B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Gigi Becali s-a decis. Merge braț la braț cu Călin Georgescu. „Să îl bage la pușcărie, că îl grațiez eu după ce iau toată puterea” (VIDEO)

Gigi Becali s-a decis. Merge braț la braț cu Călin Georgescu. „Să îl bage la pușcărie, că îl grațiez eu după ce iau toată puterea” (VIDEO)

Adrian A
23 feb. 2026, 13:52
Gigi Becali s-a decis. Merge braț la braț cu Călin Georgescu. Să îl bage la pușcărie, că îl grațiez eu după ce iau toată puterea (VIDEO)
Sursa foto: Inquam Photos / Adriana Neagoe + Inquam Photos / George Călin
Cuprins
  1. Cum îl salvează Gigi Becali pe Georgescu
  2. Becali continuă războiul cu Miruță

Patronul FCSB și deputatul Gigi Becali a anunțat că este dispus să i se alăture lui Călin Georgescu în cazul în care acesta va decide să înființeze un partid. Becali spune că indiferent care va fi verdictul justiţiei în privinţa lui Georgescu, el tot va găsi o soluţie ca această alianţă să dăinuie.

Cum îl salvează Gigi Becali pe Georgescu

Gigi Becali a anunțat o posibilă alianţă care ar schimba peisajul politic din România. Latifundiarul din Pipera a declarat că este dispus să colaboreze cu fostul candidat la alegerile prezidenţiale, Călin Georgescu.

„Dacă face el partid, intru în combinaţie cu el. Bine, mă, băgaţi-l la puşcărie, lasă că-i dau eu graţiere. El poate să fie închis, duc eu partidul mai departe. Partidul pe care îl face el. Şi dup-aia îi dau eu graţiere.”, a declarat Gigi Becali.

Becali continuă războiul cu Miruță

Declarațiile privind o colaborare între Gigi Becali și Călin Georgescu au pornit de la războiul patronului FCSB cu ministrul Apărării, Radu Miruță.

„Păi, trebuie să se facă ceva. Păi, dacă sunt de-ăştia ca Miruţă miniştri… Cât să mă uit la miniştri ca Miruţă? Nu că ar fi el rău, că faţă de om rău n-are. El are o faţă de blând, super-cuminte om. Dar nu ştie pe ce lume trăieşte. E copil, zici că are 15 ani.

Poate mă supăr eu şi peste trei ani doar visează că a fost ministru. Poate intru în combinaţie cu Călin Georgescu şi la revedere cu ei toţi.”, a declarat latifundiarul din Pipera în direct la Fanatik.

Gigi Becali e în conflict cu Radu Miruță după ce ministrul Apărării a anunțat că vrea să schimbe Legea Sportului, pentru ca Steaua să aibă drept de promovare în Superliga.

Tags:
Citește și...
Deputatul AUR Dan Tănasă, încă un mesaj deplasat: „Noi am murit pe front pentru ca voi să nu muriți de foame fără curierul străin necalificat!” (FOTO)
Politică
Deputatul AUR Dan Tănasă, încă un mesaj deplasat: „Noi am murit pe front pentru ca voi să nu muriți de foame fără curierul străin necalificat!” (FOTO)
Ședință decisivă la Guvern: Ce decizii cu impact major se pregătesc
Politică
Ședință decisivă la Guvern: Ce decizii cu impact major se pregătesc
Trei senatori AUR cer bani de la Parlament să plece în SUA. Vor să participe la un eveniment anti-globalist organizat de amica lui Simion, Anna Paulina Luna
Politică
Trei senatori AUR cer bani de la Parlament să plece în SUA. Vor să participe la un eveniment anti-globalist organizat de amica lui Simion, Anna Paulina Luna
Nazare: Bugetul pe 2026 e construit fără majorări de taxe și de TVA / Ce creștere economică vom avea anul acesta
Politică
Nazare: Bugetul pe 2026 e construit fără majorări de taxe și de TVA / Ce creștere economică vom avea anul acesta
Nazare: Inflația va începe să scadă din vară și ar putea ajunge la 4% până la finalul anului / Ce spune ministrul Finanțelor despre creșterea pensiilor
Politică
Nazare: Inflația va începe să scadă din vară și ar putea ajunge la 4% până la finalul anului / Ce spune ministrul Finanțelor despre creșterea pensiilor
Reacția ministrului Sănătății, după ce a fost criticat că a creat panică în cazul avionului întors pe Aeroportul Otopeni: „Este dezamăgitor”
Politică
Reacția ministrului Sănătății, după ce a fost criticat că a creat panică în cazul avionului întors pe Aeroportul Otopeni: „Este dezamăgitor”
Lovitură grea pentru pensionarii români. Ce se întâmplă, în acest an, cu pensiile lor
Politică
Lovitură grea pentru pensionarii români. Ce se întâmplă, în acest an, cu pensiile lor
Bolojan merge la Bruxelles săptâmâna viitoare și se va întâlni cu Ursula von der Leyen. Ce vor discuta cei doi
Politică
Bolojan merge la Bruxelles săptâmâna viitoare și se va întâlni cu Ursula von der Leyen. Ce vor discuta cei doi
Ciucu îl ajută pe Piedone Jr. cu o autorizație, dar nu îl iartă pe Piedone Sr., după atacurile la adresa sa: „Să fii om e lucru mare, să fii domn e o întâmplare”
Politică
Ciucu îl ajută pe Piedone Jr. cu o autorizație, dar nu îl iartă pe Piedone Sr., după atacurile la adresa sa: „Să fii om e lucru mare, să fii domn e o întâmplare”
Surse: Negocieri între SUA și România. Când ar putea veni Marco Rubio în România și cum se pregătește întâlnirea lui Nicușor Dan cu Donald Trump
Politică
Surse: Negocieri între SUA și România. Când ar putea veni Marco Rubio în România și cum se pregătește întâlnirea lui Nicușor Dan cu Donald Trump
Ultima oră
14:14 - Cu ce se ocupă fiica Adrianei Iliescu. Eliza e studentă la două facultăți și urmează pașii în carieră ai mamei sale (VIDEO, FOTO)
14:02 - DSP Sibiu: Postul nu este o dietă cu pâine și zacuscă. Recomandări pentru o alimentație echilibrată în perioada Postului Mare
13:59 - Cine va câștiga Survivor 2026? Călin Donca a dezvăluit tot după ce a fost eliminat din competiție
13:32 - Deputatul AUR Dan Tănasă, încă un mesaj deplasat: „Noi am murit pe front pentru ca voi să nu muriți de foame fără curierul străin necalificat!” (FOTO)
13:31 - Tentativă de lovitură de stat. Călin Georgescu și Horațiu Potra așteaptă decizia de începere a procesului (VIDEO)
13:31 - Ședință decisivă la Guvern: Ce decizii cu impact major se pregătesc
13:15 - Greșeala pe care o facem în fiecare seară și care ne afectează somnul. Ce au descoperit cercetătorii
12:59 - Locul unde se angajează frizeri, bucătari și electricieni, iar salariul pornește de la 35.000 de euro
12:57 - Cum s-au răzbunat 4 indivizi din Iași pe un bărbat care ajutase Justiția într-un dosar penal
12:45 - Trei senatori AUR cer bani de la Parlament să plece în SUA. Vor să participe la un eveniment anti-globalist organizat de amica lui Simion, Anna Paulina Luna