B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Laurențiu Beșu, despre urmările documentarului Recorder: „În sistemul judiciar nu s-a întâmplat nimic” (VIDEO)

Laurențiu Beșu, despre urmările documentarului Recorder: „În sistemul judiciar nu s-a întâmplat nimic” (VIDEO)

Adrian Teampău
23 ian. 2026, 23:24
Laurențiu Beșu, despre urmările documentarului Recorder: „În sistemul judiciar nu s-a întâmplat nimic” (VIDEO)
Sursa foto: Captura video Youtube / @Recorder
Procurorul Laurențiu Beșu, unul dintre magistrații intervievați în investigația Recorder „Justiție capturată”, susține că nu a văzut nici o schimbare în sistem, după dezvăluirile de la finalul anului trecut.

Laurențiu Beșu nu vede nici o schimbare în sistem

Documentarul Recorder nu a avut urmări în sistemul de justiție susține fostul judecător. Laurențiu Beșu a declarat, într-o intervenție la B1 TV, că a văzut reacții la niveul instituțiilor statului, la Guvern, la Președinție, dar nu și în sistemul judiciar. Aici singurul lucru pe care l-au făcut cei vizați de dezvăluiri, a fost să-i discrediteze pe magistrații care au vorbit.

„Am urmărit perioada care s-a scurs de la apariția documentarului, să văd dacă se va întîmpla ceva în sistem. Opinia publică a reacționat și instituțiile statului, mă refer la Președinție și Guvern au întreprins anumite măsuri…domnul președinte s-a întâlnit cu o parte a judecătorilor, la Guvern am înțeles că este un grup de lucru pentru modificarea legii, dar în sistem nu s-a întâmplat nimic”, a spus el.

Deși spera că lucrurile se vor desfășura altfel, după apariția dezvăluirilor, singura reacție a sistemului a fost de a-i discredita pe cei care au considerat că trebuie să vorbească despre problemele existente.

„În sistem, concret, nu s-a întâmplat nimic. Singura reacție a fost să încerce să discrediteze judecătorii. A fost colega Moroșanu, au fost și alți judecători care au mers la domnul președinte și i-au explicat care este situația reală, dar singura reacție concretă a sistemului și a judecătorilor cu funcție de conducere și cu putere de decizie în sistem a fost să ne atace pe noi, cei care am spus că, uitați, aici avem niște probleme, ceva nu este în regulă”, a continuat magistratul.

Cum s-a încercat discreditarea magistratului

În ce-l privește, a spus Laurențiu Beșu, nu s-a confruntat cu represalii sau amenințări la nivelul instanței. În schimb s-a încercat discreditarea sa prin asocierea cu servciile secrete și cu procedura prin care a reușit să intre în magistratură.

 „Din partea conducerii tribunalului, nu. Au fost, într-adevăr, două cereri de recuzare, respinse de colegi, deci nu am resimțit la acest mod o presiune chiar în cadrul instanței”, a precizat magistratul.

Magistratul a explicat cum s-a încercat discreditarea sa prin inducerea ideii că nu îndeplinea condițiile de a intra în magistratură. El a precizată că alucrat ca polițist judiciar, poziție care îi permitea să acceadă în magistratură, conform legii. Ca polițist judiciar, a mai spus, a efectuat acte de urmărire penală, experitze, a audiat martori etc.

„La acel moment pentru a participa la acel concurs pentru a ocupa funcția de magistrat trebuia să îndeplinești cinci ani într-o funcție juridică (…) Eu am lucrat în perioada 2001 – 2006 la IPJ Giurgiu unde am fost polițist judiciar – serviciul la care lucram se numea Serviciul Poliție Judiciară”, a mai spus magistratul.

Tags:
Citește și...
Destinații noi de pe Aeroportul Brașov. Ce orașe europene sunt pe listă
Eveniment
Destinații noi de pe Aeroportul Brașov. Ce orașe europene sunt pe listă
Elev de 16 ani găsit inconștient în baia liceului după ce ar fi consumat droguri
Eveniment
Elev de 16 ani găsit inconștient în baia liceului după ce ar fi consumat droguri
Magistratul Laurențiu Beșu despre „legea Mario”. Cum vede introducerea răspunderii penale la minorii de 10 ani pentru omor (VIDEO)
Eveniment
Magistratul Laurențiu Beșu despre „legea Mario”. Cum vede introducerea răspunderii penale la minorii de 10 ani pentru omor (VIDEO)
Gara cu o vechime de peste 140 de ani: Cine este inginerul care a proiectat-o
Eveniment
Gara cu o vechime de peste 140 de ani: Cine este inginerul care a proiectat-o
Justiția se cutremură din nou. Un membru CSM dezvăluie cum este acaparată puterea de șefii Curților de Apel
Eveniment
Justiția se cutremură din nou. Un membru CSM dezvăluie cum este acaparată puterea de șefii Curților de Apel
Comoară în sertarul românilor. Ce telefon a ajuns să coste o mică avere în 2026
Eveniment
Comoară în sertarul românilor. Ce telefon a ajuns să coste o mică avere în 2026
Regele Cioabă vrea să stea la masa lui Trump. Liderul romilor, dispus să dea un miliard de dolari pentru un loc în Consiliul pentru Pace
Eveniment
Regele Cioabă vrea să stea la masa lui Trump. Liderul romilor, dispus să dea un miliard de dolari pentru un loc în Consiliul pentru Pace
Rețea de cămătărie și trafic de persoane destructurată de procurori. Cum ajungeau victimele grupării să muncească în Ungaria
Eveniment
Rețea de cămătărie și trafic de persoane destructurată de procurori. Cum ajungeau victimele grupării să muncească în Ungaria
Incident dramatic pe malul Someșului. Doi copii au căzut în apa înghețată. Cum se desfășoară misiunea de salvare (FOTO, VIDEO)
Eveniment
Incident dramatic pe malul Someșului. Doi copii au căzut în apa înghețată. Cum se desfășoară misiunea de salvare (FOTO, VIDEO)
Pădurea din stațiunea Băile Felix pusă la pământ. Sute de arbori tăiați
Eveniment
Pădurea din stațiunea Băile Felix pusă la pământ. Sute de arbori tăiați
Ultima oră
00:02 - Destinații noi de pe Aeroportul Brașov. Ce orașe europene sunt pe listă
23:59 - Fostul președinte Traian Băsescu critică dur coaliția de guvernare. Cum este respectată separația puterilor în stat
23:55 - Băsescu: Statele Unite ale Europei reprezintă o necesitate. În cât timp ar trebui să se concretizeze proiectul (VIDEO)
23:34 - Elev de 16 ani găsit inconștient în baia liceului după ce ar fi consumat droguri
23:12 - Băsescu critică implicarea partidelor în deciziile președintelui: „depășesc orice limită a bunului simț”. Cine are dreptul să numească șefii serviciilor secrete și ai parchetelor (VIDEO)
22:49 - Magistratul Laurențiu Beșu despre „legea Mario”. Cum vede introducerea răspunderii penale la minorii de 10 ani pentru omor (VIDEO)
22:20 - Cristi Chivu, ales purtător al flăcării olimpice pentru Milano–Cortina 2026. Ce semnificație are acest moment pentru cariera antrenorului român
21:55 - Traian Băsescu susține extinderea Uniunii Europene. Ce spune despre reluarea negocierilor cu Turcia (VIDEO)
21:40 - Băsescu compară relațiile româno-americane cu un deșert. Cum poate fi schimbată percepția SUA despre România (VIDEO)
21:20 - Cât a cheltuit Rusia pe atacul asupra Kievului din 20 ianuarie 2026