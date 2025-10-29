B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Inconștiență la volan! Șofer STB prins în timp ce joacă la păcănele cu autobuzul plin: „Era pe pilot automat”

Inconștiență la volan! Șofer STB prins în timp ce joacă la păcănele cu autobuzul plin: „Era pe pilot automat”

Ana Beatrice
29 oct. 2025, 15:59
Inconștiență la volan! Șofer STB prins în timp ce joacă la păcănele cu autobuzul plin: „Era pe pilot automat”
Sursa Foto: observatornews.ro
Cuprins
  1. Scene revoltătoare! Cum a ajuns un şofer STB să joace la păcănele chiar în timp ce conduce
  2. Cum au reacţionat internauţii după imaginile cu şoferul STB

Scene revoltătoare au avut loc miercuri dimineață în Capitală, stârnind indignare printre călători. Un șofer STB a fost surprins de un pasager în timp ce juca păcănele pe telefon, fără nicio reținere. În tot acest timp, autobuzul era plin cu oameni, iar conducătorul își punea în pericol pasagerii și siguranța rutieră.

Scene revoltătoare! Cum a ajuns un şofer STB să joace la păcănele chiar în timp ce conduce

Călătorii unui autobuz din București au fost martorii unei scene șocante miercuri dimineață, care a stârnit revoltă și teamă generală. Șoferul, aflat la volanul unui autobuz plin, a fost surprins jucând păcănele pe telefon, complet neatent la drum.

Un pasager a filmat totul, surprinzând momentul în care bărbatul apăsa pe ecran în timp ce autobuzul se deplasa. Incidentul s-a petrecut în zona Luica, pe linia 220, în timp ce autobuzul era plin de pasageri, potrivit observatornews.ro.

Un călător a precizat că, timp de cinci stații, șoferul nu s-a oprit nicio clipă din joc. Acesta s-a declarat șocat și revoltat, acuzând o lipsă totală de responsabilitate din partea celui aflat la volan: „Nu este posibil aşa ceva. Există riscul ca unii oameni să moară din cauza unor astfel de şoferi”

Cum au reacţionat internauţii după imaginile cu şoferul STB

Comentariile au împărţit internetul între revoltă şi ironie. Mulţi au cerut ca şoferul să fie concediat imediat şi să i se anuleze dreptul de a conduce. Alţii au făcut glume amare, spunând că „era pe pilot automat” sau că „poate încerca să mai scoată un ban în timpul programului”.

Unii au remarcat că „omul pare stăpân pe meserie, dar inconştient la volan”. Au fost şi mesaje dure, care au numit gestul „boală”, „dependenţă” şi „inconştienţă criminală”. Majoritatea au fost de acord că un asemenea comportament este inadmisibil şi nu ar trebui tolerat în trafic, sub nicio formă.

Tags:
Citește și...
Newsweek: Călin Georgescu, membru în 6 guverne, „afaceri” de miliarde cu politicieni, protejatul unui comunist
Eveniment
Newsweek: Călin Georgescu, membru în 6 guverne, „afaceri” de miliarde cu politicieni, protejatul unui comunist
Alimentul ieftin care ajută în diete. Nutriționiștii îl compară cu medicamentul minune Ozempic
Eveniment
Alimentul ieftin care ajută în diete. Nutriționiștii îl compară cu medicamentul minune Ozempic
CTP a comentat retragerea trupelor americane din România: „Avem nevoie de ei ca să apărăm SUA de pericolul Oana Gheorghiu”
Eveniment
CTP a comentat retragerea trupelor americane din România: „Avem nevoie de ei ca să apărăm SUA de pericolul Oana Gheorghiu”
Hoții români se reorientează spre Bulgaria. Comercianții din țara vecină vizați de rețelele de infractori
Eveniment
Hoții români se reorientează spre Bulgaria. Comercianții din țara vecină vizați de rețelele de infractori
Rușii încearcă să blocheze extrădarea lui Horațiu Potra. Avocați angajați de Moscova
Eveniment
Rușii încearcă să blocheze extrădarea lui Horațiu Potra. Avocați angajați de Moscova
Rețeta de chifle pufoase, fără frământare. Sunt gata în mai puțin de 30 de minute
Eveniment
Rețeta de chifle pufoase, fără frământare. Sunt gata în mai puțin de 30 de minute
Alertă! Ce au descoperit anchetatorii în biroul doctoriței Ștefania Szabo, găsită moartă la Spitalul Județean Buzău
Eveniment
Alertă! Ce au descoperit anchetatorii în biroul doctoriței Ștefania Szabo, găsită moartă la Spitalul Județean Buzău
Bucureștiul, cea mai atractivă capitală pentru tinerii care vor să-și cumpere o locuință. Studiu imobiliar
Eveniment
Bucureștiul, cea mai atractivă capitală pentru tinerii care vor să-și cumpere o locuință. Studiu imobiliar
Patriarhia Română a anunțat prelungirea programului de vizită al Catedralei Mântuirii Neamului. Până când au șansa credincioșii să treacă prin Sfântul Altar
Eveniment
Patriarhia Română a anunțat prelungirea programului de vizită al Catedralei Mântuirii Neamului. Până când au șansa credincioșii să treacă prin Sfântul Altar
Bianca Drăgușanu a atras toate privirile la nunta lui Armin Nicoară și a Claudiei Puican. În ce calitate a fost invitată vedeta
Eveniment
Bianca Drăgușanu a atras toate privirile la nunta lui Armin Nicoară și a Claudiei Puican. În ce calitate a fost invitată vedeta
Ultima oră
16:16 - Prima reacție a lui George Simion, după anunțul retragerii unor soldați americani din România: „Eu v-am spus! Ah, și încă ceva…”
16:08 - Newsweek: Călin Georgescu, membru în 6 guverne, „afaceri” de miliarde cu politicieni, protejatul unui comunist
15:56 - Cât a dat o fostă vedetă TV pe un câine: „A fost o grămadă de bani”/ „Avansul de la o garsonieră”
15:52 - Reducerea trupelor americane din România. Acuzații pentru guvern și președinție (VIDEO)
15:49 - Alimentul ieftin care ajută în diete. Nutriționiștii îl compară cu medicamentul minune Ozempic
15:44 - Prințesa de Wales, la capătul puterilor! Ce s-a întâmplat cu Kate Middleton
15:30 - A sfidat moartea pentru credință! Cine a fost Sfânta Mare Muceniță Anastasia Romana, prăznuită pe 29 octombrie
15:25 - CTP a comentat retragerea trupelor americane din România: „Avem nevoie de ei ca să apărăm SUA de pericolul Oana Gheorghiu”
15:23 - Hoții români se reorientează spre Bulgaria. Comercianții din țara vecină vizați de rețelele de infractori
15:16 - Antonia, după ce a fost acuzată că a apelat la intervenții estetice: „Pentru a suta oară…”