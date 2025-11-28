Încrederea românilor în eficacitatea vaccinurilor este din nou în creștere. confirmă această tendință. Tot mai mulți oameni aleg să se protejeze, să se informeze corect și să pună sănătatea pe primul loc.

Cum arată creșterea interesului românilor pentru vaccinare în 2025

Românii se orientează serios spre prevenție, iar centralizarea vaccinurilor eliberate în farmacii confirmă această schimbare de direcție. Tendința este clară, iar cifrele sunt impresionante.

ocupă primul loc. Campaniile din ultima perioadă au avut efect, iar acest lucru se vede în numărul mare de administrări. Aproape 125.000 de doze au fost folosite în primele nouă luni din 2025. Această valoare reprezintă o creștere de aproape 49% față de anul trecut.

Și vaccinul meningococic înregistrează un avans puternic. Aproape 2.700 de persoane l-au ales anul acesta, de peste două ori mai multe decât în 2024. Este un semn că riscurile meningitei sunt tot mai bine înțelese.

Interesul este mai mare și pentru vaccinul care previne pneumonia, sepsisul sau otita. Peste 26.000 de doze au fost administrate în 2025. Diferența față de cele 21.000 din 2024 arată o preocupare tot mai serioasă pentru sănătatea pe termen lung.

De asemenea, creșterea interesului se vede și în cazul vaccinului care previne infecția cu virusul hepatitei B, administrat în primele 24 de ore de la naștere. Cererea pentru acest ser a înregistrat un salt impresionant, de 80%.

Cât de mult investește România în protecția prin vaccinare

Costurile imunizării din 2025 au fost semnificative. CNAS a investit peste 110 milioane de lei în achiziția de .

Suma este mult mai mare decât în anii trecuți și reflectă o orientare clară spre prevenție.

Aproximativ 78% din fonduri au mers către vaccinurile care protejează împotriva infecției HPV.