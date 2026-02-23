Gigi Becali s-a decis. Merge braț la braț cu Călin Georgescu. „Să îl bage la pușcărie, că îl grațiez eu după ce iau toată puterea” (VIDEO)

Patronul FCSB și deputatul Gigi Becali a anunțat că este dispus să i se alăture lui Călin Georgescu în cazul în care acesta va decide să înființeze un partid. Becali spune că indiferent care va fi verdictul justiţiei în privinţa lui Georgescu, el tot va găsi o soluţie ca această alianţă să dăinuie.

Cum îl salvează Gigi Becali pe Georgescu

Gigi Becali a anunțat o posibilă alianţă care ar schimba peisajul politic din România. Latifundiarul din Pipera a declarat că este dispus să colaboreze cu fostul candidat la alegerile prezidenţiale, Călin Georgescu.

„Dacă face el partid, intru în combinaţie cu el. Bine, mă, băgaţi-l la puşcărie, lasă că-i dau eu graţiere. El poate să fie închis, duc eu partidul mai departe. Partidul pe care îl face el. Şi dup-aia îi dau eu graţiere.”, a declarat Gigi Becali.

Becali continuă războiul cu Miruță

Declarațiile privind o colaborare între Gigi Becali și Călin Georgescu au pornit de la războiul patronului FCSB cu ministrul Apărării, .

„Păi, trebuie să se facă ceva. Păi, dacă sunt de-ăştia ca Miruţă miniştri… Cât să mă uit la miniştri ca Miruţă? Nu că ar fi el rău, că faţă de om rău n-are. El are o faţă de blând, super-cuminte om. Dar nu ştie pe ce lume trăieşte. E copil, zici că are 15 ani.

Poate mă supăr eu şi peste trei ani doar visează că a fost ministru. Poate intru în combinaţie cu Călin Georgescu şi la revedere cu ei toţi.”, a declarat latifundiarul din Pipera în direct la .

Gigi Becali e în conflict cu Radu Miruță după ce ministrul Apărării a anunțat că vrea să schimbe Legea Sportului, pentru ca Steaua să aibă drept de promovare în Superliga.