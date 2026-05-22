Război în Orientul Mijlociu. Marco Rubio vede un progres în negocierile cu Iranul

Adrian Teampău
22 mai 2026, 15:53
Marco Rubio și Mark Rutte Sursa foto: X / Secretary Marco Rubio
Marco Rubio, secretarul de stat american este de părere că există un uşor progres în discuţiile cu Iranul pentru încheierea războiului din Orientul Mijlociu. El avertizeză că SUA nu va accepta o taxă pentru traversarea Strâmtorii Ormuz. 

Marco Rubio vede un progres în discuțiile cu Iranul

Secretarul de stat american a avertizat că Statele Unite nu vor accepta sub nicio formă ca Iranul să impună taxe navelor comerciale care traversează Strâmtoarea Ormuz, relatează agenţiile EFE şi DPA. În ciuda acestor disensiuni, Marco Rubio vede o deblocare a negocierilor. El a făcut aceste declarații într-o conferință de presă comună cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, la reuniunea ministerială, din oraşul suedez Helsingborg.

„Aşteptăm veşti despre discuţiile aflate în desfăşurare; avem un uşor progres. Nu doresc să exagerez, dar există un mic progres, iar acest lucru este pozitiv”, a spus Rubio.

Șeful diplomaţiei americane a ţinut să precizeze că principiile de bază ale discuţiilor rămân neschimbate El a spus că Iranul nu va putea să dețină o armă nucleară. Astfel, că va fi abordată problema îmbogățirii uraniului. Totodată, a semnalat că Iranul vrea să impună un sistem de taxare în strâmtoarea Ormuz, lucru cu care SUA nu poate fi de acord. Rubio a afirmat că Teheranul încearcă să convingă Omanul să se alăture acestui demers.

„Nici o ţară în lume nu ar trebui să accepte acest lucru. Nu cunosc nicio ţară în lume care să fie favorabilă, cu excepţia Iranului”, a subliniat şeful diplomaţiei SUA.

Explicațiile oficialului american

Marco Rubio a declarat că în cazul în care Iranul va implementa un sistem de taxare pe o cale navigabilă internaţională, același lucru s-ar întâmpla și în alte locuri. Rubio s-a declarat de acord cu adoptarea de către ONU a unei rezoluţii, deja propusă de Bahrein, împotriva unui astfel de plan. O astfel de rezoluție ar pute fi blocată, crede el, de unele state membre în Consiliul de Securitate, Rusia şi/sau China.

Iranul a semnalat că 35 de nave comerciale, inclusiv petroliere, au tranzitat Strâmtoarea Ormuz în ultimele 24 de ore. Trversarea s-a făcut în coordonare cu Corpul Gardienilor Revoluţiei Islamice, armata ideologică iraniană. Această organizație a blocat traficul maritim prin acest coridor strategic imediat după ce SUA şi Israelul au declanşat atacurile aeriene asupra Iranului.

Teheranul susţine că nu a blocat strâmtoarea. În practică însă, navele trebuie să se coordoneze cu punctele de contact iraniene care le permite trecerea doar printr-un coridor din proximitatea coastei iraniene. De teama atacurilor, au crescut și preţurile asigurărilor maritime fapt ce descurajează traversarea strâmtorii.

