Zeci de plaje din Australia, închise după patru atacuri de rechini în două zile

Zeci de plaje din Australia, închise după patru atacuri de rechini în două zile

Selen Osmanoglu
20 ian. 2026, 11:38
Foto: Pixabay
Cuprins
  1. Atacuri și victime
  2. „Am încercat să-l ținem în viață”
  3. Măsuri și explicații

Zeci de plaje de-a lungul coastei estice a Australiei, inclusiv în Sydney, au fost închise marți, 20 ianuarie, după patru atacuri ale rechinilor în ultimele două zile. Autoritățile avertizează că ploile torențiale recente au tulburat apele, creând condiții care atrag rechinii și cresc riscul de incidente.

Atacuri și victime

Marți, plajele din apropierea orașului Port Macquarie, la circa 400 de kilometri nord de Sydney, au fost închise după ce un bărbat a fost mușcat în timp ce practica surf. Bărbatul rămâne spitalizat, dar se află în stare stabilă.

„Dacă cineva vrea să meargă să înoate, mai bine să se ducă la o piscină locală în acest moment, pentru că noi avertizăm că plajele sunt nesigure”, a declarat Steven Pearce, directorul executiv al Surf Life Saving New South Wales (NSW).

Incidentul survine în plin sezon estival, când plajele australiene sunt de obicei pline de localnici și turiști.

„Am încercat să-l ținem în viață”

Luni seară, un surfist de circa 20 de ani a fost mușcat de un rechin pe o plajă din suburbia Manly, Sydney. Max White, martor la incident, a povestit că un alt surfist a folosit coarda plăcii de surf pentru a opri sângerarea victimei: „Respira, dar era inconștient, iar noi… am încercat să-l ținem în viață”.

Paramedicii i-au acordat îngrijiri medicale pentru răni la picior și l-au transportat la spital în stare critică. În zilele precedente, un băiat de 10 ani a fost doborât de pe placa de surf și a scăpat teafăr, iar alt copil a ajuns în stare critică după un atac pe o plajă din oraș, scrie Adevărul.

Măsuri și explicații

Toate plajele din regiunea Northern Beaches, pe coasta nordică a Sydney-ului, vor rămâne închise până la noi dispoziții. Autoritățile explică că atacurile au fost favorizate de ploile torențiale, care tulbură apele și atrag rechinii-taur.

Chris Pepin-Neff, profesor universitar și expert în comportamentul rechinilor, a explicat pentru Sydney Morning Herald: „În mod normal, rechinii nu atacă oameni, însă apele tulburi le reduc vizibilitatea și sporesc riscul ca aceștia să se ciocnească de oameni, moment în care mușcă defensiv și din curiozitate, după care mușcă din nou. Ploile torențiale cresc cantitatea de ape uzate, atrăgând pești-momeală cu care se hrănesc rechinii”.

Australia se confruntă, în medie, cu circa 20 de atacuri de rechini pe an, dintre care mai puțin de trei se soldă cu decese, potrivit asociațiilor ecologiste.

