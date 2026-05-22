Antonina Radu își va executa pedeapsa în Republica Moldova. Fosta angajată ISU, condamnată în dosarul Colectiv, a fugit din România după sentința definitivă

22 mai 2026, 15:58
Antonina Radu își va executa pedeapsa în Republica Moldova. Fosta angajată ISU, condamnată în dosarul Colectiv, a fugit din România după sentința definitivă
Cuprins
  1. Pedeapsa a fost redusă de instanțele din Republica Moldova
  2. Cine este Antonina Radu
  3. Ce condamnări s-au dat în dosarul Colectiv

Antonina Radu, fost ofițer ISU București-Ilfov condamnat definitiv în dosarul Colectiv, va executa pedeapsa cu închisoarea în Republica Moldova, după ce autoritățile de la Chișinău au recunoscut hotărârea instanțelor române. Anunțul a fost făcut de Ministerul Justiției din România, care a precizat că femeia este deja încarcerată într-un penitenciar din Republica Moldova.

Pedeapsa a fost redusă de instanțele din Republica Moldova

Antonina Radu fusese condamnată definitiv în mai 2022 la 8 ani și 8 luni de închisoare, însă a dispărut imediat după pronunțarea sentinței și a fugit în Republica Moldova, stat din care este originară. România nu a reușit extrădarea ei, deși autoritățile moldovene au localizat-o la scurt timp după emiterea mandatului european de arestare.

Deși condamnarea pronunțată în România era de 8 ani și 8 luni, instanțele din Republica Moldova au decis executarea unei pedepse de 6 ani de închisoare. Ministerul Justiției român nu a explicat oficial diferența dintre sentința românească și cea recunoscută la Chișinău.

Potrivit unor informații publicate anterior de HotNews, Curtea de Apel Chișinău motivase că anumite fapte pentru care Antonina Radu a fost condamnată în România ar fi fost deja prescrise conform legislației moldovenești la momentul pronunțării sentinței definitive de la București.

Cine este Antonina Radu

La momentul incendiului din clubul Colectiv, Antonina Radu era ofițer-inspector de prevenire în cadrul ISU București-Ilfov. Procurorii au acuzat-o, alături de colegul său George Petrică Matei, că au permis funcționarea clubului fără autorizație de securitate la incendiu și că nu au luat măsurile necesare, deși cunoșteau neregulile existente.

Incendiul din clubul Colectiv, produs pe 30 octombrie 2015 în timpul unui concert, a provocat moartea a 65 de persoane și rănirea gravă a altor aproximativ 150. Tragedia a generat proteste masive și a dus la demisia guvernului condus atunci de Victor Ponta.

Ce condamnări s-au dat în dosarul Colectiv

Sentințele definitive în dosarul Colectiv au fost pronunțate de Curtea de Apel București în mai 2022, după aproape șapte ani de procese. Printre principalele condamnări s-au numărat:

Cristian Popescu Piedone – 4 ani de închisoare

Fostul primar al Sectorului 4 a fost condamnat pentru abuz în serviciu, fiind acuzat că a emis autorizații și acorduri de funcționare pentru club fără respectarea normelor legale. În urma recursului în casație, Curtea Supremă a decis achitarea fostului primar de la Sectorul 4.

Patronii clubului Colectiv

  • Alin George Anastasescu – 11 ani și 8 luni de închisoare
  • Paul Gancea – 8 ani de închisoare
  • Costin Mincu – 6 ani și 4 luni de închisoare, pedeapsă redusă ulterior după intervenția prescripției pentru unele fapte

Pirotehniștii implicați în spectacol

  • Viorel Zaharia – 6 ani și 10 luni
  • Marian Moise – 6 ani și 10 luni

Angajații ISU

  • Antonina Radu – 8 ani și 8 luni
  • George Petrică Matei – 8 ani și 8 luni
