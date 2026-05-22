Acasa » Politică » Crin Antonescu a dezvăluit ce i-a cerut lui Ilie Bolojan: „O să începeți să îl regretați pe Iohannis"

Crin Antonescu a dezvăluit ce i-a cerut lui Ilie Bolojan: „O să începeți să îl regretați pe Iohannis”

Ana Maria
22 mai 2026, 15:54
Crin Antonescu a dezvăluit ce i-a cerut lui Ilie Bolojan: O să începeți să îl regretați pe Iohannis
Crin Antonescu, candidatul PNL-PSD-UDMR la prezidențiale. Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Crin Antonescu, dezvăluire despre Ilie Bolojan. Ce spune  despre o eventuală candidatură a lui Bolojan
  2. Crin Antonescu, dezvăluire despre Ilie Bolojan. Când ar fi avut loc această discuție
  3. Crede Crin Antonescu că Bolojan ar fi câștigat?
  4. Ce spune Crin Antonescu despre Klaus Iohannis
  5. Cum vede fostul lider PNL actuala clasă politică

Crin Antonescu, dezvăluire despre Ilie Bolojan. Crin Antonescu lansează noi declarații care pot alimenta speculațiile privind rolul lui Ilie Bolojan în calculele prezidențiale. Fostul lider liberal susține că i-a cerut personal actualului președinte al PNL să intre în cursa pentru Cotroceni, afirmând că acesta ar fi avut chiar șanse să câștige alegerile.

Declarațiile vin în contextul acuzațiilor lansate de PSD, potrivit cărora Ilie Bolojan ar fi fost implicat într-o campanie informală pentru alegerile prezidențiale.

Crin Antonescu, dezvăluire despre Ilie Bolojan. Ce spune  despre o eventuală candidatură a lui Bolojan

Fostul lider PNL a ironizat ideea potrivit căreia Ilie Bolojan și-ar fi dat cuvântul că nu va candida la alegerile prezidențiale.

„Mitul se construiește, de cele mai multe ori, pe minciuni. Bolojan nu a candidat la președinție pentru că și-a dat cuvântul. Cui și-a dat, dom’le, cuvântul? Poate francezilor, poate englezilor, poate jamaicanilor”, a spus Antonescu.

Crin Antonescu a explicat că nu el a fost persoana căreia Bolojan i-ar fi făcut o astfel de promisiune, dimpotrivă.

„Eu i-am spus: candidează la președinție. Deci mie nu mi-a dat cuvântul, că nu i l-am cerut. Pesediștilor și-a dat cuvântul? Cui și-a dat cuvântul de a ieșit mitul ăsta?”, a continuat el, potrivit Știripesurse.

Crin Antonescu, dezvăluire despre Ilie Bolojan. Când ar fi avut loc această discuție

Crin Antonescu a precizat că discuția cu Ilie Bolojan ar fi avut loc imediat după eșecul politic al lui Nicolae Ciucă: „Imediat după eșecul domnului Ciucă, a doua zi, a treia zi, când a venit la București”.

Potrivit fostului lider liberal, propunerea era clară, Ilie Bolojan să intre în cursă ca reprezentant al PNL, nu în urma unei înțelegeri politice mai largi.

„Să candideze din partea PNL. Păi nu vorbeam eu în numele PSD. Nu știu ce făcea PSD. I-am spus să candideze în numele PNL”, a mai adăugat Antonescu.

Crede Crin Antonescu că Bolojan ar fi câștigat?

Fostul candidat la prezidențiale susține că liderul liberal ar fi avut șanse reale de succes: „Trebuia să candideze. Poate și câștiga. Eu i-am și spus să candideze”.

În același timp, Antonescu a sugerat că, după ce el a fost desemnat candidat, ar fi existat o campanie menită să-i slăbească poziția, iar Ilie Bolojan nu ar fi intervenit.

„Faptul că această campanie a început după ce eu fusesem desemnat a fost o campanie menită, evident, să șubrezească această candidatură a mea, la care domnul Bolojan a asistat absolut pașnic, senin și liniștit”.

Ce spune Crin Antonescu despre Klaus Iohannis

Într-o declarație surprinzătoare, Crin Antonescu a afirmat că fostul președinte Klaus Iohannis ar putea ajunge să fie reevaluat pozitiv de opinia publică.

„Cu trecerea timpului o să începeți să îl regretați pe Iohannis”, a mai spus Antonescu.

Totuși, fostul lider liberal consideră că perioada Iohannis a contribuit la slăbirea clasei politice.

„Dar cred că cel mai mare păcat este faptul că, sub mandatele sale, nu neapărat la inițiativa lui, a avut, pur și simplu, o decapitare, o emasculare, nu știu cum să-i spun, a clasei politice.”

Cum vede fostul lider PNL actuala clasă politică

Crin Antonescu a criticat dur scena politică actuală, spunând că diferențele dintre marile partide au devenit aproape imposibil de observat.

„Deci noi am ajuns, totuși, de la personaje (…) noi am ajuns la niște situații în care greu deosebești, în tot acest timp, greu deosebești pe pesediști de peneliști, sincer”.

Fostul lider liberal a avut remarci dure și la adresa actualei conduceri a PNL.

„Repet, astăzi, în Partidul Național Liberal, sub conducerea hashtag-ului Bolojan (…) Nu mai cred că mai putem vorbi de Partidul Național Liberal decât cu numele și cu firma.”

Victor Ponta rupe tăcerea. De ce nu a mers, de fapt, la consultările cu Nicușor Dan
Florin Cîțu desființează politicile economice ale guvernului Bolojan. Investițiile publice masive n-au ajutat economia
Bolojan, detalii despre noul Guvern și despre discuțiile cu Nicușor Dan. Ce avertisment a transmis: „Nu trebuie să ne ascundem”
Rusia caută o ieșire care să pară victorie. Elitele ruse se tem că războiul din Ucraina a intrat în blocaj
PSD avansează două scenarii pentru viitoarea guvernare. Marius Budăi: „Cu refacerea Coaliției nu avem o problemă. Dacă nu-și doresc, ne asumăm noi”
O judecătoare de Curte de Apel, atac suburban la adresa lui Bolojan: „Nesimțitul ăla cocoțat foarte sus, chiar prea sus pentru nivelul lui moral și intelectual”. Ce a deranjat-o
Zelenski anunță atacuri la 700 de kilometri de Ucraina. Kievul lovește rafinării și promite noi operațiuni în Rusia
Acordul Bolojan-Fritz nu funcționează în teritoriu. PNL și PSD și-au dat mâna în Consiliul Județean condus de Adrian Veștea
Legea salarizării unitare intră în linie dreaptă. Dragoș Pîslaru anunță un acord politic pentru reforma salariilor de la stat
NATO caută o formulă mai corectă pentru ajutorul dat Ucrainei. Rutte avertizează că povara nu poate rămâne pe umerii acelorași aliați
