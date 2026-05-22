B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Răzvan Lucescu, gest emoționant. Ce-a făcut la 40 de zile de la moartea tatălui său, Mircea Lucescu

Răzvan Lucescu, gest emoționant. Ce-a făcut la 40 de zile de la moartea tatălui său, Mircea Lucescu

Ana Maria
22 mai 2026, 17:23
Urmăreşte B1TV pe Discover Urmăreşte B1TV pe Discover
Adaugă B1TV ca sursă preferată Adaugă B1TV ca sursă preferată
Răzvan Lucescu, gest emoționant. Ce-a făcut la 40 de zile de la moartea tatălui său, Mircea Lucescu
Răzvan Lucescu. Sursa foto: Captură video - Golazo
Cuprins
  1. Răzvan Lucescu, gest discret. Unde a avut loc pomenirea pentru Mircea Lucescu
  2. Ce moștenire a lăsat în urmă Mircea Lucescu

Răzvan Lucescu, gest discret și emoționant în memoria tatălui său. La 40 de zile de la dispariția lui Mircea Lucescu, familia fostului mare antrenor a ales să îi cinstească memoria printr-un gest de solidaritate dedicat celor aflați în nevoie. Răzvan Lucescu a revenit în România pentru a se ocupa personal de organizarea pomenirii, iar evenimentul a avut loc la un centru social din județul Teleorman.

Familia a decis ca parastasul să fie organizat într-un loc unde ajutorul să ajungă direct la cei vulnerabili, copii și vârstnici care beneficiază de sprijin social.

Răzvan Lucescu, gest discret. Unde a avut loc pomenirea pentru Mircea Lucescu

Momentul comemorativ a fost organizat la cantina socială a Centrului „Sfântul Ierarh Nectarie” din satul Lada, județul Teleorman. Cu această ocazie, familia Lucescu a oferit peste 100 de porții de mâncare beneficiarilor centrului.

Mai mult decât atât, Răzvan Lucescu nu s-a limitat la a participa simbolic la eveniment, ci s-a implicat direct, servindu-i personal pe cei prezenți.

Imaginile de la eveniment au fost făcute publice de preotul Florin Danu, cel care a transmis și un mesaj emoționant pe rețelele sociale.

„Astăzi, la cantina socială a Centrului Sfântul Ierarh Nectarie, familia Lucescu a făcut pomenirea pentru domnul Mircea Lucescu și a oferit peste 100 de porții de mâncare copiilor și bătrânilor din comunitatea noastră.

Un gest care ne-a impresionat profund a fost faptul că domnul Răzvan Lucescu nu doar că a fost prezent, ci a servit personal copiii și beneficiarii centrului nostru, stând aproape de oameni cu multă discreție și căldură sufletească.

Într-o lume în care mulți aleg să ajute de la distanță, există și oameni care vin, privesc în ochi un copil, schimbă o vorbă cu un bătrân și oferă nu doar o masă caldă, ci și respect, atenție și omenie.

Le mulțumim pentru dragoste, pentru smerenia și pentru exemplul frumos oferit astăzi tuturor. Dumnezeu să primească pomenirea și să binecuvânteze această familie!”, a scris preotul Florin Danu, pe pagina de Facebook.

Ce moștenire a lăsat în urmă Mircea Lucescu

Mircea Lucescu rămâne una dintre figurile emblematice ale fotbalului românesc și internațional. De-a lungul carierei sale de jucător, a evoluat pentru Dinamo București, Știința București și Corvinul Hunedoara, reușind să cucerească numeroase trofee, inclusiv șapte titluri de campion și o Cupă a României.

Ca antrenor, parcursul său a fost impresionant, conducând echipe importante precum Dinamo, Rapid, Inter, Galatasaray, Beșiktaș, Șahtior Donețk, Zenit, Dinamo Kiev, dar și echipele naționale ale României și Turciei.

Palmaresul său vorbește de la sine: 36 de trofee cucerite, printre care Cupa UEFA, Supercupa Europei, titluri de campion în România, Ucraina și Turcia, precum și numeroase Cupe și Supercupe.

Moartea sa, pe 7 aprilie, la vârsta de 80 de ani, a lăsat un gol imens în lumea sportului, însă gesturile familiei sale arată că memoria lui continuă să fie onorată cu discreție și respect.

