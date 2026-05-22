B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Două companii de stat din energie ar urma să fuzioneze. Planul pregătit de Ilie Bolojan

Două companii de stat din energie ar urma să fuzioneze. Planul pregătit de Ilie Bolojan

Ana Maria
22 mai 2026, 17:52
Urmăreşte B1TV pe Discover Urmăreşte B1TV pe Discover
Adaugă B1TV ca sursă preferată Adaugă B1TV ca sursă preferată
Două companii de stat din energie ar urma să fuzioneze. Planul pregătit de Ilie Bolojan
Sursa foto: Flickr.com
Cuprins
  1. Bolojan pregătește fuziunea unor companii energetice de stat. Ce se întâmplă cu șefii Electrocentrale Grup
  2. Bolojan pregătește fuziunea unor companii energetice de stat. De ce este absorbită Electrocentrale Grup
  3. Ce controverse au vizat SAPE
  4. Ce este SAPE și când s-ar finaliza fuziunea

Ilie Bolojan pregătește fuziunea unor companii energetice de stat. Mai exact, două companii controlate integral de statul român, aflate în subordinea Ministerului Energiei, se pregătesc pentru o fuziune care ar putea schimba structura administrativă din domeniul energetic. Potrivit unui act normativ pregătit de Executiv, Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie (SAPE) urmează să preia prin absorbție compania Electrocentrale Grup.

Decizia vine în contextul în care Electrocentrale Grup se confruntă de ani buni cu dificultăți financiare semnificative, potrivit Observator News.

Bolojan pregătește fuziunea unor companii energetice de stat. Ce se întâmplă cu șefii Electrocentrale Grup

Odată cu finalizarea procesului de absorbție, actuala conducere a Electrocentrale Grup își va pierde automat mandatele, fără a beneficia de despăgubiri pentru încetarea anticipată a contractelor.

Mandatul Consiliului de Administrație și al conducerii executive a Societății Electrocentrale Grup SA încetează de drept începând cu data efectivă a fuziunii, această operațiune reprezentînd o justă cauză, în conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare″, menționează sursa citată.

Practic, încetarea mandatelor este justificată legal prin însăși operațiunea de reorganizare, fără obligația acordării unor compensații financiare.

Bolojan pregătește fuziunea unor companii energetice de stat. De ce este absorbită Electrocentrale Grup

Datele financiare arată un tablou problematic pentru compania de stat. Potrivit documentului, Electrocentrale Grup a acumulat pierderi consistente care au afectat stabilitatea financiară și perspectivele de dezvoltare.

În intervalul 2013-2024, compania a înregistrat pierderi în nouă ani, cu un total care depășește 84 de milioane de lei. În schimb, profit net a fost raportat doar în trei ani, iar suma cumulată a fost sub 1,8 milioane de lei.

Aceste rezultate au cântărit decisiv în luarea deciziei privind reorganizarea.

Ce controverse au vizat SAPE

SAPE a intrat în atenția publică în vara anului trecut, după apariția unor informații privind veniturile și beneficiile acordate în companie. În spațiul public s-a discutat inclusiv despre un presupus „spor de femeie” și indemnizații lunare ridicate.

La acel moment, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat verificări interne privind activitatea companiei.

Este o companie de care am aflat când am ajuns la minister. Ideea companiei este una bună, dar modul în care a fost optimizată cred că lasă de dorit. Concret, gestionează un fond de aproximativ 100 de milioane de euro destinat investițiilor în energie, bani ce pot fi utilizați împreună cu băncile pentru finanțarea unor proiecte mari. În prezent, sunt nemulțumit de cum funcționează compania, motiv pentru care am trimis Corpul de Control la SAPE, pentru a primi un raport oficial privind activitatea și capacitatea managerială a conducerii acestei instituții„, a precizat ministrul Energiei de la acel moment, Bogdan Ivan.

Ce este SAPE și când s-ar finaliza fuziunea

Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie a fost înființată în mai 2014, în urma reorganizării fostei Electrica, în baza unei hotărâri de guvern.

Compania administrează participații și resurse financiare destinate investițiilor strategice în sectorul energetic.

Potrivit Observator News, procesul de fuziune ar urma să fie finalizat până la sfârșitul lunii iulie.

