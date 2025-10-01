Alexandru Rafila, fostul ministru al Sănătăţii, a transmis astăzi, 1 octombrie, printr-un mesaj pe , că vaccinarea HPV gratuită a fost extinsă pentru fete și băieți până la vârsta de 26 de ani. Măsura reprezintă un pas important în prevenirea cancerului de col uterin și a altor forme de cancer asociate virusului HPV.

România rămâne țara cu cea mai ridicată incidență a cancerului de col uterin din Uniunea Europeană, cu peste 1.500 de decese anual în rândul femeilor: „Vaccinarea HPV – un pas esențial pentru sănătatea publică”.

Ce a anunțat Alexandru Rafila despre vaccinarea HPV

Potrivit lui Alexandru Rafila, proiectul vaccinării HPV gratuite a început în 2018, la inițiativa societăților profesionale din domeniul medical. În faza inițială, părinții puteau solicita vaccinarea gratuită doar pentru fetele între 11 și 14 ani.

În 2023, vaccinarea a fost compensată integral pentru fete și băieți până la 18 ani, iar pentru femeile între 19 și 45 de ani, compensarea a fost de 50%. Extinderea gratuității până la 26 de ani este considerată un pas decisiv pentru sănătatea publică.

De ce este importantă vaccinarea HPV

Alexandru Rafila a transmis că reprezintă o investiție esențială în sănătate pe termen lung, cu beneficii majore atât pentru indivizi, cât și pentru sistemul medical. Prin reducerea semnificativă a riscului de cancer de col uterin, această măsură contribuie la prevenirea unei boli care afectează grav România, țara cu cea mai mare rată de incidență din Uniunea Europeană. Statisticile sunt îngrijorătoare: anual, mii de femei primesc acest diagnostic, iar peste 1.500 își pierd viața din cauza complicațiilor bolii.

Cum sprijină Alexandru Rafila creșterea accesului la vaccinuri

În mesajul său, Alexandru Rafila a insistat pe importanța colaborării dintre autorități și medici pentru a crește accesul populației la vaccinare. „Construirea aderenței și a încrederii în vaccin se realizează numai prin informare corectă și prin decizii administrative comunicate transparent, astfel încât atât beneficiarii direcți, cât și populația să înțeleagă importanța acestui tip de prevenție”, a subliniat fostul ministru al Sănătăţii.