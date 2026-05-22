Ilie Bolojan pregătește fuziunea unor companii energetice de stat. Mai exact, două companii controlate integral de statul român, aflate în subordinea Ministerului Energiei, se pregătesc pentru o fuziune care ar putea schimba structura administrativă din domeniul energetic. Potrivit unui act normativ pregătit de Executiv, Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie (SAPE) urmează să preia prin absorbție compania Electrocentrale Grup.

Decizia vine în contextul în care Electrocentrale Grup se confruntă de ani buni cu dificultăți financiare semnificative, potrivit .

Bolojan pregătește fuziunea unor companii energetice de stat. Ce se întâmplă cu șefii Electrocentrale Grup

Odată cu finalizarea procesului de absorbție, actuala conducere a Electrocentrale Grup își va pierde automat mandatele, fără a beneficia de despăgubiri pentru încetarea anticipată a contractelor.

″Mandatul Consiliului de Administrație și al conducerii executive a Societății Electrocentrale Grup SA încetează de drept începând cu data efectivă a fuziunii, această operațiune reprezentînd o justă cauză, în conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare″, menționează sursa citată.

Practic, încetarea mandatelor este justificată legal prin însăși operațiunea de reorganizare, fără obligația acordării unor compensații financiare.

Bolojan pregătește fuziunea unor companii energetice de stat. De ce este absorbită Electrocentrale Grup

Datele financiare arată un tablou problematic pentru compania de stat. Potrivit documentului, Electrocentrale Grup a acumulat pierderi consistente care au afectat stabilitatea financiară și perspectivele de dezvoltare.

În intervalul 2013-2024, compania a înregistrat pierderi în nouă ani, cu un total care depășește 84 de milioane de lei. În schimb, profit net a fost raportat doar în trei ani, iar suma cumulată a fost sub 1,8 milioane de lei.

Aceste rezultate au cântărit decisiv în luarea deciziei privind reorganizarea.

Ce controverse au vizat SAPE

SAPE a intrat în atenția publică în vara anului trecut, după apariția unor informații privind veniturile și beneficiile acordate în companie. În spațiul public s-a discutat inclusiv despre un presupus „spor de femeie” și indemnizații lunare ridicate.

La acel moment, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat verificări interne privind activitatea companiei.

„Este o companie de care am aflat când am ajuns la minister. Ideea companiei este una bună, dar modul în care a fost optimizată cred că lasă de dorit. Concret, gestionează un fond de aproximativ 100 de milioane de euro destinat investițiilor în energie, bani ce pot fi utilizați împreună cu băncile pentru finanțarea unor proiecte mari. În prezent, sunt nemulțumit de cum funcționează compania, motiv pentru care am trimis Corpul de Control la SAPE, pentru a primi un raport oficial privind activitatea și capacitatea managerială a conducerii acestei instituții„, a precizat ministrul Energiei de la acel moment, .

Ce este SAPE și când s-ar finaliza fuziunea

Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie a fost înființată în mai 2014, în urma reorganizării fostei Electrica, în baza unei hotărâri de guvern.

Compania administrează participații și resurse financiare destinate investițiilor strategice în sectorul energetic.

Potrivit Observator News, procesul de fuziune ar urma să fie finalizat până la sfârșitul lunii iulie.