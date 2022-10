Incendiu la podul Kerci, care leagă Crimeea de Rusia. O secțiune s-a prăbușit

Podul Kerci, care leagă peninsula Crimeea de Rusia este în flăcări, sâmbătă dimineață. Presa ucraineană spune că a avut loc o explozie, în timp ce rușii anunță că vagoane-cisternă au luat foc. Circulația a fost suspendată atât pentru traficul rutier, cât și feroviar, potrivit

În imaginile apărute pe rețelele de socializare se vede o garnitură de tren în flăcări, dar și un sector prăbușit în secțiunea rutieră de lângă cea feroviară a podului.

Explozia, despre care martorii au spus că a putut fi auzită la kilometri distanță, a avut loc sâmbătă în jurul orei 6 dimineața, în timp ce un tren traversa podul, deși nu a fost imediat clar ce a provocat-o.

⭕️🇺🇦 : The moment of the strike on bridge. The strike took place at 06:00 AM

