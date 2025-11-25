B1 Inregistrari!
25 nov. 2025
Deversarea controlată a lacului de acumulare Vidraru a dus la o descoperire neașteptată: o epavă a unui vapor dispărut acum mai bine de două decenii. Nimeni nu mai știa nimic despre relicvă încă de la finalul anilor ’90, iar ieșirea sa la suprafață a surprins autoritățile și localnicii deopotrivă.

Pentru ce era folosit vaporul a cărui epavă a fost descoperită la Vidraru

Nivelul apei nu a mai fost atât de scăzut de decenii întregi, iar exercițiile de deversare au scos la iveală nu doar peisaje impresionante, ci și epava unui vechi simbol al zonei. Potrivit arhivelor locale, vaporul descoperit acum, la 25 de ani de la dispariție, era folosit în scop turistic și pentru transport ușor pe lac.

Cei care tranzitează zona în această perioadă pot observa ce a mai rămas din construcția vaporului, chiar în zona centrală a bazinului, unde adâncimea este cea mai mică.

„Este o descoperire rară, având în vedere că lacul Vidraru nu a fost niciodată coborât la un nivel atât de mic în ultimele decenii. Vom analiza structura pentru a stabili starea epavei și pentru a înțelege împrejurările dispariției sale”, au declarat reprezentanți ai echipei tehnice, potrivit Ziarul din Muscel.

Imagini cu ambarcațiunea au apărut și în mediul online, acolo unde au stârnit mii de reacții.

Cum a dispărut vaporul

Localnicii se referă la vapor ca la un un simbol al turismului de altădată. Ambarcațiunea a dispărut fără urmă după o furtună puternică din anii ’90, iar informațiile oficiale de la acea vreme sunt puține.

Autoritățile iau în calcul scoaterea vaporului de pe fundul lacului și transformarea sa în patrimoniu tehnic. Specialiștii analizează și posibilitatea transportării epavei într-un spațiu unde să poată fi restaurată și expusă publicului.

Deversarea lacului a fost făcută pentru realizarea unor lucrări de mentenanță, iar scăderea nivelului apei a scos și continuă să scoată la iveală elemente care și-au pierdut urma sub ape, în urmă cu zeci de ani. Zona devine astfel, chiar și în această perioadă, în care bazinul este aproape golit în totalitate, un magnet pentru specialiști și turiști.

