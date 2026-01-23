B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Elev de 16 ani găsit inconștient în baia liceului după ce ar fi consumat droguri

Elev de 16 ani găsit inconștient în baia liceului după ce ar fi consumat droguri

Flavia Codreanu
23 ian. 2026, 23:34
Elev de 16 ani găsit inconștient în baia liceului după ce ar fi consumat droguri
sursa foto: b1tv

 Elev de 16 ani găsit în stare de inconștiență într-un grup sanitar din incinta liceului. Incident extrem de grav a avut loc vineri seară la Colegiul German Goethe din București. Cazul a provocat o stare de alertă în Sectorul 1, existând suspiciuni că minorul ar fi consumat o substanță interzisă după terminarea cursurilor.

Intervenția medicilor pentru un elev găsit inconștient

Apelul la serviciile de urgență a fost înregistrat în jurul orei 18:30, semnalând prezența adolescentului în stare de leșin în toaleta liceului. În momentul în care echipele de salvatori au ajuns la fața locului, aceștia au constatat că elevul își revenise parțial, fiind găsit conștient și cooperant cu personalul de pe ambulanță

Minorul a fost dus de urgență la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Grigore Alexandrescu” pentru investigații medicale amănunțite. Medicii urmează să stabilească dacă starea de rău i-a pus viața în pericol și ce tratament este necesar pentru recuperarea sa completă.

Incidentul s-a petrecut la o oră la care programul școlar obișnuit se încheiase, chestiune ce ridică semne de întrebare.

 Minor suspectat de consum 

Cazul a intrat imediat în atenția anchetatorilor.  Elevul este suspectat că  ar fi consumat o substanță sub formă de praf de culoare albă. Surse din anchetă indică posibilitatea ca minorul să fi consumat droguri. Substanța ridicată de la fața locului de către polițiști urmează să fie supusă unor analize de laborator pentru a se stabili daca este halucinogenă sau nu.

Poliția Capitalei a deschis deja o anchetă pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care a avut loc incidentul și modul în care substanța respectivă a ajuns în posesia elevului. Se vor verifica, de asemenea, imaginile de pe camerele de supraveghere și vor fi audiate persoanele care s-au aflat în liceu la ora respectivă, potrivit observator

Tags:
Citește și...
Destinații noi de pe Aeroportul Brașov. Ce orașe europene sunt pe listă
Eveniment
Destinații noi de pe Aeroportul Brașov. Ce orașe europene sunt pe listă
Laurențiu Beșu, despre urmările documentarului Recorder: „În sistemul judiciar nu s-a întâmplat nimic” (VIDEO)
Eveniment
Laurențiu Beșu, despre urmările documentarului Recorder: „În sistemul judiciar nu s-a întâmplat nimic” (VIDEO)
Magistratul Laurențiu Beșu despre „legea Mario”. Cum vede introducerea răspunderii penale la minorii de 10 ani pentru omor (VIDEO)
Eveniment
Magistratul Laurențiu Beșu despre „legea Mario”. Cum vede introducerea răspunderii penale la minorii de 10 ani pentru omor (VIDEO)
Gara cu o vechime de peste 140 de ani: Cine este inginerul care a proiectat-o
Eveniment
Gara cu o vechime de peste 140 de ani: Cine este inginerul care a proiectat-o
Justiția se cutremură din nou. Un membru CSM dezvăluie cum este acaparată puterea de șefii Curților de Apel
Eveniment
Justiția se cutremură din nou. Un membru CSM dezvăluie cum este acaparată puterea de șefii Curților de Apel
Comoară în sertarul românilor. Ce telefon a ajuns să coste o mică avere în 2026
Eveniment
Comoară în sertarul românilor. Ce telefon a ajuns să coste o mică avere în 2026
Regele Cioabă vrea să stea la masa lui Trump. Liderul romilor, dispus să dea un miliard de dolari pentru un loc în Consiliul pentru Pace
Eveniment
Regele Cioabă vrea să stea la masa lui Trump. Liderul romilor, dispus să dea un miliard de dolari pentru un loc în Consiliul pentru Pace
Rețea de cămătărie și trafic de persoane destructurată de procurori. Cum ajungeau victimele grupării să muncească în Ungaria
Eveniment
Rețea de cămătărie și trafic de persoane destructurată de procurori. Cum ajungeau victimele grupării să muncească în Ungaria
Incident dramatic pe malul Someșului. Doi copii au căzut în apa înghețată. Cum se desfășoară misiunea de salvare (FOTO, VIDEO)
Eveniment
Incident dramatic pe malul Someșului. Doi copii au căzut în apa înghețată. Cum se desfășoară misiunea de salvare (FOTO, VIDEO)
Pădurea din stațiunea Băile Felix pusă la pământ. Sute de arbori tăiați
Eveniment
Pădurea din stațiunea Băile Felix pusă la pământ. Sute de arbori tăiați
Ultima oră
00:02 - Destinații noi de pe Aeroportul Brașov. Ce orașe europene sunt pe listă
23:59 - Fostul președinte Traian Băsescu critică dur coaliția de guvernare. Cum este respectată separația puterilor în stat
23:55 - Băsescu: Statele Unite ale Europei reprezintă o necesitate. În cât timp ar trebui să se concretizeze proiectul (VIDEO)
23:24 - Laurențiu Beșu, despre urmările documentarului Recorder: „În sistemul judiciar nu s-a întâmplat nimic” (VIDEO)
23:12 - Băsescu critică implicarea partidelor în deciziile președintelui: „depășesc orice limită a bunului simț”. Cine are dreptul să numească șefii serviciilor secrete și ai parchetelor (VIDEO)
22:49 - Magistratul Laurențiu Beșu despre „legea Mario”. Cum vede introducerea răspunderii penale la minorii de 10 ani pentru omor (VIDEO)
22:20 - Cristi Chivu, ales purtător al flăcării olimpice pentru Milano–Cortina 2026. Ce semnificație are acest moment pentru cariera antrenorului român
21:55 - Traian Băsescu susține extinderea Uniunii Europene. Ce spune despre reluarea negocierilor cu Turcia (VIDEO)
21:40 - Băsescu compară relațiile româno-americane cu un deșert. Cum poate fi schimbată percepția SUA despre România (VIDEO)
21:20 - Cât a cheltuit Rusia pe atacul asupra Kievului din 20 ianuarie 2026