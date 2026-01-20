Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei, a anunțat, marți, că a dat dispoziție Poliției Locale a Municipiului București ca de săptămâna acesta să taie amenzi pentru cei care nu plătesc parcarea. Ciucu a afirmat că până acum, „în medie, pentru un loc de parcare încasăm din 12 ore, doar 2 ore”. Primarul general a explicat și ce gratuități va menține la parcare.

Ciucu: Poliția Locală va tăia amenzi pentru cei care nu plătesc parcarea

„Am dat dispoziție Poliției Locale ca de săptămâna acesta să taie amenzi pentru cei care nu . Deci, aviz amatorilor, de săptămâna acesta, Poliția Locală a Municipiului București va aplica amenzi. De asemenea, Poliția Locală va prelua cele 7 mașini, “OZN-urile”, cum li se spune popular care vor înregistra și emite automat amenzile. Am rugat Poliția Locală a Sectorului 6 să asiste Poliția Locală a Municipiului București în acest proces, să facă transfer de know-how (proceduri, regulamente etc.)”, a transmis primarul general, pe Facebook.

Acesta a mai precizat că i-a dat dispoziție viceprimarului Stelian Bujduveranu să operaționalizeze un serviciu propriu de ridicări, care să funcționeze în Inelul Central. Decizia finala va fi luată după discuții cu primarii de sectoare.

Ciucu, despre gratuitățile la parcare în București

Ciprian Ciucu a explicat apoi în ce condiții va mențin gratuitățile la parcare.

„Aproximativ 100.000 de mașini au gratuități pe aproximativ 40.000 de locuri de parcare. Deci, actuala politică este caducă, este un non-sens.

Peste de 5.000 de masini ale presei au gratuități.

Multe zeci de mii de mașini ale persoanelor cu handicap și ale însoțitorilor (am fost informat că aici exista si un fenomen semnificativ de fraudă cu însemne false). Vom menține gratuitatea, dar doar pe cele 4% locuri pe care le organizăm cu acestă destinație, conform legii.

Și… mai sunt 86.000 de mașini electrice și hibride, inclusiv „mild hybrid”, care “se bat” pe cele cca. 40.000 de locuri de parcare. Aici nu am luat o decizie, vom avea o dezbatere pentru că mai mult de jumătate din încasări sunt anulate de aceste gratuități, iar bugetul PMB este în piuneze”, a mai explicat primarul general.

Parcări noi în București?

În final, Ciprian Ciucu a precizat că mai are nevoie de timp pentru a se gândi la o strategie de creare de noi locuri de parcare: „Cât despre a crea noi locuri de parcare, voi veni cu informații pe acest subiect pe parcursul acestui an, în funcție de buget si poate… parteneriate public-privat. Mai am nevoie de timp să creionez o politică consistentă. Momentan doar punem la punct ce există”.