Tags:
Citește și...
Un deputat USR a dezvăluit care e, de fapt, relația lui Nicușor Dan cu partidul său, în acest moment
Politică
Un deputat USR a dezvăluit care e, de fapt, relația lui Nicușor Dan cu partidul său, în acest moment
Victor Ponta rupe tăcerea. De ce nu a mers, de fapt, la consultările cu Nicușor Dan
Politică
Victor Ponta rupe tăcerea. De ce nu a mers, de fapt, la consultările cu Nicușor Dan
Crin Antonescu a dezvăluit ce i-a cerut lui Ilie Bolojan: „O să începeți să îl regretați pe Iohannis”
Politică
Crin Antonescu a dezvăluit ce i-a cerut lui Ilie Bolojan: „O să începeți să îl regretați pe Iohannis”
Florin Cîțu desființează politicile economice ale guvernului Bolojan. Investițiile publice masive n-au ajutat economia
Politică
Florin Cîțu desființează politicile economice ale guvernului Bolojan. Investițiile publice masive n-au ajutat economia
Bolojan, detalii despre noul Guvern și despre discuțiile cu Nicușor Dan. Ce avertisment a transmis: „Nu trebuie să ne ascundem”
Politică
Bolojan, detalii despre noul Guvern și despre discuțiile cu Nicușor Dan. Ce avertisment a transmis: „Nu trebuie să ne ascundem”
Rusia caută o ieșire care să pară victorie. Elitele ruse se tem că războiul din Ucraina a intrat în blocaj
Externe
Rusia caută o ieșire care să pară victorie. Elitele ruse se tem că războiul din Ucraina a intrat în blocaj
PSD avansează două scenarii pentru viitoarea guvernare. Marius Budăi: „Cu refacerea Coaliției nu avem o problemă. Dacă nu-și doresc, ne asumăm noi”
Politică
PSD avansează două scenarii pentru viitoarea guvernare. Marius Budăi: „Cu refacerea Coaliției nu avem o problemă. Dacă nu-și doresc, ne asumăm noi”
O judecătoare de Curte de Apel, atac suburban la adresa lui Bolojan: „Nesimțitul ăla cocoțat foarte sus, chiar prea sus pentru nivelul lui moral și intelectual”. Ce a deranjat-o
Politică
O judecătoare de Curte de Apel, atac suburban la adresa lui Bolojan: „Nesimțitul ăla cocoțat foarte sus, chiar prea sus pentru nivelul lui moral și intelectual”. Ce a deranjat-o
Zelenski anunță atacuri la 700 de kilometri de Ucraina. Kievul lovește rafinării și promite noi operațiuni în Rusia
Externe
Zelenski anunță atacuri la 700 de kilometri de Ucraina. Kievul lovește rafinării și promite noi operațiuni în Rusia
Acordul Bolojan-Fritz nu funcționează în teritoriu. PNL și PSD și-au dat mâna în Consiliul Județean condus de Adrian Veștea
Politică
Acordul Bolojan-Fritz nu funcționează în teritoriu. PNL și PSD și-au dat mâna în Consiliul Județean condus de Adrian Veștea
Ultima oră
18:41 - Alertă meteo în București, dar și în mai multe județe din țară. A fost emis și un Cod portocaliu. Ce fenomene meteo sunt așteptate
18:30 - Trenurile către Aeroportul Otopeni vor fi suspendate temporar la final de mai. Cum vor circula pasagerii spre Henri Coandă
18:26 - Un deputat USR a dezvăluit care e, de fapt, relația lui Nicușor Dan cu partidul său, în acest moment
18:16 - Obiectul pe care mulți șoferi uită să îl verifice în mașină. O simplă greșeală te poate costa până la 800 de lei
17:42 - Schimbări pregătite de AEP pentru campaniile online. Adrian Țuțuianu anunță reguli noi pentru platformele sociale și influencerii politici
17:23 - Răzvan Lucescu, gest emoționant. Ce-a făcut la 40 de zile de la moartea tatălui său, Mircea Lucescu
17:07 - Implant dentar în zona estetică: cum ajută tehnologia digitală la obținerea unui rezultat natural, la DENT ESTET
17:04 - Vaccin împotriva virusului Ebola, dezvoltat cu tehnologia folosită în pandemia Covid: „Oamenii sunt îngrijorați de această epidemie”
16:37 - Victor Ponta rupe tăcerea. De ce nu a mers, de fapt, la consultările cu Nicușor Dan
16:29 - Depunerile de numerar la bancomat care pot atrage atenția ANAF. Ce tranzacții sunt considerate suspecte