Tags:
Citește și...
Trenurile către Aeroportul Otopeni vor fi suspendate temporar la final de mai. Cum vor circula pasagerii spre Henri Coandă
Eveniment
Trenurile către Aeroportul Otopeni vor fi suspendate temporar la final de mai. Cum vor circula pasagerii spre Henri Coandă
Schimbări pregătite de AEP pentru campaniile online. Adrian Țuțuianu anunță reguli noi pentru platformele sociale și influencerii politici
Eveniment
Schimbări pregătite de AEP pentru campaniile online. Adrian Țuțuianu anunță reguli noi pentru platformele sociale și influencerii politici
Implant dentar în zona estetică: cum ajută tehnologia digitală la obținerea unui rezultat natural, la DENT ESTET
Eveniment
Implant dentar în zona estetică: cum ajută tehnologia digitală la obținerea unui rezultat natural, la DENT ESTET
Depunerile de numerar la bancomat care pot atrage atenția ANAF. Ce tranzacții sunt considerate suspecte
Eveniment
Depunerile de numerar la bancomat care pot atrage atenția ANAF. Ce tranzacții sunt considerate suspecte
Antonina Radu își va executa pedeapsa în Republica Moldova. Fosta angajată ISU, condamnată în dosarul Colectiv, a fugit din România după sentința definitivă
Eveniment
Antonina Radu își va executa pedeapsa în Republica Moldova. Fosta angajată ISU, condamnată în dosarul Colectiv, a fugit din România după sentința definitivă
Cum Se Joaca La Ruleta: Istoria Fascinantă a Roții de la Paris până la Cazinoul Online
Eveniment
Cum Se Joaca La Ruleta: Istoria Fascinantă a Roții de la Paris până la Cazinoul Online
Accident feroviar în județul Giurgiu. Un tren marfar a lovit o cisternă cu motorină
Eveniment
Accident feroviar în județul Giurgiu. Un tren marfar a lovit o cisternă cu motorină
Legea salarizării unitare intră în linie dreaptă. Dragoș Pîslaru anunță un acord politic pentru reforma salariilor de la stat
Politică
Legea salarizării unitare intră în linie dreaptă. Dragoș Pîslaru anunță un acord politic pentru reforma salariilor de la stat
Cod galben de inundații pe râuri din mai multe zone ale țării. INHGA avertizează asupra viiturilor rapide
Eveniment
Cod galben de inundații pe râuri din mai multe zone ale țării. INHGA avertizează asupra viiturilor rapide
Mario Iorgulescu, condamnat definitiv la 8 ani și 8 luni de închisoare. Prima reacție după verdict: „Crede-mă că sunt nasol rău acum”
Eveniment
Mario Iorgulescu, condamnat definitiv la 8 ani și 8 luni de închisoare. Prima reacție după verdict: „Crede-mă că sunt nasol rău acum”
Ultima oră
18:41 - Alertă meteo în București, dar și în mai multe județe din țară. A fost emis și un Cod portocaliu. Ce fenomene meteo sunt așteptate
18:30 - Trenurile către Aeroportul Otopeni vor fi suspendate temporar la final de mai. Cum vor circula pasagerii spre Henri Coandă
18:26 - Un deputat USR a dezvăluit care e, de fapt, relația lui Nicușor Dan cu partidul său, în acest moment
18:16 - Obiectul pe care mulți șoferi uită să îl verifice în mașină. O simplă greșeală te poate costa până la 800 de lei
17:52 - Două companii de stat din energie ar urma să fuzioneze. Planul pregătit de Ilie Bolojan
17:42 - Schimbări pregătite de AEP pentru campaniile online. Adrian Țuțuianu anunță reguli noi pentru platformele sociale și influencerii politici
17:07 - Implant dentar în zona estetică: cum ajută tehnologia digitală la obținerea unui rezultat natural, la DENT ESTET
17:04 - Vaccin împotriva virusului Ebola, dezvoltat cu tehnologia folosită în pandemia Covid: „Oamenii sunt îngrijorați de această epidemie”
16:37 - Victor Ponta rupe tăcerea. De ce nu a mers, de fapt, la consultările cu Nicușor Dan
16:29 - Depunerile de numerar la bancomat care pot atrage atenția ANAF. Ce tranzacții sunt considerate suspecte