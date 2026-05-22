Bancomatele multifuncționale au devenit una dintre cele mai rapide metode prin care românii își depun direct în conturile bancare. Totuși, puțini știu că anumite tranzacții pot atrage atenția băncilor sau chiar a ANAF-ului. Deși depunerile de numerar nu sunt ilegale, sumele mari sau operațiunile repetate fără o justificare clară pot ridica semne de întrebare. Problemele apar mai ales atunci când banii depuși nu corespund cu veniturile declarate oficial.

Când intră în vizorul băncilor depunerile de numerar

Specialiștii în fiscalitate spun că astfel de operațiuni sunt monitorizate atent, mai ales în cazul persoanelor fără venituri constante. Verificări suplimentare pot apărea și atunci când cineva depune în mod repetat bani în conturile altor persoane. În atenția instituțiilor intră inclusiv tranzacțiile fragmentate în mai multe depuneri făcute într-un timp scurt, pentru a evita anumite praguri de raportare.

În ce cazuri poate ANAF să ceară explicații pentru bani

Depunerile de numerar în conturi sunt legale și nu declanșează automat . Cu toate acestea, anumite tranzacții pot ridica semne de întrebare pentru autorități. Verificările apar mai ales atunci când există diferențe mari între veniturile declarate și sumele care circulă prin conturi. În atenția inspectorilor fiscali ajung frecvent persoanele care declară venituri reduse, dar depun constant sume mari de bani cash.

Achizițiile costisitoare, precum mașinile, vacanțele sau proprietățile, pot ridica și ele semne de întrebare pentru inspectorii fiscali. În astfel de situații, ANAF poate cere documente care să justifice proveniența banilor, iar lipsa unor explicații clare poate aduce penalități sau verificări mai ample.

Ce tranzacții bancare sunt considerate cu risc ridicat

Băncile din România sunt obligate să monitorizeze tranzacțiile care ar putea avea legătură cu spălarea banilor sau veniturile nedeclarate. Nu există o sumă fixă care declanșează automat un control . Totuși, anumite operațiuni pot atrage atenția autorităților în funcție de frecvență, valoare și profilul financiar al clientului, notează Playtech.

Tranzacțiile mari în numerar sunt analizate mai atent, iar depunerile repetate pot deveni suspecte chiar și atunci când sumele nu sunt foarte ridicate. În schimb, banii proveniți din surse legale, precum o nuntă, o moștenire sau vânzarea unui bun personal, nu reprezintă de regulă o problemă, atât timp cât există documente care pot demonstra proveniența lor.

Ce trebuie să faci pentru a justifica proveniența banilor

Specialiștii recomandă ca orice sumă importantă depusă în cont să poată fi justificată prin documente clare care demonstrează proveniența banilor. Pot fi utile contractele de vânzare-cumpărare, actele de donație, contractele de împrumut, documentele notariale, chitanțele sau alte dovezi care explică sursa sumelor respective.

În același timp, persoanele care câștigă , activități independente, colaborări online sau alte surse suplimentare ar trebui să se asigure că veniturile sunt declarate corect și că taxele sunt plătite conform legii.