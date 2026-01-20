B1 Inregistrari!
Acasa » Politică » George Simion, atacat din SUA chiar înainte de vizita la Washington. „Nu-l lăsați să intre!" Cine cere ca delegația AUR să nu fie primită

Adrian A
20 ian. 2026, 11:56
George Simion, liderul AUR. Sursa foto: Captură B1 TV
George Simion e cu un picior în SUA în ceea ce el a numit vizita istorică a unei delegații AUR la Washington. Însă, nici nu a ajuns și de peste ocean se cere să i se închidă orice ușă.

George Simion, acuzații grave din SUA

Un avertisment dur referitor la partidul AUR vine din presa americană, unde rabinul Andrew Baker susţine că vizita lui George Simion în SUA E o încercare de a „spăla”un partid „populist şi antisemit”.

„Președintele partidului AUR, George Simion, a anunțat că intenționează să viziteze Washingtonul, DC, în această săptămână. El și colegii săi vor solicita întâlniri cu membri ai Congresului și speră, de asemenea, să fie primiți de administrația Trump.

Simion va pretinde că este vocea unui „partid patriotic” european și va argumenta că legislația adoptată de Parlamentul României și menținută de Curtea Constituțională îi îngrădește pe nedrept dreptul la liberă exprimare. S-ar putea chiar să vorbească doar despre lupta împotriva antisemitismului, conștient că aceasta este o prioritate pentru președintele Trump.

Dar nimeni nu ar trebui să fie înșelat.”, scrie rabinul Andrew Baker în publicația The Algemeiner.

Partidul lui Simion, descris în cei mai duri termeni

Baker afirmă că realitatea din Parlamentul României contrazice orice discurs democratic al lui Simion și al oamenilor săi. El arată că aleşii AUR s-au opus iniţiativelor legislative care urmăresc extinderea educaţiei despre Holocaust şi sancţionarea infracţiunilor motivate de ură.

Baker aminteşte că partidul a minimalizat importanţa Holocaustului din România, s-a opus introducerii acestei teme în programa şcolară şi menţine legături cu reţele de extremă dreapta inspirate de Garda de Fier.

„Orice întâlnire va fi folosită de Simion și colegii săi de acasă pentru a revendica sprijinul american pentru agenda lor. Iar acest lucru nu va face decât să-i întărească pe cei care restaurează reputația liderilor din epoca fascistă și alimentează flăcările antisemitismului.

Dacă Simion va obține întâlnirile pe care le dorește cu oficiali ai administrației Trump și membri ai Congresului, este esențial să primească un mesaj clar și critic care să-i ceară să ia măsuri verificabile pentru reformarea partidului său. Acestea ar trebui să includă sprijinirea educației despre Holocaust și măsuri legale pentru urmărirea penală a incidentelor antisemite.”, mai scrie rabinul Andrew Baker.

Andrew Baker este director al Afacerilor Evreiești Internaționale în Comitetul Evreiesc American și a făcut parte din Comisia care a redactat raportul Wiesel. Document în baza căruia, țara noastră și-a recunoscut oficial participarea la Holocaust. Baker a fost decorat de președinții Klaus Iohannis și Traian Băsescu.

