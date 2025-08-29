B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Impozitul pe mașini electrice, introdus pentru prima oară odată cu Pachetul 2

Impozitul pe mașini electrice, introdus pentru prima oară odată cu Pachetul 2

George Lupu
29 aug. 2025, 23:59
Impozitul pe mașini electrice, introdus pentru prima oară odată cu Pachetul 2
Sursă foto: Pixabay

Guvernul a stabilit noi majorări pentru impozitele auto, parte a Pachetului 2 de reforme fiscale, relatează Observator News.

Cuprins

  • Cu cât for crește impozitele auto
  • De ce este criticată măsura de experți

Cu cât for crește impozitele auto

Noile reguli vor introduce principiul „poluatorul plătește”, impozitul urmând să fie calculat nu doar în funcție de capacitatea cilindrică, ci și de norma de poluare Euro.

Impozitul auto va fi calculat în funcție de capacitatea cilindrică și norma de poluare Euro. Iulian Ilie de la Direcția de Taxe Sector 3 a explicat: „Calculul impozitelor se păstrează pe capacitatea cilindrică. Elementul de noutate care apare este norma euro. În funcţie de norma euro se creşte sau se scade impozitul.”

Cele mai afectate vor fi autoturismele cu motoare mici, sub 1.600 cm³. Pentru acestea, impozitele s-ar putea dubla: de exemplu, un șofer scutit în prezent va plăti 80 de lei pe an, iar pentru o mașină de până la 1.600 cm³, impozitul va crește de la 88 la 176 de lei.

În schimb, pentru unele mașini de capacitate mare, dar cu norme mai bune de poluare, taxele vor scădea. Astfel, pentru un autoturism cu motor de 3,5 litri, Euro 4, impozitul se va reduce de la 6.370 la 5.202 lei.

De ce este criticată măsura de experți

Analistul fiscal Dan Schwartz critică această abordare: „Ideea de a percepe impozite şi taxe doar pentru că ai nevoie de bani este o idee care nu ar trebui să existe într-un sistem fiscal modern. Ţine de Evul Mediu, atunci când regii voiau să plece la război şi mai introduceau un impozit, mai măreau o zeciuială.”

Executivul susține însă că noul sistem va încuraja achiziția de mașini mai noi și mai puțin poluante. Din cele 8,6 milioane de autoturisme înmatriculate în România, aproape 3 milioane sunt Euro 4, cu o vechime de până la 19 ani. Doar un sfert dintre vehicule au sub 15 ani.

Noile reguli ar urma să intre în vigoare la 1 ianuarie 2026. Premierul Ilie Bolojan a anunțat vineri, 29 august, că pachetul de măsuri fiscale va fi discutat într-o nouă ședință a Guvernului, duminică, 31 august, urmând ca Executivul să-și asume răspunderea în Parlament pe toate cele șase proiecte incluse.

Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Alimentația în sezonul rece: ce nutrienți nu trebuie să lipsească din dieta ta
Eveniment
Alimentația în sezonul rece: ce nutrienți nu trebuie să lipsească din dieta ta
Un cioban din Vâlcea a fost atacat de urs. Jandarmii au intervenit pentru a proteja localnicii
Eveniment
Un cioban din Vâlcea a fost atacat de urs. Jandarmii au intervenit pentru a proteja localnicii
Explozie puternică la craterul cu gaze toxice format la Amara (VIDEO)
Eveniment
Explozie puternică la craterul cu gaze toxice format la Amara (VIDEO)
Amețeala, un simptom des întâlnit dar foarte periculos. Când trebuie să mergi de urgență la medic
Eveniment
Amețeala, un simptom des întâlnit dar foarte periculos. Când trebuie să mergi de urgență la medic
Primăria Capitalei va monitoriza nivelul de zgomot prin 30 de staţii de măsurare
Eveniment
Primăria Capitalei va monitoriza nivelul de zgomot prin 30 de staţii de măsurare
Elon Musk aduce „talentele” Meta în xAI. Rivalitatea cu Zuckerberg se mută pe terenul inteligenței artificiale
Externe
Elon Musk aduce „talentele” Meta în xAI. Rivalitatea cu Zuckerberg se mută pe terenul inteligenței artificiale
Contrabandă record descoperită pe Aeroportul Otopeni. O familie avea ascunse peste 159.000 de țigarete în bagaje
Eveniment
Contrabandă record descoperită pe Aeroportul Otopeni. O familie avea ascunse peste 159.000 de țigarete în bagaje
România accelerează investițiile în apărare. Ce a declarat Ionuț Moșteanu
Politică
România accelerează investițiile în apărare. Ce a declarat Ionuț Moșteanu
Franța și Germania își intensifică sprijinul militar pentru Ucraina. Noi sisteme de apărare aeriană vor fi livrate curând
Externe
Franța și Germania își intensifică sprijinul militar pentru Ucraina. Noi sisteme de apărare aeriană vor fi livrate curând
Prințul Harry se întoarce în Marea Britanie! Ar putea fi momentul pentru o împăcare cu tatăl său, Regele Charles. Ce spune familia regală
Eveniment
Prințul Harry se întoarce în Marea Britanie! Ar putea fi momentul pentru o împăcare cu tatăl său, Regele Charles. Ce spune familia regală
Ultima oră
23:53 - Alimentația în sezonul rece: ce nutrienți nu trebuie să lipsească din dieta ta
23:20 - Un cioban din Vâlcea a fost atacat de urs. Jandarmii au intervenit pentru a proteja localnicii
22:52 - Explozie puternică la craterul cu gaze toxice format la Amara (VIDEO)
22:51 - Amețeala, un simptom des întâlnit dar foarte periculos. Când trebuie să mergi de urgență la medic
22:29 - Primăria Capitalei va monitoriza nivelul de zgomot prin 30 de staţii de măsurare
22:21 - Elon Musk aduce „talentele” Meta în xAI. Rivalitatea cu Zuckerberg se mută pe terenul inteligenței artificiale
21:51 - Contrabandă record descoperită pe Aeroportul Otopeni. O familie avea ascunse peste 159.000 de țigarete în bagaje
21:50 - O mașină cu 10 români, oprită fiindcă mergea prea încet pe străzile din SUA
21:24 - România accelerează investițiile în apărare. Ce a declarat Ionuț Moșteanu
21:07 - Sorin Grindeanu anunță amendamente la Pachetul 2 în Parlament: „PSD nu poate susține astfel de lucruri!”