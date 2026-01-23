Documentarul Recorder nu a avut urmări în sistemul de justiție susține fostul judecător. Laurențiu Beșu a declarat, într-o intervenție la B1 TV, că a văzut reacții la niveul instituțiilor statului, la Guvern, la Președinție, dar nu și în sistemul judiciar. Aici singurul lucru pe care l-au făcut cei vizați de dezvăluiri, a fost să-i discrediteze pe magistrații care au vorbit.
„Am urmărit perioada care s-a scurs de la apariția documentarului, să văd dacă se va întîmpla ceva în sistem. Opinia publică a reacționat și instituțiile statului, mă refer la Președinție și Guvern au întreprins anumite măsuri…domnul președinte s-a întâlnit cu o parte a judecătorilor, la Guvern am înțeles că este un grup de lucru pentru modificarea legii, dar în sistem nu s-a întâmplat nimic”, a spus el.
Deși spera că lucrurile se vor desfășura altfel, după apariția dezvăluirilor, singura reacție a sistemului a fost de a-i discredita pe cei care au considerat că trebuie să vorbească despre problemele existente.
„În sistem, concret, nu s-a întâmplat nimic. Singura reacție a fost să încerce să discrediteze judecătorii. A fost colega Moroșanu, au fost și alți judecători care au mers la domnul președinte și i-au explicat care este situația reală, dar singura reacție concretă a sistemului și a judecătorilor cu funcție de conducere și cu putere de decizie în sistem a fost să ne atace pe noi, cei care am spus că, uitați, aici avem niște probleme, ceva nu este în regulă”, a continuat magistratul.
În ce-l privește, a spus Laurențiu Beșu, nu s-a confruntat cu represalii sau amenințări la nivelul instanței. În schimb s-a încercat discreditarea sa prin asocierea cu servciile secrete și cu procedura prin care a reușit să intre în magistratură.
„Din partea conducerii tribunalului, nu. Au fost, într-adevăr, două cereri de recuzare, respinse de colegi, deci nu am resimțit la acest mod o presiune chiar în cadrul instanței”, a precizat magistratul.
„La acel moment pentru a participa la acel concurs pentru a ocupa funcția de magistrat trebuia să îndeplinești cinci ani într-o funcție juridică (…) Eu am lucrat în perioada 2001 – 2006 la IPJ Giurgiu unde am fost polițist judiciar – serviciul la care lucram se numea Serviciul Poliție Judiciară”, a mai spus magistratul.