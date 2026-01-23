Elev de 16 ani găsit în stare de inconștiență într-un grup sanitar din incinta liceului. Incident extrem de grav a avut loc vineri seară la Colegiul German Goethe din București. Cazul a provocat o stare de alertă în , existând suspiciuni că minorul ar fi consumat o substanță interzisă după terminarea cursurilor.

Intervenția medicilor pentru un elev găsit inconștient

Apelul la serviciile de urgență a fost înregistrat în jurul orei 18:30, semnalând prezența adolescentului în stare de leșin în toaleta liceului. În momentul în care echipele de salvatori au ajuns la fața locului, aceștia au constatat că elevul își revenise parțial, fiind găsit conștient și cooperant cu personalul de pe ambulanță

Minorul a fost dus de urgență la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Grigore Alexandrescu” pentru investigații medicale amănunțite. Medicii urmează să stabilească dacă starea de rău i-a pus viața în pericol și ce tratament este necesar pentru recuperarea sa completă.

Incidentul s-a petrecut la o oră la care programul școlar obișnuit se încheiase, chestiune ce ridică semne de întrebare.

Minor suspectat de consum

Cazul a intrat imediat în atenția anchetatorilor. Elevul este suspectat că ar fi consumat o substanță sub formă de praf de culoare albă. Surse din anchetă indică posibilitatea ca minorul să fi consumat droguri. Substanța ridicată de la fața locului de către polițiști urmează să fie supusă unor analize de laborator pentru a se stabili daca este halucinogenă sau nu.

Poliția Capitalei a deschis deja o anchetă pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care a avut loc incidentul și modul în care substanța respectivă a ajuns în posesia elevului. Se vor verifica, de asemenea, imaginile de pe camerele de supraveghere și vor fi audiate persoanele care s-au aflat în liceu la ora respectivă, potrivit