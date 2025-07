„Îmi lipsește tenisul, dar mi-e bine și fără el”. Ce face Simona Halep după retragere

s-a retras din tenis deja de cinci luni. Aceasta mărturisește că îi lipsește acest sport, însă se simte „bine și fără el”.

Ce face acum Simona Halep

„Îmi lipsește tenisul, dar mi-e bine și fără el. Nu simt că m-am lăsat de foarte mult timp ca joc, ca feeling, dar fizic se simte, adică picioarele, deplasarea nu mai sunt acolo unde trebuie să fie. Pentru mine a fost o eliberare, a fost o relaxare totală. Am fost obosită, am avut o reacție corporală, m-am spuzit la buze foarte, foarte tare, cred că a fost și totul prea emoțional acolo, pe teren”, a declarat Simona Halep într-un interviu acordat gsp.ro, citat de .

Fosta sportivă mărturisește că încă mai are dureri, însă mult mai mici.

„Mă trezesc dimineața și nu am dureri, ceea ce e un lucru foarte nou pentru mine. Când alerg la sală, mai fac câte o alergare de 30-40 de minute, mă doare genunchiul după. E o afecțiune destul de gravă, dar nu mă împiedică să alerg. Poate dacă aș începe să joc iar de performanță, nu aș putea, dar de zi cu zi nu mă afectează. E o problemă destul de mare acolo, care poate și ea m-a făcut să decid să mă retrag, toate la un loc, cred. Și emoțional, ultimii doi ani, trei ani, acum, au fost grei și împreună cu toate momentele astea, am hotărât să mă retrag”, a spus aceasta.

Timpul liber este prețios, iar acum se poate bucura de el din plin, spune Simona Halep: „Timpul liber, adică timpul fără presiune, timpul fără obiectiv. Acum am din plin acest lucru și-mi face bine. Chiar asta simțeam că-mi trebuie, de aceea am și decis să mă opresc. Adică deja ajunsesem la o epuizare emoțională foarte, foarte profundă. Acum încep să mă odihnesc. Nu dorm eu prea grozav, dar încet, încet pe timpul unei zile, de exemplu dacă mi-am plănuit eu să merg la sală și în dimineața respectivă nu am chef, nu mă duc și asta îmi place, adică asta mă bucură. Pentru mine, v-am spus, a fost o eliberare și o bucurie”.

„Am început să învăț să nu mai . Aveam obiceiul de a plănui fiecare zi și nu prea îmi ieșeau pentru că nu e ca la tenis. Depinde și de alți oameni de pe lângă mine și am început să renunț la acest lucru, dar încă mi-e greu, recunosc. Dar sunt într-un lucru permanent și sper să reușesc să descopăr în totalitate ceea ce-mi place, ceea ce vreau să fac și cum îmi place să trăiesc. Încă nu am ajuns la nivelul să știu perfect”, a adăugat ea.

Acum, Simona Halep face doar când simte nevoia: cam de 3-4 ori pe săptămână.

„Fac sport atunci când simt nevoia. Aș putea să spun că fac de 3-4 ori pe săptămână. Ies la plimbare, ceea ce nu ieșeam înainte. Și stau. Am început să citesc mai mult. Am început să mă mai uit la televizor, ceea ce nu făceam înainte. Să stau în aer liber, să stau în natură. Am început să mai joc golf din când în când, rar, dar am început, cochetez cu intenția de a juca. Îmi place foarte mult că stau în natură la golf și asta mă odihnește foarte mult”, a dezvăluit Simona Halep.