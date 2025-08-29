Impozitul pe mașini electrice, introdus pentru prima oară odată cu Pachetul 2

Guvernul a stabilit noi majorări pentru impozitele auto, parte a Pachetului 2 de reforme fiscale, relatează

Cuprins

Cu cât for crește impozitele auto

De ce este criticată măsura de experți

Cu cât for crește impozitele auto

Noile reguli vor introduce principiul „poluatorul plătește”, impozitul urmând să fie calculat nu doar în funcție de capacitatea cilindrică, ci și de norma de poluare Euro.

Impozitul auto va fi calculat în funcție de capacitatea cilindrică și norma de poluare Euro. Iulian Ilie de la Direcția de Taxe Sector 3 a explicat: „Calculul impozitelor se păstrează pe capacitatea cilindrică. Elementul de noutate care apare este norma euro. În funcţie de norma euro se creşte sau se scade impozitul.”

Cele mai afectate vor fi autoturismele cu motoare mici, sub 1.600 cm³. Pentru acestea, impozitele s-ar putea dubla: de exemplu, un șofer scutit în prezent va plăti 80 de lei pe an, iar pentru o mașină de până la 1.600 cm³, impozitul va crește de la 88 la 176 de lei.

În schimb, pentru unele mașini de capacitate mare, dar cu norme mai bune de poluare, taxele vor scădea. Astfel, pentru un autoturism cu motor de 3,5 litri, Euro 4, impozitul se va reduce de la 6.370 la 5.202 lei.

De ce este criticată măsura de experți

Analistul fiscal Dan Schwartz critică această abordare: „Ideea de a percepe impozite şi taxe doar pentru că ai nevoie de bani este o idee care nu ar trebui să existe într-un sistem fiscal modern. Ţine de Evul Mediu, atunci când regii voiau să plece la război şi mai introduceau un impozit, mai măreau o zeciuială.”

Executivul susține însă că noul sistem va încuraja achiziția de mașini mai noi și mai puțin poluante. Din cele 8,6 milioane de autoturisme înmatriculate în România, aproape 3 milioane sunt Euro 4, cu o vechime de până la 19 ani. Doar un sfert dintre vehicule au sub 15 ani.

Noile reguli ar urma să intre în vigoare la 1 ianuarie 2026. Premierul Ilie Bolojan a anunțat vineri, 29 august, că pachetul de măsuri fiscale va fi discutat într-o nouă ședință a Guvernului, duminică, 31 august, urmând ca Executivul să-și asume răspunderea în Parlament pe toate cele șase proiecte incluse.