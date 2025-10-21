B1 Inregistrari!
Îndulcitorul care ajută la creșterea părului. Descoperirea care dă speranțe bărbaților cu chelie

Adrian Teampău
21 oct. 2025, 21:46
Îndulcitorul care ajută la creșterea părului. Descoperirea care dă speranțe bărbaților cu chelie
Alopecie Sursa foto: https://e-dermatologie.md
Cuprins
  1. Creșterea părului, stimulată de un îndulcitor
  2. Tratamentele actuale și limitele lor
  3. Tratamentul pentru creșterea părului va fi mai eficient

Creșterea părului este stimulată de steviosid, un compus derivat din Stevia, îndulcitor folosit în locul zahărului, conform unor studii clinice. Această descoperire ar putea contribui la creșterea eficienței tratamentelor

Creșterea părului, stimulată de un îndulcitor

Mai multe cercetări de laborator arată că steviosid, un compus derivat din Stevia stimulează creșterea părului. Experimentele pe șoarecii cu alopecie, cărora li s-a aplicat un plasture pe bază de steviosid a dat rezultate pozitive. Astfel, tratamntele împotriva căderii părului vor fi mai eficiente și mai accesibile pentru milioane de oameni din întreaga lume.

Alopecia androgenetică sau chelia, cum este cunoscută, este una dintre cele mai frecvente cauze ale subțierii părului. Afecțiunea se manifestă atât la bărbați, cât și la femei. Ea apare când foliculii de păr se micșorează treptat, producând fire din ce în ce mai fine și mai scurte. Boala este influențată de factori genetici și hormonali, în special de dihidrotestosteron (DHT) care împiedică dezvoltarea completă a firelor noi.

Pentru combaterea cheliei se recomandă tratamentul cu minoxidilul, unul dintre cele mai utilizate tratamente. Medicamentul acționează prin lărgirea vaselor de sânge și îmbunătățirea circulației în jurul foliculilor. Astfel, este stimulată regenerarea și creșterea părului.

Tratamentele actuale și limitele lor

Tratamentul cu minoxidil are limitări în tratarea alopeciei. Medicamentul se dizolvă greu în apă și pătrunde cu dificultate prin stratul exterior al pielii. Astfel, arată cercetările, doar o mică parte din substanță ajunge la foliculi. Din acest motiv, rezultatele nu sunt, de fiecare dată, cele așteptate. Drept urmare, utilizatorii trebuie să aplice tratamentul zilnic timp de mai multe luni înainte de a observa o schimbare.

Pentru creșterea eficienței medicamentului, cercetările publicate în Advanced Healthcare Materials oferă o posibilă soluție. Cercetătorii au descoperit că steviosidul, extras din Stevia, poate îmbunătăți absorbția minoxidilului în piele.

Experimentele de laborator, pe șoareci, au dat rezultate surprinzătoare. Oamenii de știință au creat un plasture dizolvabil care combina steviosid cu minoxidil care a reușit să reactiveze foliculii și să declanșeze o nouă fază de creșterea părului.

„Utilizarea steviosidului pentru a îmbunătăți livrarea minoxidilului reprezintă un pas promițător către tratamente mai eficiente și mai naturale împotriva căderii părului, care ar putea ajuta milioane de oameni”, a declarat coautorul studiului, dr. Lifeng Kang, de la University of Sydney, Australia.

Tratamentul pentru creșterea părului va fi mai eficient

Rezultatele cercetărilor de laborator sugerează că substanțele naturale precum steviosidul ar putea crește eficiența tratamentelor pentru creșterea părului. Totodată, va crește și confortul pacienților care caută soluții mai blânde și neinvazive.

Practic, datorită îmbunătățirii absorbției substanței și reducerea nevoii de aplicare frecventă, tratamentele vor fi mai comode și mai accesibile, scrie SciTechdaily.

Oamenii de știință speră că viitoarele studii vor confirma dacă această combinație poate fi adaptată în siguranță pentru uz uman. Ei se așteaptă să producă o nouă generație de tratamente și terapii naturale pentru refacerea părului.

