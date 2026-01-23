Procurorul Laurențiu Beșu, unul dintre intervievați în investigația Recorder „Justiție capturată”, susține că nu a văzut nici o schimbare în sistem, după dezvăluirile de la finalul anului trecut.

Laurențiu Beșu nu vede nici o schimbare în sistem

Documentarul Recorder nu a avut urmări în susține fostul judecător. Laurențiu Beșu a declarat, într-o intervenție la B1 TV, că a văzut reacții la niveul instituțiilor statului, la Guvern, la Președinție, dar nu și în sistemul judiciar. Aici singurul lucru pe care l-au făcut cei vizați de dezvăluiri, a fost să-i discrediteze pe magistrații care au vorbit.

„Am urmărit perioada care s-a scurs de la apariția documentarului, să văd dacă se va întîmpla ceva în sistem. Opinia publică a reacționat și instituțiile statului, mă refer la Președinție și Guvern au întreprins anumite măsuri…domnul președinte s-a întâlnit cu o parte a judecătorilor, la Guvern am înțeles că este un grup de lucru pentru modificarea legii, dar în sistem nu s-a întâmplat nimic”, a spus el.

Deși spera că lucrurile se vor desfășura altfel, după apariția dezvăluirilor, singura reacție a sistemului a fost de a-i discredita pe cei care au considerat că trebuie să vorbească despre problemele existente.

„În sistem, concret, nu s-a întâmplat nimic. Singura reacție a fost să încerce să discrediteze judecătorii. A fost colega Moroșanu, au fost și alți judecători care au mers la domnul președinte și i-au explicat care este situația reală, dar singura reacție concretă a sistemului și a judecătorilor cu funcție de conducere și cu putere de decizie în sistem a fost să ne atace pe noi, cei care am spus că, uitați, aici avem niște probleme, ceva nu este în regulă”, a continuat magistratul.