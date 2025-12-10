B1 Inregistrari!
Începe procesul de golire a barajului Vidraru. Ce sunt sfătuiți cetățenii să facă

B1.ro
10 dec. 2025, 12:34
Începe procesul de golire a barajului Vidraru. Ce sunt sfătuiți cetățenii să facă
Sursa foto: Freepik
Cuprins
  2. Care efecte vor putea fi observate după golirea barajului Vidraru
  3. Ce recomandări au autoritățile pentru cetățeni, în timpul în care se executa golirea barajului Vidraru
  4. Deversările controlate de la Lacul Vidraru au dus la o descoperire neașteptată

Autorităţile au anunțat că încep golirea barajului Vidraru. Operaţiunea va avea loc în decursul perioadei 10 decembrie2025 – 9 ianuarie 2026 și nu prezintă niciun risc pentru populțaie, după cum se arată într-un comunicat al Primăriei din Curtea de Argeş.

„Primăria Municipiului Curtea de Argeș informează cetățenii că, în urma notificării oficiale primite din partea S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A., în perioada 10 decembrie 2025 – 9 ianuarie 2026 se vor efectua deversări controlate din acumularea Vidraru, cu tranzitarea directă a debitelor pe albia Râului Argeș. Începând cu 10 decembrie 2025, ora 12:00, vor fi tranzitate debite de maximum 25 mc/sec, în regim continuu (24/24), în condiții hidrometeorologice normale”, se arată în comunicatul instituţiei.

Care efecte vor putea fi observate după golirea barajului Vidraru

Autoritățile subliniază faptul că golirea barajului Vidraru nu va avea efecte negative asupra populației. Singurele modificări vizibile vor fi la debitului râului Argeș și la turbiditatea apei râului, ambele fiind mai crescute decât de obicei în timpul procesului.

Tocmai pentru că activitatea este controlată și nu reprezintă un pericol iminent, sistemele de alarmare nu vor fi acționate.

Ce recomandări au autoritățile pentru cetățeni, în timpul în care se executa golirea barajului Vidraru

Instituțiile întocmit un set de recomandări pentru populaţie şi agenţii economici din zonă:

  • evitați apropierea de maluri și de albia râului;
  • evitați lucrările, exploatările sau accesul în zonă cu utilaje sau animale;
  • supravegheați copiii și animalele de companie;
  • manifestați prudență sporită în această perioadă.

Deversările controlate de la Lacul Vidraru au dus la o descoperire neașteptată

Deversarea controlată a lacului de acumulare Vidraru a dus la o descoperire neașteptată: o epavă a unui vapor dispărut acum mai bine de două decenii. Nimeni nu mai știa nimic despre relicvă încă de la finalul anilor ’90, iar ieșirea sa la suprafață a surprins autoritățile și localnicii deopotrivă.

„Este o descoperire rară, având în vedere că lacul Vidraru nu a fost niciodată coborât la un nivel atât de mic în ultimele decenii. Vom analiza structura pentru a stabili starea epavei și pentru a înțelege împrejurările dispariției sale”, au declarat reprezentanți ai echipei tehnice, potrivit Ziarul din Muscel.

