În ce cartier din București se află o garsonieră scoasă la vânzare cu 6.700 de euro / Imobilul are 16 metri pătrați 

O garsonieră din București se vinde la doar 6.700 de euro. Locuința se află într-un cartier din Capitală, are 16 și este la etajul patru.

În timp ce au crescut considerabil, în București sunt câteva locuințe care se vând la același preț cu cel al unor mașini second-hand. Într-un cartier din Capitală, o garsonieră se vinde la aproape 7.000 de euro.

Unde se află garsoniera care se vinde cu 6.700 de euro

O garsonieră confort 3 dintr-un cartier din București a fost scoasă la vânzare la prețul de 6.700 de euro, conform unui anunț publicat pe un site de imobiliare din România.

Locuința se află la etajul patru, are 16 metri pătrați, iar prețul este negociabil, a scris vânzătorul în anunțul publicat pe Internet.

Imobilul cu o singură cameră se află în cartierul Ferentari, pe strada Livezilor.

La polul opus, un apartament de 5 camere, care se află pe strada Varșovia din Sectorul 1 al Capitalei, este scos la vânzare cu un preț de 3,2 milioane de euro. Suprafața totală a locuinței este de 231 metri pătrați și este situat la etajul 2/3, scrie .

„Apartament deosebit intr-un imobil iconic situat in una dintre cele mai ravnite zone ale Bucurestiului si anume Dorobanti Capitale. Apartamentul ocupa intreg etajul 2 al unui corp al cladirii si beneficiaza de acces direct in apartament al ascensorului. Apartamentul are o suprafata utila de 207.4mp precum si 2 terase, una de 20mp respectiv alta de 4mp.

Apartamentul este decomandat, are o zona de living de 44mp si o bucatarie deschisa de aproximativ 30mp, 4 dormitoare, dintre care 2 cu baie proprie, cel mai mic dormitor avand 17mp iar cel mai mare aproximativ 22mp. In total avem 4 bai, si pe langa cele mentionate mai exista un dressing, un hol si un vestibul toate insumand aproximatic 37mp”, se arată în anunțul publicat.