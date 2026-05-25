Tragedie la Botoșani. Un bărbat de 77 de ani a murit după ce casa i-a fost cuprinsă de flăcări

Tragedie la Botoșani. Un bărbat de 77 de ani a murit după ce casa i-a fost cuprinsă de flăcări

Răzvan Adrian
25 mai 2026, 10:24
Sursa foto simbol: Hepta - ImagineChina / Wang hao
Cuprins
  1. Cât de avansat era incendiul la momentul sosirii echipajelor IGSU
  2. Cum declară autoritățile din Botoșani că ar fi pornit acest incendiu
  3. Recomandările pompierilor

Un bărbat de 77 de ani a fost găsit mort într-o locuință cuprinsă de flăcări, în localitatea Ripiceni, județul Botoșani. Potrivit ISU Botoșani, incendiul ar fi pornit, cel mai probabil, de la o țigară aprinsă, după ce victima ar fi adormit în timp ce fuma.

Cât de avansat era incendiul la momentul sosirii echipajelor IGSU

Pompierii din cadrul Gărzii de Intervenție Ștefănești au fost solicitați să intervină la un incendiu izbucnit într-o locuință din Ripiceni. La fața locului au ajuns și Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Ripiceni, precum și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean.

Potrivit IGSU, când echipajele de intervenție au ajuns la adresă, casa era cuprinsă în totalitate de flăcări, iar tavanul se prăbușise. În interior, pompierii au găsit un bărbat de 77 de ani, decedat într-una dintre încăperi.

Cum declară autoritățile din Botoșani că ar fi pornit acest incendiu

Primele informații indică faptul că focul ar fi fost provocat de o țigară aprinsă. Potrivit ISU Botoșani, cel mai probabil, bărbatul ar fi adormit în timp ce fuma, iar flăcările s-au extins rapid în locuință.

Cazul readuce în atenție unul dintre cele mai frecvente pericole din gospodării: fumatul în pat sau în fotoliu. O țigară nestinsă poate aprinde rapid materiale combustibile, iar în câteva minute focul poate cuprinde întreaga casă.

Recomandările pompierilor

ISU Botoșani le recomandă oamenilor să nu arunce mucurile de țigară la întâmplare, mai ales lângă locuințe, magazii de lemne, furaje sau adăposturi de animale. Persoanele care fumează în interior ar trebui să folosească scrumiere stabile, din materiale care nu iau foc ușor.

Pompierii atrag atenția că țigările nu trebuie aprinse în pat sau în fotoliu, mai ales atunci când persoana este obosită. Un moment de neatenție poate avea urmări dramatice, iar resturile incandescente pot aprinde covoare, haine, mobilier sau alte materiale inflamabile.

Totodată, țigările trebuie stinse complet în scrumieră, niciodată în coșul de gunoi.

