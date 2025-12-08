B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Incendiu la Spitalul Județean din Deva. Planul Roșu de Intervenție a fost activat

Incendiu la Spitalul Județean din Deva. Planul Roșu de Intervenție a fost activat

Traian Avarvarei
08 dec. 2025, 19:18
Incendiu la Spitalul Județean din Deva. Planul Roșu de Intervenție a fost activat
Sursa foto: ISU Hunedoara

Un incendiu a izbucnit, luni seara, la Spitalul Județean Deva. Planul Roșu de Intervenție a fost activat. Zeci de persoane s-au autoevacuat.

Incendiu la Spitalul Județean Deva

Incendiul a izbucnit la secția de psihiatrie a unități medicale, situată într-un corp de clădire separat de imobilul principal.

„Ca urmare a acestui eveniment s-au autoevacuat 26 pacienți – 19 femei și șapte bărbați, precum și patru cadre medicale”, a transmis ISU Hunedoara.

La fața locului au ajuns echipaje ale pompierilor militari și autospeciale de stingere de la detașamentele din Deva și Orăștie și de la subunitatea din localitatea Ilia, precum și patru ambulanțe cu echipaje medicale de la Serviciul de Ambulanță Județean Hunedoara.

Sursa citată a precizat că, probabil, incendiul a izbucnit de la un scurtcircuit la un tablou electric.

Toată lumea a revenit în clădire după ce spațiile au fost aerisite. Nimeni nu a fost rănit. Planul Roșu de Intervenție a fost activat pe o perioadă de circa 40 de minute.

