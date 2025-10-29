Scene revoltătoare au avut loc miercuri dimineață în Capitală, stârnind indignare printre călători. Un a fost surprins de un pasager în timp ce juca păcănele pe telefon, fără nicio reținere. În tot acest timp, autobuzul era plin cu oameni, iar conducătorul își punea în pericol pasagerii și siguranța rutieră.

Scene revoltătoare! Cum a ajuns un şofer STB să joace la păcănele chiar în timp ce conduce

Călătorii unui autobuz din au fost martorii unei scene șocante miercuri dimineață, care a stârnit revoltă și teamă generală. Șoferul, aflat la volanul unui autobuz plin, a fost surprins jucând păcănele pe telefon, complet neatent la drum.

Un pasager a filmat totul, surprinzând momentul în care bărbatul apăsa pe ecran în timp ce autobuzul se deplasa. Incidentul s-a petrecut în zona Luica, pe linia 220, în timp ce autobuzul era plin de pasageri, potrivit observatornews.ro.

Un călător a precizat că, timp de cinci stații, șoferul nu s-a oprit nicio clipă din joc. Acesta s-a declarat șocat și revoltat, acuzând o lipsă totală de responsabilitate din partea celui aflat la volan: „Nu este posibil aşa ceva. Există riscul ca unii oameni să moară din cauza unor astfel de şoferi”

Cum au reacţionat internauţii după imaginile cu şoferul STB

Comentariile au împărţit internetul între revoltă şi ironie. Mulţi au cerut ca şoferul să fie concediat imediat şi să i se anuleze dreptul de a conduce. Alţii au făcut glume amare, spunând că „era pe pilot automat” sau că „poate încerca să mai scoată un ban în timpul programului”.

Unii au remarcat că „omul pare stăpân pe meserie, dar inconştient la volan”. Au fost şi mesaje dure, care au numit gestul „boală”, „dependenţă” şi „inconştienţă criminală”. Majoritatea au fost de acord că un asemenea comportament este inadmisibil şi nu ar trebui tolerat în trafic, sub nicio formă.