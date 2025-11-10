Incendiu într-o parcare din Ploiești, provocat la instalația electrică a unui autovehicul, în noaptea de duminică spre luni Patru autoturime au luat foc, iar două dintre ele au fost distruse în totalitate.

Patru autoturisme au ars în flăcările care au fost provocate de un a unui autovehicul. Un incendiu puternic a izbucnit în noaptea de duminică spre luni într-o parcare din Ploieşti. Două dintre autovehiculele care au luat foc au fost distruse în totalitate. Incendiul a fost anunţat în noaptea de duminică spre luni, în jurul orei 01:00, pe strada Zarandului din municipiul Ploieşti. Pompierii au fost solicitați să intervină prin numărul de urgență 112.

Pompierii militari din cadrul Detaşamentului 1 Ploieşti au intervenit cu două autospeciale de stingere cu apă şi spumă, la faţa locului. În zonă a fost trimis și un echipaj medical SMURD. La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta generalizat la două autoturisme. De asemenea, au afectat încă două vehicule aflate în vecinătate. Autoturismele erau parcate, nefiind persoane la bord în momentul izbucnirii incendiului.

„La sosirea echipajelor de pompieri, incendiul se manifesta generalizat la două autoturisme, fiind afectate și altele două care se aflau în proximitatea acestora. Autoturismele erau parcate, nefiind persoane la bord în momentul izbucnirii incendiului”, se arată într-un comunicat al pompierilor.

În urma verificărilor s-a stabilit că a fost vorba despre un scurtcircuit, a informat .

Focul a izbucnit de la un scurtcircuit

Un alt incendiu s-a produs, duminică la o biserică din satul Podu Văleni, din județul Prahova. Pompierii au intervenit pentru stingerea flăcărilor cu cinci autospeciale de stingere. De asemenea, pentru a reduce la minim daunele provocate lăcașului de cult, a fost adusă o autoplatformă de intervenție și salvare la înălțime.

În zonă a fost trimisă și o , dar și o autospecială de primă intervenție și comandă.

Potrivit pompierilor, incendiul a cuprins acoperișul bisericii, pe o suprafață de aproximativ 200 mp. După câteva ore de intervenție, focul a fost stins. Din fericire, conform autorităților, nu au fost înregistrate victime omenești.