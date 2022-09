Incendiu în Hidrocentrala Turnu din județul Vâlcea. Zona a rămas sub supravegherea pompierilor: „Este o temperatură foarte mare”

Pompierii militari vâlceni au intervenit joi pentru stingerea unui incendiu izbucnit în incinta Hidrocentralei Turnu din stațiunea Călimănești, la stația unui generator, iar zona respectivă a rămas sub supravegherea pompierilor pentru a fi prevenită o eventuală reaprindere, au precizat reprezentanții ISU Vâlcea, potrivit .

Pompierii au lichidat joi un incendiu în Hidrocentrala Turnu

ISU Vâlcea spune că la fața locului au fost trimise trei autospeciale de stingere și două echipaje medicale, care au acționat alături de voluntarii SVSU Călimănești și angajații hidrocentralei. Flăcările au fost lichidate după circa două ore.

„Astăzi, ora 10,57, am fost anunţaţi despre un incendiu izbucnit la Hidrocentrala Turnu. Am ajuns la locul intervenţiei la ora 11,14, unde am constatat că incendiul se manifestă la o staţie aferentă unui generator. Accesul în interior s-a făcut foarte greu pentru că era o cantitate foarte mare de fum, arzând materiale plastice care degajă o cantitate mare de fum. S-a intervenit doar cu aparatele de respirat cu aer comprimat din dotare, iar pentru stingere s-a acţionat doar cu stingătoarele cu pulbere din dotarea autospecialelor şi ale hidrocentralei, incendiul fiind declarat lichidat la ora 12,50. Din fericire, la acest eveniment, nu au fost înregistrate victime. Ca şi cauză probabilă – arc electric, împrejurare determinantă – foarte multe materiale plastice aflate în zonă”, a explicat inspectorul şef al ISU Vâlcea, colonel Dan Pascaru.

Zona în care s-a produs incendiul, spune col. Dan Pascaru, va rămâne sub supravegherea pompierilor astfel încât să fie prevenită o eventuală reaprindere, având în vedere că „stațiile s-au încâlzit foarte tare”.

„Va rămâne personal atât din cadrul Inspectoratului, cât şi de la locul de muncă, pentru a monitoriza zona respectivă. În urma arderii, toate utilajele, staţiile s-au încălzit foarte tare, este o temperatură foarte mare şi pentru a preveni o reizbucnire de incendiu vor rămâne în monitorizare până situaţia va fi sub control complet, adică nu va exista nicio posibilitate de reaprindere”, a adăugat inspectorul șef al ISU Vâlcea.