Incendiu izbucnit la un majorat. Au fost evacuate aproximativ 70 de persoane

Un puternic, cu flacără deschisă, a izbucnit joi seară la restaurantul Levant din municipiul , în timpul unui majorat.

Cuprins

Ce s-a întâmplat

De la ce ar fi pornit incendiul

Incendiul a izbucnit joi seară, în timpul unui majorat. Aproximativ 70 de persoane s-au autoevacuat în siguranță. Flăcările au distrus aproape întreaga clădire, conform .

„În aceste momente, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Galați intervine pentru stingerea unui incendiu izbucnit la restaurantul Levant din municipiul Galați. Incendiul se manifestă cu flacără deschisă, iar aproximativ 70 de persoane s-au autoevacuat în siguranță”, transmitea ISU Galați.

La fața locului au acționat 5 autospeciale de stingere cu apă și spumă, 2 echipaje SMURD, o autoscară de intervenție la înălțime și o autocisternă.

De la ce ar fi pornit incendiul

Pompierii au reușit să stingă incendiul abia în jurul orei 01:00, în noaptea de joi spre vineri.

Au ars aproximativ 700 de metri pătrați din clădire, spațiul de depozitare, terasa și o autoutilitară parcată lângă restaurant. Construcția a fost afectată în proporție de 80%.

Conform primelor cercetări, focul ar fi izbucnit din cauza unei țigări aprinse lăsate nesupravegheate.