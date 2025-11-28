B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Încrederea românilor în eficacitatea vaccinurilor revine în forță. Cifrele din 2025 arată o schimbare reală

Încrederea românilor în eficacitatea vaccinurilor revine în forță. Cifrele din 2025 arată o schimbare reală

Ana Beatrice
28 nov. 2025, 14:59
Încrederea românilor în eficacitatea vaccinurilor revine în forță. Cifrele din 2025 arată o schimbare reală
Sursa Foto: freepik.com
Cuprins
  1. Cum arată creșterea interesului românilor pentru vaccinare în 2025
  2. Cât de mult investește România în protecția prin vaccinare

Încrederea românilor în eficacitatea vaccinurilor este din nou în creștere. Casa Naţională de Asigurări de Sănătate confirmă această tendință. Tot mai mulți oameni aleg să se protejeze, să se informeze corect și să pună sănătatea pe primul loc.

Cum arată creșterea interesului românilor pentru vaccinare în 2025

Românii se orientează serios spre prevenție, iar centralizarea vaccinurilor eliberate în farmacii confirmă această schimbare de direcție. Tendința este clară, iar cifrele sunt impresionante.

Vaccinul împotriva HPV ocupă primul loc. Campaniile din ultima perioadă au avut efect, iar acest lucru se vede în numărul mare de administrări. Aproape 125.000 de doze au fost folosite în primele nouă luni din 2025. Această valoare reprezintă o creștere de aproape 49% față de anul trecut.

Și vaccinul meningococic înregistrează un avans puternic. Aproape 2.700 de persoane l-au ales anul acesta, de peste două ori mai multe decât în 2024. Este un semn că riscurile meningitei sunt tot mai bine înțelese.

Interesul este mai mare și pentru vaccinul care previne pneumonia, sepsisul sau otita. Peste 26.000 de doze au fost administrate în 2025. Diferența față de cele 21.000 din 2024 arată o preocupare tot mai serioasă pentru sănătatea pe termen lung.

De asemenea, creșterea interesului se vede și în cazul vaccinului care previne infecția cu virusul hepatitei B, administrat în primele 24 de ore de la naștere. Cererea pentru acest ser a înregistrat un salt impresionant, de 80%.

Cât de mult investește România în protecția prin vaccinare

Costurile imunizării din 2025 au fost semnificative. CNAS a investit peste 110 milioane de lei în achiziția de vaccinuri.

Suma este mult mai mare decât în anii trecuți și reflectă o orientare clară spre prevenție.

Aproximativ 78% din fonduri au mers către vaccinurile care protejează împotriva infecției HPV.

Tags:
Citește și...
Studiu Deloitte: Instabilitatea politică și corupția, principalele griji ale tinerilor români în 2025. Pe primul loc rămâne costul vieții de zi cu zi rămâne
Eveniment
Studiu Deloitte: Instabilitatea politică și corupția, principalele griji ale tinerilor români în 2025. Pe primul loc rămâne costul vieții de zi cu zi rămâne
Experți DENT ESTET 4 KIDS: Primele semne ale demineralizării dinților de lapte. Cauze și tratamente moderne
Eveniment
Experți DENT ESTET 4 KIDS: Primele semne ale demineralizării dinților de lapte. Cauze și tratamente moderne
MAI îi avertizează pe cetățeni! Dronele trebuie lăsate la sol în minivacanța de 1 Decembrie
Eveniment
MAI îi avertizează pe cetățeni! Dronele trebuie lăsate la sol în minivacanța de 1 Decembrie
Mihaela Bilic: „Ține de foame și ajută la slăbit”. Despre ce aliment este vorba și ce alte beneficii aduce
Eveniment
Mihaela Bilic: „Ține de foame și ajută la slăbit”. Despre ce aliment este vorba și ce alte beneficii aduce
Ioan Neculaie, condamnat la 10 ani de închisoare. Ce acuzații i se aduc
Eveniment
Ioan Neculaie, condamnat la 10 ani de închisoare. Ce acuzații i se aduc
Curățenie de milioane! Cum a reușit o femeie să facă bani prin munca de menaj oferită gratuit
Eveniment
Curățenie de milioane! Cum a reușit o femeie să facă bani prin munca de menaj oferită gratuit
Un cod portocaliu de inundaţii loveşte județul Prahova. Alte 12 judeţe rămân sub cod galben (FOTO)
Eveniment
Un cod portocaliu de inundaţii loveşte județul Prahova. Alte 12 judeţe rămân sub cod galben (FOTO)
Medic: „De șapte ori se face pielea mai fină”. Iată care este cea mai simplă și gratuită metodă pentru un ten tânăr
Eveniment
Medic: „De șapte ori se face pielea mai fină”. Iată care este cea mai simplă și gratuită metodă pentru un ten tânăr
Pedeapsa primită de un britanic după ce a ținut opt români în sclavie într-o spălătorie auto din Londra
Eveniment
Pedeapsa primită de un britanic după ce a ținut opt români în sclavie într-o spălătorie auto din Londra
Maria Ghiorghiu șochează din nou. Ce spune despre alegerile pentru Primăria Capitalei
Eveniment
Maria Ghiorghiu șochează din nou. Ce spune despre alegerile pentru Primăria Capitalei
Catalin Drula
Ultima oră
15:50 - Studiu Deloitte: Instabilitatea politică și corupția, principalele griji ale tinerilor români în 2025. Pe primul loc rămâne costul vieții de zi cu zi rămâne
15:32 - Experți DENT ESTET 4 KIDS: Primele semne ale demineralizării dinților de lapte. Cauze și tratamente moderne
15:26 - MAI îi avertizează pe cetățeni! Dronele trebuie lăsate la sol în minivacanța de 1 Decembrie
15:26 - Decizia luată de Guvernul Bolojan privind pensiile magistraților: „Proiectul de lege este justificat de trei aspecte. Vom demara azi procedura de angajare a răspunderii Guvernului” (VIDEO)
15:09 - Cum va fi vremea pe 1 Decembrie, de Ziua Națională. Ce trebuie să știe cei care merg la parada militară
14:54 - Mihaela Bilic: „Ține de foame și ajută la slăbit”. Despre ce aliment este vorba și ce alte beneficii aduce
14:38 - Viktor Orban s-a întâlnit cu Vladimir Putin la Kremlin. Ce au pus la cale cei doi (VIDEO)
14:36 - Ioan Neculaie, condamnat la 10 ani de închisoare. Ce acuzații i se aduc
14:26 - Curățenie de milioane! Cum a reușit o femeie să facă bani prin munca de menaj oferită gratuit
14:16 - Prima reacție a lui Ilie Bolojan, după demisia lui Ionuț Moșteanu. Ce mesaj a transmis premierul