precizat că sancționarea penală a unui minor este o problemă foarte delicată. Este nevoie ca, înainte de a lua o decizie, să fie analizați toți factorii care l-au determinat să comită acea faptă. Astfel, dacă sunt cunoscute aceste resorturi care l-au împins la comiterea infracțiunii, se poate lucra cu el pentru a fi recuperat.

„A pedepsi un minor este foarte delicat pentru că trebuie înțelese toate resorturile interioare ale acelui minor: ce l-a împins să facă acea faptă; de ce nu a analizat mai bine înainte de a acționa; care au fost factorii, familia, accesul la acste device-uri care oferă informații, filme și alte chestiuni care pot crea în mintea lui aceste porniri care îl afectează și pe el pentru că va suferi consecințe”, a explicat magistratul.

El a subliniat că este foarte dificil pentru un judecător să trimită la închisoare un copil de 10 ani. Cu atât mai mult cu cât sistemul de detenție pentru minori din țara noastră nu este tocmai bine pus la punct. Potrivit spuselor sale, nu există o diferență foarte mare între un și centrele educative pentru minori.

„Acum, pedeapsa sau intervenția autorităților după ce se săvârșesc fapte de către acel minor trebuie foarte bine analizată. E greu să trimiți la închisoare un copil de 10 ani…Experiența mi-a arătat că aceste centre educative sunt doar formal…. La noi, este fostul penitenciar Tichilești. Fostul penitenciar de minori a fost transformat și are o secție… dar funcționează ca un penitenciar Poate are programe difererite… nu știu. Eu am fost delegate o perioadă la Penitenciarul Giurgiu… și veneau în audiență și nu sunt diferențe foarte mari. Sunt diferențe foarte mici între penitenciar și aceste centre”, a atras atenția magistratul Beșu.

Laurențiu Beșu despre implicațiile adoptării unei legi

Magistratul a precizat că simpla , fără asigurarea unei baze logistice și a personalului pregătit să lucreze cu minori în vederea recuperării lor, nu rezolvă problema. Un astfel de mecanism, spune Laurențiu Beșu, trebuie gândit din toate punctele de vedere pentru ca minorii respectivi să poată fi recuperați după ispășirea pedepsei.

„În mod clar trebuie schimbat ceva… Dar trebuie foarte multă atenție pentru că dăm o lege și schimbăm vârsta răspunderii la 10 ani. Dar să nu fie o formă fără fond. Schimbăm forma legii, dar apoi ce facem? Trebuie gânduit și logistic, cine se va ocupa, cum se va ocupa, ce sancțiuni poți să aplici unui minor”, a spus magistratul.