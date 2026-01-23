B1 Inregistrari!
Politică

Fostul președinte Traian Băsescu critică dur coaliția de guvernare. Cum este respectată separația puterilor în stat

Iulia Petcu
23 ian. 2026, 23:59
Fostul președinte Traian Băsescu critică dur coaliția de guvernare. Cum este respectată separația puterilor în stat
Cuprins
  1. Ce spune fostul șef al statului despre coaliția de guvernare
  2. Cum este respectată separația puterilor în stat
  3. Care este adevărata cauză a acestei degradări, potrivit lui Traian Băsescu

Fostul președinte Traian Băsescu a criticat dur modul în care funcționează puterea politică în prezent, într-o intervenție la B1TV. Întrebat despre raporturile dintre instituțiile statului, acesta a vorbit despre încălcarea Constituției, dominația deciziilor de coaliție și estomparea separației puterilor în stat.

Ce spune fostul șef al statului despre coaliția de guvernare

Traian Băsescu a susținut că, în prezent, deciziile politice majore nu mai sunt luate în cadrul instituțiilor prevăzute de legea fundamentală. „S-a inventat o instituție neconstituțională care-i mai puternică decât guvernul și asta-i coaliția”, a declarat fostul șef al statului, referindu-se la rolul dominant al liderilor politici în afara cadrului formal.

În opinia sa, această realitate afectează funcționarea normală a Executivului și diluează responsabilitatea politică. Băsescu a sugerat că apariția unei astfel de structuri informale de decizie a contribuit direct la blocajele și disfuncționalitățile actuale din sistemul de guvernare.

Cum este respectată separația puterilor în stat

Fostul președinte a avertizat că România se află într-un moment grav din punct de vedere constituțional. „Noi am ajuns în momentul de față să batjocorim Constituția și de-asta nu mai funcționează nimic”, a spus Traian Băsescu, indicând o degradare profundă a regulilor instituționale.

El a reamintit principiul fundamental al organizării statului: „Sunt câteva puteri în stat, trei la număr: Guvern, Parlament, Justiție”.Potrivit acestuia, respectarea strictă a acestor delimitări este esențială pentru funcționarea democratică a statului și pentru evitarea abuzurilor de putere.

Traian Băsescu a susținut că actuala criză instituțională este generată de tendința fiecărei puteri de a interveni în domeniul celeilalte. „Fiecare instituție vrea să ia din atribuțiile celeilalte”, a afirmat el, oferind exemple concrete.

Fostul președinte a criticat Guvernul, care „s-a transformat în Parlament, legiferează prin ordonanțe și asumări de răspundere”, dar și Justiția, care „ia hotărâri pentru bugetul de stat, pentru toate cele”. În acest context, Băsescu a pledat pentru o revenire la rolurile constituționale clare: „Guvernul cu punerea în aplicare a legilor, Parlamentul să facă legi, Justiția să aplice legi”.

Care este adevărata cauză a acestei degradări, potrivit lui Traian Băsescu

Întrebat dacă situația actuală este legată de ascensiunea extremismului, Traian Băsescu a respins această explicație. „Nu a extremiștilor”, a spus el, arătând că tendința este una mai veche, chiar dacă „de când a explodat AUR-ul (…) acum s-a ajuns la o depreciere totală”.

În final, fostul președinte a indicat posibilitatea unui rol de mediere la nivelul șefului statului. „Cred că domnul președinte Nicușor Dan ar putea să facă o discuție cu ei toți și să le spună (…) că fiecare instituție să facă ce e treaba ei și nu să se bage în treburile celorlalte prin abuz, pur și simplu”.

