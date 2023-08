Începe „Cinema sub stele”! Două parcuri din Sectorul 6 se transformă în cinematografe în aer liber

În perioada 14-27 august, două parcuri din sectorul 6 devin cinematografe sub cerul liber, în cadrul evenimentului „Cinema sub stele”.

O experiență cinematografică unică în parcurile Sectorului 6

În fiecare an, în serile calde de vară, Primăria Sectorului 6 desfășoară un eveniment special pentru comunitatea locală – „Cinema sub stele”. Localnicii au oportunitatea de a urmări filme în aer liber, pe ecrane uriașe, cu intrare gratuită. Evenimentul se desfășoară pe parcursul a două săptămâni, în două locații: Parcul Drumul Taberei și Parcul Crângași.

Filme pentru toate gusturile

De la animație la SF, comedii, aventură și acțiune, „Cinema sub stele” pune la dispoziția publicului un repertoriu diversificat de filme pentru toate categoriile de vârstă și preferințe. De la ora 20.30, în fiecare seară, va fi proiectat un film care promite să ofere o experiență captivantă și distractivă.

Seria de proiecții începe în Parcul Drumul Taberei

În ziua de 14 august, evenimentul debutează la amfiteatrul din Parcul Drumul Taberei. Aici, oamenii se vor putea bucura de experiența unui cinematograf într-un cadru natural și relaxant.

Vizionări de pe lac în bărcuțe și hidrobiciclete

Weekendul următor, în perioada 18-20 august, evenimentul aduce o surpriză inedită: posibilitatea de a viziona filmele direct de pe lac, din bărcuțe și hidrobiciclete. Cele 25-30 de ambarcațiuni disponibile gratuit pentru primii doritori vor oferi o experiență de neuitat. Cei care doresc să se bucure de această perspectivă unică sunt așteptați cu o oră înainte de începerea filmului. Cei care nu vor prinde loc în ambarcațiuni, au la dispoziție 100 de fotolii puf, dar pot veni și cu pături de acasă. Ecranul imens al amfiteatrului va fi orientat către lac, adăugând o notă specială proiecției.

Cinema în Parcul Crângași

Din 21 până pe 27 august, „Cinema sub stele” se mută în Parcul Crângași, oferind vizionări în aer liber pe cele 200 de scaune pregătite. Această etapă marchează finalul evenimentului.

Programul „Cinema sub stele”

14-20 august 2023, ora 20.30, Parcul Drumul Taberei

Luni, 14 august

Un bărbat pe nume Otto / A man called Otto (2022, comedie, 126 min., r. Marc Foster, cu Tom Hanks) AP-12

Marţi, 15 august

Interstellar: Călătorind prin univers / Interstellar (2014, SF, 169 min., r. Christopher Nolan, cu Wes Bentley, Matthew McConaughey, Jessica Chastain) AG

Miercuri, 16 august

Dune / Dune: Part One (2020, SF, 155 min, r. Denis Villeneuve, cu Jason Momoa, Timothée Chalamet) AP-12

Joi, 17 august

Gașca Animăluțelor DC / DC League of Super-Pets (2022, animație, 106 min., r. Jared Stern, Sam Levine, cu Keanu Reeves, Kevin Hart) AG

Vineri, 18 august

Cruella (2021, actiune, 134 min., r. Craig Gillespie, cu Emma Stone, Emma Thompson) AP-12

Sâmbătă, 19 august

Doctor Strange în Multiversul Nebuniei / Doctor Strange in the Multiverse of Madness (2022, actiune. 126 min., r. Sam Raimi, cu Benedict Cumberbatch, Rachel McAdams) AP-12

Duminică, 20 august

Suflet / Soul (2020, animatie, 90.min, r. Pete Docter, Kemp Powers) AG

21-27 august 2023, ora 20.30, Parcul Crângași

Luni, 21 august

Te urăsc, te iubesc / The Hating Game (2021, comedie, 103 min., r. Peter Huchings, cu Lucy Hale) AP-12

Marți, 22 august

Și dragostea unde e? / What’s Love Got To Do With It? (2022, comedie, 109 min., r. Shekhar Kapr, cu Emma Thmpson) AP-12

Miercuri, 23 august

Doamna Harris cucerește Parisul / Mrs. Harris Goes to Paris (2022, comedie, 115 min., r. Anthony Fabian, cu Isabelle Huppert) AG

Joi, 24 august

Encanto (2021, animație, 99 min., r. Jared bush, Byron Howard, Charise Castro Smith) AG

Vineri, 25 august

Bilet pentru paradis / Ticket to Paradise (2022, comedie, 104 min., r. Ol Parker, cu Julia Roberts, George Clooney) AG

Sâmbătă, 26 august

Top Gun: Maverick (2022, acțiune, 131 min., r. Joseph Kosinski, cu Tom Cruise, Jeniffer Connelly) AP-12

Duminică, 27 august

Mumiile: Aventuri Moderne / Mummies (2023, animație, 88 min., r. Juan Jesús García Galocha) AG