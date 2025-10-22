B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Studiu: Românii cu cel mult 8 clase sunt convinși că vaccinurile, inteligenţa artificială şi tehnologia 5G ne controlează

Traian Avarvarei
22 oct. 2025, 12:18
Sursa foto: Pexels
Cuprins
  1. Ce cred românii despre noroc, superstiții, horoscop
  2. Cum au fost interpretate rezultatele studiului

Trei sferturi dintre români sunt convinşi că norocul le ghidează soarta, arată un studiu făcut la nivel național. Potrivit cercetării, multe credinţe și superstiții asociate mediului rural au început să prindă și la oraș.

Ce cred românii despre noroc, superstiții, horoscop

Surprizele studiului sunt legate de vârsta respondenţilor şi zona din care provin. Este vorba mai ales de tineri între 18 şi 29 de ani, cu precădere din Capitală.

54% dintre tineri spun că au avut o superstiţie care li s-a adeverit și 48% cred într-un număr norocos. 42% spun că astrologia le poate prezice corect personalitatea și evenimentele din viață. De asemenea, peste 60% cred în locurile încărcate energetic care influenţează starea oamenilor.

Studiul mai arată că persoanele care au cel mult opt clase sunt convinse că vaccinurile, inteligenţa artificială şi tehnologia 5G controlează populaţia.

Cum au fost interpretate rezultatele studiului

„Evident că nu este controlată populaţia prin 5G. În România avem 95 la sută din populaţie care are un astfel de dispozitiv în buzunar. Ultimul an a fost caracterizat de inflaţie de atitudini care, în credinţele oamenilor, au fost utilizate pentru a obţine voturi, pentru a manipula populaţia şi, în acelaşi timp, dincolo de planul politic, de a aduce câştiguri financiare facile”, a declarat Remus Ştefureac, director Inscop Research, pentru Observator.

La rândul său, Vasile Bănescu, teolog şi membru CNA, a atras atenția că ne confruntăm cu o criză educaţională fără precedent.

„Un popor creştin nu are o fotografie aşa cum reiese din acest sondaj făcut profesionist. Asta indică, în viziunea mea, o criză educaţională fără precedent. 36% dintre tineri cred în horoscop. Emisiunea respectivă prezintă informaţii care nu au nicio bază ştiinţifică. Sigur s-au scandalizat astrologii, care consideră că au o bază ştiinţifică, dar sunt în minoritate, din fericire”, a afirmat Vasile Bănescu.

