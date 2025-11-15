B1 Inregistrari!
Ilie Bolojan și Ciprian Ciucu, un parteneriat al experienței și performanței în administrație

Ilie Bolojan și Ciprian Ciucu, un parteneriat al experienței și performanței în administrație

B1.ro
15 nov. 2025, 11:57
Ilie Bolojan și Ciprian Ciucu, un parteneriat al experienței și performanței în administrație
Sursa foto: Facebook / @Ciprian Ciucu

Ciprian Ciucu pornește cu un atu greu de ignorat: sprijinul și experiența lui Ilie Bolojan, liderul modelului de administrație performantă din România. Un parteneriat între viziune și rezultate — pentru ca Bucureștiul să devină orașul bine administrat pe care îl merităm.

Ciprian Ciucu este susținut de Ilie Bolojan, nu prin poze, ci prin schimb de experiență și bune practici.

Ciprian Ciucu, candidatul susținut de Ilie Bolojan este garanția unui București administrat ca la Oradea, cu multă grijă, ordine, eficiență și respect pentru toți locuitorii orașului. Ciprian Ciucu vine cu aceeași viziune și aceeași determinare și împreună cu bucureștenii va pune Capitala la punct.

Material promovat de PNL București

