Noi rute la Aeroportul Brașov vor fi lansate pe parcursul anului 2026, conform planurilor de extindere anunțate de conducerea instituției. După succesul curselor către Roma, Katowice și Varșovia, aeroportul din Ghimbav își concentrează eforturile pe destinații cerute de pasageri, precum Paris și diverse orașe din Spania.

Noi rute la Aeroportul Brașov către marile capitale europene

Potrivit conducerii, Parisul se află în topul preferințelor, fiind considerat o destinație esențială atât pentru zboruri de linie, cât și pentru vacanțe. De asemenea, Spania rămâne zona cu cea mai mare cerere, mulți brașoveni solicitând curse directe către orașele din Spania pentru a evita escalele costisitoare.

„Sunt planificate rute noi, din păcate nu pot să vi le spun pentru că avem niște NDA-uri semnate cu companiile aeriene. Am făcut un lobby și pentru Bruxelles, dar să știți că solicitări foarte mari sunt pe zona de Spania. Cele mai mari solicitări sunt pe zona de Spania și pe alte destinații din Italia; totodată, Parisul, care este locul trei în dorințele brașovenilor și ale celor care au completat chestionarul prietenilor de la Universitatea Transilvania, Parisul este locul trei ca și cursă de linie și locul doi ca și destinație de vacanță. Cred că ar avea un grad de încărcare foarte mare”, a declarat directorul general al aeroportului Daniel Micu

Planuri pentru un program non-stop

O altă prioritate pentru anul 2026 este atragerea unei baze operaționale a companiei . În prezent, se fac demersuri pentru ca aeroportul să poată opera 24 de ore din 24, însă acest lucru depinde de prezența unor avioane staționate permanent la Ghimbav.

„Prioritățile pentru 2026 sunt de a-i convinge pe partenerii de la Wizz să facă bază la Brașov și în sensul ăsta avem discuții destul de aplicate cu dumnealor și cred că suntem pe drumul cel bun. În funcție de intențiile companiilor care operează la noi, vom adapta și programul în consecință, adică suntem pregătiți să implementăm de la moment dat H24 din toate punctele de vedere, dar o vom face în clipa în care o companie aeriană va avea baza ei și va solicita H24”, a mai precizat Micu.

De menționat este faptul ca prelungirea activității ar putea transforma Brașovul într-un punct central pe harta aviației din regiune