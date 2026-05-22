Ponta rupe tăcerea. Fostul premier Victor Ponta a reacționat după consultările convocate de președintele Nicușor Dan la Palatul Cotroceni, în contextul crizei politice declanșate după demiterea Guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură. Deși parlamentarii neafiliați au fost invitați la discuții, Ponta nu a fost prezent.

Fostul lider PSD a explicat că absența sa nu are legătură cu refuzul dialogului, ci cu faptul că se află în afara țării.

Victor Ponta a declarat că nu se află în România și că, în plus, a considerat că este momentul ca alți parlamentari să participe la aceste discuții.

„Sunt oricum plecat din țară. În plus, eu am fost de suficiente ori la Cotroceni și consider că trebuie să meargă și colegii mai noi. Am dialog și o relație cordială cu parlamentarii care au fost azi invitați”, a spus Ponta, potrivit .

Consultările au fost convocate de președintele Nicușor Dan după căderea Executivului condus de Ilie , în încercarea de a identifica o soluție pentru formarea unei noi majorități guvernamentale.

Ce își dorește Victor Ponta de la viitorul Executiv

Fostul prim-ministru spune că noul guvern ar trebui instalat rapid, însă cu o formulă politică diferită față de cele anterioare.

Victor Ponta a transmis explicit că nu își dorește participarea USR la viitoarea guvernare.

„Cred că președintele Nicușor Dan și consilierii săi au procedat înțelept prin invitarea lor. O să discut și eu când mă întorc cu cei aflați în aceeași situație juridică cu mine și ne vom coordona eforturile de a avea cât mai repede un Guvern competent în zona Economiei și fără USR!”, a mai spus fostul premier.

Ia în calcul Victor Ponta să ocupe funcția de premier?

Întrebat de dacă ar accepta să preia conducerea viitorului Executiv, Victor Ponta nu a oferit un refuz categoric, lăsând loc speculațiilor privind o eventuală revenire în prim-planul politicii.

Deocamdată, fostul lider PSD nu a detaliat în ce condiții ar putea accepta o astfel de propunere, însă răspunsul său sugerează că nu exclude complet această variantă.