Direcția de Mediu București monitorizează calitatea aerului după incendiul din Sectorul 6

Direcția de Mediu București monitorizează calitatea aerului după incendiul din Sectorul 6

Selen Osmanoglu
28 dec. 2025, 13:52
Cuprins
  1. Zeci de autospeciale mobilizate pentru stingerea incendiului
  2. Suprafață extinsă afectată și materiale extrem de combustibile
  3. Acces dificil în clădire, pompierii fac decupaje
  4. Risc de extindere a incendiului în exterior
  5. Mesaj RO-ALERT emis pentru populație

UPDATE:

Echipa de permanență a Direcției de Mediu București a trimis duminică autolaboratorul pentru a înregistra concentrațiile de particule, în urma incendiului produs la un depozit de pe Bulevardul Iuliu Maniu. Monitorizarea datelor va dura câteva ore până când aparatura va fi conectată și va începe să furnizeze informații, iar rezultatele vor fi prelucrate ulterior.

„Nu avem foarte multe date noi, ca agenție, în momentul acesta. Echipa de permanență deplasează autolaboratorul, însă durează puțin până când acesta este conectat și începe să monitorizeze, datele urmând să fie prelucrate ulterior. La ora 13:00, pe stațiile de monitorizare fixe din jurul incendiului nu erau depășiri.”, a declarat Simona Aldea, director al Direcției de Mediu București, conform Agerpres.

Știrea inițială:

Un incendiu de proporții a izbucnit duminică la un depozit situat în zona Bulevardului Iuliu Maniu, în Sectorul 6 al Capitalei. Flăcările au fost însoțite de degajări mari de fum, vizibile de la mare distanță, ceea ce a determinat autoritățile să declanșeze o intervenție de amploare. Inspectoratul pentru Situații de Urgență Dealul Spirii București-Ilfov (ISUBIF) a mobilizat numeroase forțe pentru gestionarea situației.

Zeci de autospeciale mobilizate pentru stingerea incendiului

Potrivit ISUBIF, pentru stingerea incendiului au fost alertate 16 autospeciale de stingere, o autospecială de descarcerare, două autospeciale de intervenție și salvare de la înălțime, autospeciala pentru transport roboți, Detașamentul Special de Salvatori, precum și trei ambulanțe SMURD, scrie Agerpres.

„Intervenim pentru stingerea unui incendiu, produs la un spațiu de depozitare, situat pe Bulevardul Iuliu Maniu, Sector 6. Incendiul se manifestă cu degajări mari de fum”, au transmis reprezentanții ISUBIF.

Suprafață extinsă afectată și materiale extrem de combustibile

Incendiul se manifestă în interiorul spațiului de depozitare, pe o suprafață de aproximativ 800 de metri pătrați. În interior ard materiale sanitare, mase plastice și alte materiale combustibile, ceea ce îngreunează intervenția pompierilor și favorizează producerea unui fum dens.

Pentru lichidarea focului, salvatorii au realizat un dispozitiv circular de intervenție, încercând să limiteze propagarea flăcărilor.

Acces dificil în clădire, pompierii fac decupaje

Conform ISUBIF, incendiul este localizat în zona centrală a spațiului, iar pompierii au fost nevoiți să realizeze decupaje în structura clădirii pentru a putea pătrunde în interior și a ajunge la focarele active.

Risc de extindere a incendiului în exterior

Un pericol major îl reprezintă materialele combustibile depozitate în exteriorul clădirii. Autoritățile avertizează că există riscul extinderii incendiului, motiv pentru care intervenția vizează atât stingerea focului, cât și protejarea zonelor adiacente.

Mesaj RO-ALERT emis pentru populație

Din cauza fumului dens și a potențialului pericol pentru locuitorii din zonă, autoritățile au emis un mesaj RO-ALERT. Populația este sfătuită să evite zona, să țină ferestrele închise și să respecte indicațiile transmise de autorități.

La fața locului se află și echipaje SMURD, pregătite să acorde primul ajutor. Până în acest moment, nu au fost raportate victime, iar intervenția este în desfășurare.

