Implant dentar în zona estetică: cum ajută tehnologia digitală la obținerea unui rezultat natural, la DENT ESTET

Implantologia dentară s-a schimbat semnificativ în ultimii ani, mai ales atunci când vorbim despre zona frontală a zâmbetului, acolo unde ne dorim cu toții un rezultat cât mai natural. Astăzi, accentul este pus pe integrarea armonioasă a tratamentelor cu implant dentar, dar și a celor de estetică dentară.

La DENT ESTET, tratamentele moderne cu sunt planificate interdisciplinar, prin colaborarea dintre chirurg și medicul protetician, cu sprijinul tehnologiilor digitale și al simulărilor 3D care permit o abordare mai precisă și mai predictibilă a fiecărui caz.

Implantul dentar în zona estetică – mai mult decât înlocuirea unui dinte

În zona frontală, succesul tratamentului nu este definit doar de integrarea implantului în os, ci de modul în care lucrarea finală se armonizează cu gingia, forma dinților și expresivitatea zâmbetului.

„Foarte mulți pacienți simplifică implantul la ideea de «șurub», însă în realitate lucrurile sunt mult mai complexe, mai ales acum, de când implicăm și latura estetică. Din punct de vedere chirurgical, nu este important doar să inserăm implantul în os, ci să îl poziționăm corect astfel încât rezultatul final să arate natural și să rămână stabil în timp”, explică dr. Cătălin Mărtișcă, medic specialist chirurgie dento-alveolară, invitat în cadrul emisiunii „Bună dimineața, România”.

Potrivit specialistului, volumul osos, grosimea gingiei și poziția viitoarei coroane influențează direct aspectul final al implantului. Diferența dintre un implant care doar funcționează și unul care se integrează firesc în zâmbet este dată tocmai de aceste detalii de planificare.

În ultimii ani, și așteptările pacienților s-au schimbat semnificativ. Dacă în trecut accentul era pus în principal pe funcționalitate, astăzi pacienții sunt mult mai atenți la estetica rezultatului final.

„Când vin în cabinet, foarte mulți pacienți întreabă cum va arăta la final implantul, dacă se va observa sau dacă gingia va arăta natural în jurul lucrării. De aceea, modul de lucru s-a schimbat foarte mult și punem mai mult accent pe abordarea multidisciplinară”, spune dr. .

Cum ajută tehnologia digitală la planificarea tratamentului cu implant

Integrarea tehnologiei digitale în etapa de planificare a tratamentului a devenit o normalitate în clinicile moderne.

Investigațiile 3D și scanările digitale permit evaluarea precisă a structurii osoase și simularea poziției ideale a implantului înainte de intervenție. Pe baza acestor date, medicii pot construi un plan de tratament mult mai predictibil și mai bine adaptat particularităților fiecărui pacient.

„Tehnologia ne ajută foarte mult să vedem, real, înainte de intervenție, ce urmează să facem. Folosim investigații 3D și scanări digitale pentru a vedea foarte clar structura osoasă și pentru a măsura exact poziția în care plasăm implantul, pentru a avea lucrarea protetică ideală”, afirmă dr. Cătălin Mărtișcă.

Ghidul chirurgical digital și precizia inserării implantului

În urma investigațiilor digitale este realizat ghidul chirurgical, un instrument care oferă precizie la nivel de microni în timpul intervenției.

Utilizarea ghidului chirurgical permite o inserare mai precisă a și contribuie la obținerea unui rezultat estetic și funcțional mai predictibil, mai ales în zona frontală a zâmbetului.

„Concret, investigațiile digitale se transpun sub forma unui ghid chirurgical. Acesta seamănă cu o gutieră, diferența fiind spațiile goale, acolo unde urmează să inserăm implantul. Este realizat digital, lucru care ne ajută să transferăm foarte precis planul de tratament în realitate”, explică dr. Cătălin Mărtișcă.

Previzualizarea digitală a zâmbetului, element cheie în planificarea tratamentului

Tehnologia digitală este utilizată și în etapa protetică, prin încă de la începutul tratamentului.

„Practic, încă de la început, putem realiza o simulare digitală a viitorului zâmbet. Putem decide forma dinților, proporțiile, poziția lor și modul în care se vor integra în fizionomia pacientului și în dinamica zâmbetului. Este un pas foarte important, pentru că nu mai construim tratamentul «din aproape în aproape», ci plecăm de la rezultatul final pe care ni-l dorim”, explică .

Pentru pacient, această etapă oferă o imagine mai clară asupra direcției tratamentului și a modului în care va arăta viitorul zâmbet.

De ce colaborarea dintre chirurg și protetician este esențială

În implantologia modernă, chirurgia și protetica sunt strâns conectate încă din faza de planificare. Rezultatul final depinde de modul în care cele două etape sunt integrate într-un plan comun de tratament.

„Noi, ca medici proteticieni, trebuie să construim o lucrare care să se integreze cât mai natural în zâmbetul pacientului, atât ca formă și proporții, cât și la nivelul gingiei. Iar pentru ca acest lucru să fie posibil, poziționarea implantului trebuie gândită foarte precis încă din etapa chirurgicală”, spune dr. Adelin Radu.

Această abordare multidisciplinară permite obținerea unor rezultate predictibile și mai bine adaptate particularităților fiecărui pacient. În zona frontală, unde estetica este extrem de importantă, chiar și mici diferențe de poziționare sau volum gingival pot influența aspectul final al zâmbetului.

Ce face diferența dintre un implant natural și unul artificial

În zona estetică, diferența este făcută de detalii care țin de culoare, transparență, formă și aspectul gingiei din jurul implantului.

„Pacientul observă foarte repede dacă există diferențe de culoare, de formă sau dacă gingia din jurul implantului nu arată natural. Chiar și cele mai mici dezechilibre pot face ca lucrarea să pară artificială”, afirmă dr. Adelin Radu.

Potrivit specialistului, obiectivul nu este realizarea unui dinte perfect uniform, ci recrearea unui aspect cât mai apropiat de un dinte natural, integrat firesc în zâmbet și fizionomie.

Ce influențează succesul implantului pe termen lung

Succesul unui implant dentar nu depinde doar de intervenția inițială, ci și de modul în care implantul este întreținut ulterior. Lipsa controalelor periodice, igiena insuficientă, fumatul sau bruxismul pot afecta stabilitatea în timp.

„Mulți pacienți cred că, dacă implantul nu este un dinte natural, nu mai necesită aceeași atenție. În realitate, țesuturile din jurul implantului trebuie îngrijite foarte bine”, explică dr. Cătălin Mărtișcă.

Prin integrarea tehnologiei digitale, a planificării interdisciplinare și a materialelor moderne, implantologia actuală permite obținerea unor rezultate mai precise, mai naturale și mai predictibile, inclusiv în cele mai sensibile zone estetice ale zâmbetului.