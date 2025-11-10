B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Incendiu într-o parcare din Ploiești. Patru mașini au fost distruse în flăcările provocate de un scurtcircuit

Incendiu într-o parcare din Ploiești. Patru mașini au fost distruse în flăcările provocate de un scurtcircuit

Adrian Teampău
10 nov. 2025, 10:04
Incendiu într-o parcare din Ploiești. Patru mașini au fost distruse în flăcările provocate de un scurtcircuit
Incendiu în parcare Sursa foto: ISU Prahova
Cuprins
  1. Incendiu într-o parcare din Ploiești
  2. Focul a izbucnit de la un scurtcircuit

Incendiu într-o parcare din Ploiești, provocat la instalația electrică a unui autovehicul, în noaptea de duminică spre luni Patru autoturime au luat foc, iar două dintre ele au fost distruse în totalitate.

Incendiu într-o parcare din Ploiești

Patru autoturisme au ars în flăcările care au fost provocate de un scurtcircuit la instalația electrică a unui autovehicul. Un incendiu puternic a izbucnit în noaptea de duminică spre luni într-o parcare din Ploieşti. Două dintre autovehiculele care au luat foc au fost distruse în totalitate. Incendiul a fost anunţat în noaptea de duminică spre luni, în jurul orei 01:00, pe strada Zarandului din municipiul Ploieşti. Pompierii au fost solicitați să intervină prin numărul de urgență 112.

Pompierii militari din cadrul Detaşamentului 1 Ploieşti au intervenit cu două autospeciale de stingere cu apă şi spumă, la faţa locului. În zonă a fost trimis și un echipaj medical SMURD. La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta generalizat la două autoturisme. De asemenea, flăcările au afectat încă două vehicule aflate în vecinătate. Autoturismele erau parcate, nefiind persoane la bord în momentul izbucnirii incendiului.

„La sosirea echipajelor de pompieri, incendiul se manifesta generalizat la două autoturisme, fiind afectate și altele două care se aflau în proximitatea acestora. Autoturismele erau parcate, nefiind persoane la bord în momentul izbucnirii incendiului”, se arată într-un comunicat al pompierilor.

În urma verificărilor s-a stabilit că a fost vorba despre un scurtcircuit, a informat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Prahova.

Focul a izbucnit de la un scurtcircuit

Un alt incendiu s-a produs, duminică la o biserică din satul Podu Văleni, din județul Prahova. Pompierii au intervenit pentru stingerea flăcărilor cu cinci autospeciale de stingere. De asemenea, pentru a reduce la minim daunele provocate lăcașului de cult, a fost adusă o autoplatformă de intervenție și salvare la înălțime.

În zonă a fost trimisă și o ambulanță SMURD, dar și o autospecială de primă intervenție și comandă.

Potrivit pompierilor, incendiul a cuprins acoperișul bisericii, pe o suprafață de aproximativ 200 mp. După câteva ore de intervenție, focul a fost stins. Din fericire, conform autorităților, nu au fost înregistrate victime omenești.

