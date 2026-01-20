B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Încrederea în justiție este la cel mai mic nivel. Un sondaj arată că două treimi dintre români nu cred că justiția este dreaptă și independentă (GRAFICE)

Încrederea în justiție este la cel mai mic nivel. Un sondaj arată că două treimi dintre români nu cred că justiția este dreaptă și independentă (GRAFICE)

Adrian A
20 ian. 2026, 13:59
Încrederea în justiție este la cel mai mic nivel. Un sondaj arată că două treimi dintre români nu cred că justiția este dreaptă și independentă (GRAFICE)
Foto: Pixabay
Cuprins
  1. Încrederea în justiție
  2. Avem o justiție independentă?
  3. De ce și-au pierdut românii încrederea în justiție
  4. Metodologia sondajului

Șapte din zece români au foarte puțină încredere sau deloc în justiție, în timp ce peste două treimi consideră că sistemul de justiție nu este independent, arată rezultatele unui sondaj INSCOP.

Încrederea în justiție

25,5% dintre cetățenii României au încredere foarte multă sau destul de multă în Justiție (9.5% foarte multă, în timp ce 16% spun că au destul de multă încredere), iar 70,5% declară cu au destul de puțină, foarte puțină sau nu au deloc încredere în Justiție (25.7% destul de puțină și 44.8% foarte puțină sau deloc). 4% nu știu sau nu răspund, arată sondajul INSCOP.

Iar, întrebați în ce măsură cred că legea este aplicată în mod egal pentru toți cetățenii, 5.7% dintre români spun că în foarte mare măsură (față de 12.6% în aprilie 2025), 10.9% în destul de mare măsură (față de 17.2% în aprilie 2025).

30.1% dintre cetățenii României cred în destul de mică măsură (față de 25.9% în aprilie 2025), iar 50.1% în foarte mică măsură sau deloc (față de 42.6% în aprilie 2025) că legea este aplicată în mod egal pentru toți cetățenii.

Avem o justiție independentă?

Potrivit studiului, 23.7% dintre cei intervievați cred că sistemul de justiție din România este independent de influențe politice, în timp ce 67.4% consideră că sistemul de justiție nu este independent de astfel de influențe. 8.6% nu știu, iar 0.4% nu răspund.

Însă aproape toți cei intervievați spun că este important să avem o justiție independentă.

Astfel, 92.3% dintre participanții la sondaj cred că este foarte important sau destul de important ca România să aibă un sistem de justiție independent (73.7% consideră că este foarte important, iar 18.6% cred că este destul de important).

Doar 3,5% dintre români cred este deloc important sau destul de neimportant ca țara să aibă un sistem independent de justiție (1.3% destul de neimportant, iar 2.2% deloc important). 4.2% nu știu sau nu răspund la întrebare.

De ce și-au pierdut românii încrederea în justiție

„Se conturează un paradox sociologic: tocmai grupurile mai educate, urbane și mai conectate la viața publică sunt cele mai critice, semn că neîncrederea nu vine din dezinteres, ci din așteptări ridicate și evaluări informate.

Evoluția negativă a percepției privind aplicarea egală a legii indică o eroziune accelerată a legitimității instituționale, cu potențial de a alimenta fie un sentiment de revoltă, fie cinism civic, resemnare și retragere din participarea democratică.

În ansamblu, justiția este percepută mai degrabă ca un ideal necesar decât ca o realitate funcțională, ceea ce reprezintă un risc major pe termen mediu pentru coeziunea socială și încrederea în statul român.”, afirmă Remus Ștefureac, directorul INSCOP.

Metodologia sondajului

Datele au fost culese în perioada 12-15 ianuarie 2026, prin metoda CATI (interviuri telefonice), pe un eșantion de 1.100 de persoane, cu vârsta de 18 ani și peste. Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 3%, la un grad de încredere de 95%.

