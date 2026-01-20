Încrederea în justiție este la cel mai mic nivel. Un sondaj arată că două treimi dintre români nu cred că justiția este dreaptă și independentă (GRAFICE)

Șapte din zece români au foarte puțină încredere sau deloc în justiție, în timp ce peste două treimi consideră că sistemul de justiție nu este independent, arată rezultatele unui sondaj INSCOP.

Încrederea în justiție

25,5% dintre cetățenii României au încredere foarte multă sau destul de multă în Justiție (9.5% foarte multă, în timp ce 16% spun că au destul de multă încredere), iar 70,5% declară cu au destul de puțină, foarte puțină sau nu au deloc încredere în Justiție (25.7% destul de puțină și 44.8% foarte puțină sau deloc). 4% nu știu sau nu răspund, arată sondajul INSCOP.

Iar, întrebați în ce măsură cred că legea este aplicată în mod egal pentru toți cetățenii, 5.7% dintre români spun că în foarte mare măsură (față de 12.6% în aprilie 2025), 10.9% în destul de mare măsură (față de 17.2% în aprilie 2025).

30.1% dintre cetățenii României cred în destul de mică măsură (față de 25.9% în aprilie 2025), iar 50.1% în foarte mică măsură sau deloc (față de 42.6% în aprilie 2025) că legea este aplicată în mod egal pentru toți cetățenii.

Avem o justiție independentă?

Potrivit studiului, 23.7% dintre cei intervievați cred că sistemul de justiție din România este independent de influențe politice, în timp ce 67.4% consideră că sistemul de justiție nu este independent de astfel de influențe. 8.6% nu știu, iar 0.4% nu răspund.

Însă aproape toți cei intervievați spun că este important să avem o .

Astfel, 92.3% dintre participanții la sondaj cred că este foarte important sau destul de important ca România să aibă un sistem de justiție independent (73.7% consideră că este foarte important, iar 18.6% cred că este destul de important).

Doar 3,5% dintre români cred este deloc important sau destul de neimportant ca țara să aibă un sistem independent de justiție (1.3% destul de neimportant, iar 2.2% deloc important). 4.2% nu știu sau nu răspund la întrebare.

De ce și-au pierdut românii încrederea în justiție

„Se conturează un paradox sociologic: tocmai grupurile mai educate, urbane și mai conectate la viața publică sunt cele mai critice, semn că neîncrederea nu vine din dezinteres, ci din așteptări ridicate și evaluări informate.

Evoluția negativă a percepției privind aplicarea egală a legii indică o eroziune accelerată a legitimității instituționale, cu potențial de a alimenta fie un sentiment de revoltă, fie cinism civic, resemnare și retragere din participarea democratică.

În ansamblu, justiția este percepută mai degrabă ca un ideal necesar decât ca o realitate funcțională, ceea ce reprezintă un risc major pe termen mediu pentru coeziunea socială și încrederea în statul român.”, afirmă Remus Ștefureac, .

Metodologia sondajului

Datele au fost culese în perioada 12-15 ianuarie 2026, prin metoda CATI (interviuri telefonice), pe un eșantion de 1.100 de persoane, cu vârsta de 18 ani și peste. Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 3%, la un grad de încredere de 95%.