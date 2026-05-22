Răzvan Lucescu, gest discret și emoționant în memoria tatălui său. La 40 de zile de la dispariția lui Mircea Lucescu, familia fostului mare antrenor a ales să îi cinstească memoria printr-un gest de solidaritate dedicat celor aflați în nevoie. Răzvan Lucescu a revenit în România pentru a se ocupa personal de organizarea pomenirii, iar evenimentul a avut loc la un centru social din județul Teleorman.

Familia a decis ca parastasul să fie organizat într-un loc unde ajutorul să ajungă direct la cei vulnerabili, copii și vârstnici care beneficiază de sprijin social.

Răzvan Lucescu, gest discret. Unde a avut loc pomenirea pentru Mircea Lucescu

Momentul comemorativ a fost organizat la cantina socială a Centrului „Sfântul Ierarh Nectarie” din satul Lada, județul Teleorman. Cu această ocazie, familia Lucescu a oferit peste 100 de porții de mâncare beneficiarilor centrului.

Mai mult decât atât, Răzvan Lucescu nu s-a limitat la a participa simbolic la eveniment, ci s-a implicat direct, servindu-i personal pe cei prezenți.

Imaginile de la eveniment au fost făcute publice de preotul Florin Danu, cel care a transmis și un mesaj emoționant pe rețelele sociale.

„Astăzi, la cantina socială a Centrului Sfântul Ierarh Nectarie, familia Lucescu a făcut pomenirea pentru domnul Mircea Lucescu și a oferit peste 100 de porții de mâncare copiilor și bătrânilor din comunitatea noastră.

Un gest care ne-a impresionat profund a fost faptul că domnul Răzvan Lucescu nu doar că a fost prezent, ci a servit personal copiii și beneficiarii centrului nostru, stând aproape de oameni cu multă discreție și căldură sufletească.

Într-o lume în care mulți aleg să ajute de la distanță, există și oameni care vin, privesc în ochi un copil, schimbă o vorbă cu un bătrân și oferă nu doar o masă caldă, ci și respect, atenție și omenie.

Le mulțumim pentru dragoste, pentru smerenia și pentru exemplul frumos oferit astăzi tuturor. Dumnezeu să primească pomenirea și să binecuvânteze această familie!”, a scris preotul Florin Danu, pe pagina de .

Ce moștenire a lăsat în urmă Mircea Lucescu

rămâne una dintre figurile emblematice ale fotbalului românesc și internațional. De-a lungul carierei sale de jucător, a evoluat pentru Dinamo București, Știința București și Corvinul Hunedoara, reușind să cucerească numeroase trofee, inclusiv șapte titluri de campion și o Cupă a României.

Ca antrenor, parcursul său a fost impresionant, conducând echipe importante precum Dinamo, Rapid, Inter, Galatasaray, Beșiktaș, Șahtior Donețk, Zenit, Dinamo Kiev, dar și echipele naționale ale României și Turciei.

Palmaresul său vorbește de la sine: 36 de trofee cucerite, printre care Cupa UEFA, Supercupa Europei, titluri de campion în România, Ucraina și Turcia, precum și numeroase Cupe și Supercupe.

Moartea sa, pe 7 aprilie, la vârsta de 80 de ani, a lăsat un gol imens în lumea sportului, însă gesturile familiei sale arată că memoria lui continuă să fie onorată cu discreție și respect.