Tags:
Citește și...
Mașini distruse de zăpada de pe acoperișuri. Ce trebuie să știe șoferii și proprietarii clădirilor
Eveniment
Mașini distruse de zăpada de pe acoperișuri. Ce trebuie să știe șoferii și proprietarii clădirilor
Lovitură grea pentru românii care ies la pensie! De la 1 iulie, vor pierde 825 de lei. Decizia este definitivă
Eveniment
Lovitură grea pentru românii care ies la pensie! De la 1 iulie, vor pierde 825 de lei. Decizia este definitivă
Iași: O femeie ”cu dizabilități” cerșea pe străzi, dar locuia cu familia într-un hotel de lux (FOTO)
Eveniment
Iași: O femeie ”cu dizabilități” cerșea pe străzi, dar locuia cu familia într-un hotel de lux (FOTO)
Newsweek: Când s-a invocat Articolul 5 al NATO. După 11 septembrie, Alianța a plecat la luptă. România, între combatanți
Eveniment
Newsweek: Când s-a invocat Articolul 5 al NATO. După 11 septembrie, Alianța a plecat la luptă. România, între combatanți
Facturi uriașe pentru încălzire în Spania. O româncă din Malaga: „În apartament e un frig de mori”
Eveniment
Facturi uriașe pentru încălzire în Spania. O româncă din Malaga: „În apartament e un frig de mori”
Sloturi video populare în România: jocuri pentru sesiuni iGaming în 2026
Eveniment
Sloturi video populare în România: jocuri pentru sesiuni iGaming în 2026
Patriarhia Română: „Lipsa evaluării elevilor la ora de Religie sau găsirea unor soluții alternative la notă constituie un afront”
Eveniment
Patriarhia Română: „Lipsa evaluării elevilor la ora de Religie sau găsirea unor soluții alternative la notă constituie un afront”
Cristian Țânțăreanu, reacție dură după creșterea taxelor și impozitelor: „Cum să le mai taie din bani bolnavilor de cancer?”
Eveniment
Cristian Țânțăreanu, reacție dură după creșterea taxelor și impozitelor: „Cum să le mai taie din bani bolnavilor de cancer?”
Beneficiile utilizării de saltele antiescară în îngrijirea la domiciliu
Eveniment
Beneficiile utilizării de saltele antiescară în îngrijirea la domiciliu
Avertisment de la șeful Armatei. „Populația trebuie să fie pregătită pentru război.” Unde și când ar putea ataca Rusia (VIDEO)
Eveniment
Avertisment de la șeful Armatei. „Populația trebuie să fie pregătită pentru război.” Unde și când ar putea ataca Rusia (VIDEO)
Ultima oră
16:42 - Pas uriaș pentru Radu Drăgușin în viața personală. Internaționalul român s-a căsătorit civil cu Ioana Stan
16:36 - Elon Musk ar vrea să cumpere Ryanair. Totul a pornit de la o neînțelegere cu directorul general al companiei aeriene
16:30 - Sorin Grindeanu a spus condițiile în care PSD îl va schimba din funcție pe ministrul Justiției: „Eu am mai văzut filmul ăsta”
16:25 - Cum împarți veniturile pentru a include și hobby-uri? Regula 50/30/20
15:56 - Scandalul uitat dintre Oana Zăvoranu și Monica Gabor: „Tremura ca o piftie. Se credea un fel de prințesă”
15:55 - Mașini distruse de zăpada de pe acoperișuri. Ce trebuie să știe șoferii și proprietarii clădirilor
15:52 - Sorin Grindeanu, un nou atac la Ilie Bolojan. „Te dai Zorro și te lauzi că ai scos țara din rahat” (VIDEO)
15:48 - Lovitură grea pentru românii care ies la pensie! De la 1 iulie, vor pierde 825 de lei. Decizia este definitivă
15:28 - Iași: O femeie ”cu dizabilități” cerșea pe străzi, dar locuia cu familia într-un hotel de lux (FOTO)
15:21 - Newsweek: Când s-a invocat Articolul 5 al NATO. După 11 septembrie, Alianța a plecat la luptă. România, între combatanți