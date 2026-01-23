B1 Inregistrari!
Adrian Teampău
23 ian. 2026, 23:55
Băsescu: Statele Unite ale Europei reprezintă o necesitate. În cât timp ar trebui să se concretizeze proiectul (VIDEO)
Sursa foto: Shutterstock
Cuprins
  1. Ce sunt Statele Unite ale Europei
  2. Europa Unită trebuie să se apere singură

Statele Unite ale Europei reprezintă o necesitate în actualul context geopolitic, iar un astfel de proiect ar trebui implementat în cel mult zece ani. Este opinia fostului președinte Traian Băsescu.

Ce sunt Statele Unite ale Europei

Fostul președinte al Românie, Traian Băsescu, crede că statele membre ale Uniunii Europene trebuie să demareze un proces de integrare accelerată. Statele Unite ale Europei trebuie să fie un obiectiv pentru următorii zece ani. Altfel, crede Traian Băsescu, va fi foarte dificil ca cetățenii să fie protejați. Fostul președinte a vorbit pe acest subiect în emisiunea Special difuzată de B1 TV, răspunzând moderatoarei Nadia Ciurlin.

„Este o necesitate absolută. Dacă vreți și pe notițele mele pentru această seară. Unul dintre comandamentele noastre este să ne hotărâm și să accelerăm procesul de integrare a statelor membre ale Uniunii Europene cu obiectivul ca în zece ani să realizăm Statele Unite ale Europei pentru că altfel nu ne vom putea proteja cetățenii”, a spus fostul președinte.

Traian Băsescu este de părere că liderii Uniunii Europene au greșit atunci când au crezut în puterea și veșnicia parteneriatului cu Statele Unite. Astfel, s-a ajuns la actualul moment în care a venit un președinte cu o altă viziune, care nu pune preț pe parteneriatul cu Europa.

„Am greșit când am crezut în veșnicia acestui parteneriat cu Statele Unite. Uite că vine un președinte pe care nu-l poți contesta, este ales de poporul american, are puterile pe care i le dă Constituția și trebuie să iei notă de evoluții. Și o spun eu care sunt pro-american convins și nici acum nu am semne de întrebare cu privire la America. Eu am semne de întrebare cu privire la președintele SUA, dacă înțelege ce face”, a precizat fostul președinte.

Europa Unită trebuie să se apere singură

Traiam Băsescu a apreciat decizia comună a liderilor UE de a nu adera la Consiliul pentru Pace inițiat de Donald Trump. Această structură are drept scop să discrediteze Organizația Națiunilor Unite, iar acest lucru nu trebuie permis.

„Aici, noi va trebui să luăm decizii. A fost o decizie foarte bună, un consens în Consiliul European, să nu se meargă în Consiliul Păcii gestionat de Trump, cu argumente foarte sănătoase. Nu se poate discredita ONU, creând niște structuri personale”, a spus Băsescu.

În acest context, până la înființarea acestei structuri, Statele Unite ale Europei, este nevoie ca Uniunea Europeană să se pregătească să se apere singură. Iar pentru aceasta este nevoie, în primul rând, de înființarea unor comandamente comune, ale armatelor UE. Acestea trebuie să preia conducerea trupelor europene în cazul în care SUA va decide să nu mai susțină NATO.

„Dar va trebui ca liderii europeni să se întâlnească din nou și să discute cum se poate apăra Europa singură dacă America nu va mai reacționa. ȘI aici trebuie făcute niște lucruri simple Trebuie create comandamente ale europenilor. Nici NATO nu are o armată. Sunt armatele statelor naționale. Avem la Bruxelles comandamentul trupelor aliate care coordonează și militarii americani de pe teritoriul UE. Dar ar trebui să ne facem comandamente care să coordoneze doar armatele Uniunii Europene”, a mai arătat Traian Băsescu.

