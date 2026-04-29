Acasa » Externe » Vacanță de 80.000 de euro distrusă în câteva minute! De ce a fost întoarsă o întreagă familie din aeroport

Vacanță de 80.000 de euro distrusă în câteva minute! De ce a fost întoarsă o întreagă familie din aeroport

Flavia Codreanu
29 apr. 2026, 20:40
Vacanță de 80.000 de euro distrusă în câteva minute! De ce a fost întoarsă o întreagă familie din aeroport
Cuprins
  1. Ce investiție uriașă a fost făcută pentru această călătorie
  2. De ce a fost refuzată la îmbarcare această familie
  3. Ce decizie a luat instanța după ce o familie a pierdut 80.000 de euro

O familie a pierdut 80.000 de euro după ce a fost oprită brusc în aeroport chiar în ziua plecării într-o vacanță de lux planificată în Peru.

Ce investiție uriașă a fost făcută pentru această călătorie

Grupul plănuise o experiență de 14 zile pentru a sărbători ziua de naștere a nurorii familiei, reunind trei generații.

Doar biletele de avion la clasa business au costat 46.000 de euro, la care s-au adăugat cazări scumpe și excursii în Amazon sau la Machu Picchu. Totul era pregătit, însă întreaga investiție s-a risipit în terminalul din Bengaluru, scrie The Independent. 

De ce a fost refuzată la îmbarcare această familie

Deși parcurseseră 200 de kilometri până la aeroport și aveau check-in-ul făcut, pasagerii au fost opriți brusc la ghișeu. Aceștia susțin că au așteptat patru ore fără nicio explicație, timp în care un angajat le-ar fi rupt cărțile de îmbarcare sub privirile tuturor. Situația a devenit extrem de tensionată, iar oamenii au rămas blocați fără nicio soluție din partea personalului aeroportuar.

Capul familiei a explicat șocat ce s-a întâmplat la poarta de îmbarcare:

„Am rămas acolo cu bagajele, fără să știm ce s-a întâmplat. Un angajat a rupt cărțile de îmbarcare și a îndepărtat etichetele bagajelor”, a declarat bărbatul.

Ce decizie a luat instanța după ce o familie a pierdut 80.000 de euro

După ce vacanța a fost anulată forțat, păgubiții au dat compania în judecată pentru a-și recupera pierderile uriașe. La începutul lunii aprilie 2026, instanța a decis înregistrarea unui dosar penal pentru a investiga modul în care au fost tratați pasagerii de către angajați. Ancheta oficială a început pe data de 9 aprilie, marcând startul unei dispute juridice de lungă durată.

Reprezentanții companiei aeriene au oferit o reacție scurtă în urma scandalului:

„Regretăm inconvenientele și verificăm circumstanțele cazului”, au transmis aceștia fără a oferi alte lămuriri.

