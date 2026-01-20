Infinit ZEN Festival – două zile intense de transformare personală și spirituală!

Festivalul Infinit ZEN vine în 2026 ca cel mai mare eveniment dedicat dezvoltării personale și evoluției interioare din România, oferind participanților o experiență completă de auto-descoperire, echilibru mental și spiritualitate aplicată.

Când: 24 și 25 ianuarie 2026 – acces 09:00, program 10:00–18:00.

Unde: Circul Metropolitan, Aleea Circului 15, București.

Bilete oficiale și achiziție online: https://ticketstore.ro/ro/cautare?s=infinit+zen

Ce este Infinit ZEN Festival și de ce e un eveniment fără precedent

Conceput ca un spațiu de întâlnire între știință, conștiință și viața de zi cu zi, Infinit ZEN combină conferințe inspirate, workshop-uri practice, sesiuni de meditație și întâlniri de reflecție care te invită să îți regăsești sensul, să elimini blocajele mentale și să te reconectezi cu propriul potențial. Festivalul se adresează atât persoanelor la început de drum în dezvoltare personală, cât și celor care caută abordări profunde asupra temelor: gestionarea stresului, relații conștiente, mindfulness și echilibru emoțional, sens și vocație.

Speakeri & Facilitatori – vocile care inspiră

Ediția 2026 aduce pe scenă 40 de speakeri, experți și ghizi ai transformării, printre care: Dr. Dumitru Constantin Dulcan – neurolog, cercetător al conștiinței, autor de referință, o voce emblematică în dialogul dintre știință și spiritualitate, Dr. Oana Mihalcea, Dr. Cristian Manea, Cerasela Rogen, Paul Jr. Renaud – speaker internațional, dezvoltare personală și leadership, Teodora Mețiu, Andrei Diaconu, Angela Laur, Tukaram Paul Avram, Risvan Vlad Rusu, Monica Dascălu, Mircea Radu, Radu Leca, Oana Ioniță, Roxana Iorgulescu Bandrabur, Elena Ungureanu, Anca Alungulesei, Eduard Puiu, Ovidiu Yang, Cosmina Grigore, Aniela Nica, Gabriela Maalouf, Adriana Stanciu, Costel Pârnău, Andreea Dincă, Doru Cica, Constantin Cornea, Florica Motoc, Dana Bălăceanu, Costin Niță, Irinel Galasiu, Cristian Stan, Anca Mihăilescu, Corina Stratulat, Anca Mazilu, Nicoleta Ilea, Andrei Vulpescu, Ina Șerban, Raluca Antonovici, Alina Alexandrov, Iulian Alexandrov, Raluca Anton (only on screen), Paul Olteanu (only on screen).

Tematici și experiențe cheie

Participanții vor găsi:

Discursuri inspiraționale care îmbină știința cu reflecția personală;

Workshop-uri practice despre tehnici de mindfulness & relaxare;

Întâlniri interactive cu experți și posibilitatea de a adresa întrebări;

Expozanți și zone de activare pentru resurse de sănătate, echilibru și creștere personală;

Într-o declarație oficială, Simona Muscă, inițiatoarea festivalului, a spus că Infinit ZEN nu este despre a deveni altcineva, ci despre a-ți descoperi propria voce interioară și a trăi cu mai multă prezență, sens și echilibru în fiecare zi.

Parteneri care susțin viziunea festivalului

Evenimentul se desfășoară cu sprijinul unor parteneri importanți: Natur Way, Asociația Numerologilor din România, Muller, Balkan F&B, Resilient Mind Center, Organic India, Vivasan, HSB Food, Eisberg, Eev Auto, Editura For You, Vivanatura, Bactology, Familia Toneli, Irina – Casa cu prăjituri, Life Dental Spa, Editura Bookzone, Editura Trinity, Ezera, Armonia Flăcării, Georgiana Țăpuc – Fata cu cristale, Basmeresin, Ankh Stone, Techir, Canal 33, Kudika, Garbo, 9am, Omoda | Jaecoo România și mulți alții.

De ce să vii la Infinit ZEN Festival

Instrumente reale pentru viața de zi cu zi, nu doar discursuri inspiraționale;

Experiențe practice de transformare personală;

Networking cu oameni inspirați și comunitate de susținere;

Dialoguri profunde care te pot ajuta să îți regăsești motivația, sensul și liniștea interioară.

Rezervă-ți locul acum și transformă începutul de an într-un punct de cotitură al evoluției tale personale!

