Fostul președinte Traian Băsescu a criticat dur modul în care funcționează puterea politică în prezent, într-o intervenție la B1TV. Întrebat despre raporturile dintre instituțiile statului, acesta a vorbit despre încălcarea Constituției, dominația deciziilor de coaliție și estomparea separației puterilor în stat.

Ce spune fostul șef al statului despre coaliția de guvernare

a susținut că, în prezent, deciziile politice majore nu mai sunt luate în cadrul instituțiilor prevăzute de legea fundamentală. „S-a inventat o instituție neconstituțională care-i mai puternică decât guvernul și asta-i coaliția”, a declarat fostul șef al statului, referindu-se la rolul dominant al liderilor politici în afara cadrului formal.

În opinia sa, această realitate afectează funcționarea normală a Executivului și diluează responsabilitatea politică. Băsescu a sugerat că apariția unei astfel de structuri informale de decizie a contribuit direct la blocajele și disfuncționalitățile actuale din sistemul de guvernare.

Cum este respectată separația puterilor în stat

Fostul președinte a avertizat că se află într-un moment grav din punct de vedere constituțional. „Noi am ajuns în momentul de față să batjocorim și de-asta nu mai funcționează nimic”, a spus Traian Băsescu, indicând o degradare profundă a regulilor instituționale.

El a reamintit principiul fundamental al organizării statului: „Sunt câteva puteri în stat, trei la număr: Guvern, Parlament, Justiție”.Potrivit acestuia, respectarea strictă a acestor delimitări este esențială pentru funcționarea democratică a statului și pentru evitarea abuzurilor de putere.

Traian Băsescu a susținut că actuala criză instituțională este generată de tendința fiecărei puteri de a interveni în domeniul celeilalte. „Fiecare instituție vrea să ia din atribuțiile celeilalte”, a afirmat el, oferind exemple concrete.

Fostul președinte a criticat Guvernul, care „s-a transformat în Parlament, legiferează prin ordonanțe și asumări de răspundere”, dar și Justiția, care „ia hotărâri pentru bugetul de stat, pentru toate cele”. În acest context, Băsescu a pledat pentru o revenire la rolurile constituționale clare: „Guvernul cu punerea în aplicare a legilor, Parlamentul să facă legi, Justiția să aplice legi”.

Care este adevărata cauză a acestei degradări, potrivit lui Traian Băsescu

Întrebat dacă situația actuală este legată de ascensiunea extremismului, Traian Băsescu a respins această explicație. „Nu a extremiștilor”, a spus el, arătând că tendința este una mai veche, chiar dacă „de când a explodat AUR-ul (…) acum s-a ajuns la o depreciere totală”.

În final, fostul președinte a indicat posibilitatea unui rol de mediere la nivelul șefului statului. „Cred că domnul președinte Nicușor Dan ar putea să facă o discuție cu ei toți și să le spună (…) că fiecare instituție să facă ce e treaba ei și nu să se bage în treburile celorlalte prin abuz, pur și simplu”.