Tags:
Citește și...
Profesorii nu au voie să organizeze sau să ia parte la o grevă generală în următorii doi ani. Ce riscă cei care încalcă regula
Eveniment
Profesorii nu au voie să organizeze sau să ia parte la o grevă generală în următorii doi ani. Ce riscă cei care încalcă regula
Ministrul Justiţiei, reacţie în cazul femeii ucise de soţ în Teleorman: „Trebuie să existe fermitate maximă din partea organelor care aplică legea”
Eveniment
Ministrul Justiţiei, reacţie în cazul femeii ucise de soţ în Teleorman: „Trebuie să existe fermitate maximă din partea organelor care aplică legea”
Este doliu în lumea teatrului românesc! Actorul Cristian Nicolaie a murit la 66 de ani: „Făcea teatrul să pară, mereu, un loc mai luminos”
Eveniment
Este doliu în lumea teatrului românesc! Actorul Cristian Nicolaie a murit la 66 de ani: „Făcea teatrul să pară, mereu, un loc mai luminos”
A fost câștigat marele premiu la Loto 6/49, în valoare de 9,66 milioane de euro! Biletul norocos a costat doar 12 lei
Eveniment
A fost câștigat marele premiu la Loto 6/49, în valoare de 9,66 milioane de euro! Biletul norocos a costat doar 12 lei
Un avion uriaș a fost transportat din Băneasa la Brașov. Boeingul scos din uz va fi transformat în cazare și restaurant exclusivist
Eveniment
Un avion uriaș a fost transportat din Băneasa la Brașov. Boeingul scos din uz va fi transformat în cazare și restaurant exclusivist
Alexandru Rogobete: Odată cu noua carte de asigurări de sănătate electronică, mulți oameni care cred că vor fi microcipați
Eveniment
Alexandru Rogobete: Odată cu noua carte de asigurări de sănătate electronică, mulți oameni care cred că vor fi microcipați
Un proiect de lege le oferă femeilor libertatea de a păstra numele din căsătorie fără acordul fostului soț
Eveniment
Un proiect de lege le oferă femeilor libertatea de a păstra numele din căsătorie fără acordul fostului soț
Semnal de alarmă tras de Alina Gorghiu! După crima din Teleorman, cere monitorizarea electronică a agresorilor: „Nu mai vrem femei ucise”
Eveniment
Semnal de alarmă tras de Alina Gorghiu! După crima din Teleorman, cere monitorizarea electronică a agresorilor: „Nu mai vrem femei ucise”
Ministrul Sănătății a anunțat inaugurarea Centrului de Screening Multiorgan din București: „Vom continua să investim în astfel de centre în toată țara”
Eveniment
Ministrul Sănătății a anunțat inaugurarea Centrului de Screening Multiorgan din București: „Vom continua să investim în astfel de centre în toată țara”
Radu Burnete a fost întrebat despre cel mai mare defect al lui Nicușor Dan. Răspunsul neașteptat al consilierului prezidențial: „Din punctul meu de vedere…”
Eveniment
Radu Burnete a fost întrebat despre cel mai mare defect al lui Nicușor Dan. Răspunsul neașteptat al consilierului prezidențial: „Din punctul meu de vedere…”
Ultima oră
09:54 - Republica Moldova, în top 3 destinații din punct de vedere al performanțelor turistice. Câți străini au vizitat țara vecină în primele șase luni din 2025
09:35 - Zi decisivă pentru Nicolas Sarkozy. Fostul președinte al Franței află dacă mai rămâne în pușcărie
09:23 - Cine este „Băiatul fedora”, tânărul care a pus o lume întreagă pe jar după jaful de la Luvru: „Aștept ca oamenii să mă contacteze pentru filme”
09:04 - Criza politică din SUA ajunge la final. Acord provizoriu în Senat pentru redeschiderea guvernului
08:39 - Vremea astăzi, 10 noiembrie. Ziua începe cu ceață și continuă cu ploi, în cea mai mare parte a țării
08:33 - Scenariul lui Băsescu în scandalul de corupție provocat de Fănel Bogos. Pentru cine era șpaga de 1,5 milioane de euro promisă de afacerist
08:05 - Accident feroviar grav în Slovacia. Peste 60 de persoane au fost rănite în urma coliziunii dintre două trenuri
07:35 - Profesorii nu au voie să organizeze sau să ia parte la o grevă generală în următorii doi ani. Ce riscă cei care încalcă regula
23:51 - O prietenie care a trecut testul timpului! Ce au trăit Oana Roman și Mihai Mitoșeru în peste 40 de ani: „Ne știm de când aveam 7 ani”
23:06 - Ministrul Justiţiei, reacţie în cazul femeii ucise de soţ în Teleorman: „Trebuie să existe fermitate maximă din partea organelor care aplică legea”