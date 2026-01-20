B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Ciucu: „Am dat dispoziție Poliției Locale ca de săptămâna acesta să taie amenzi pentru cei care nu plătesc parcarea. Deci, aviz amatorilor” (FOTO)

Ciucu: „Am dat dispoziție Poliției Locale ca de săptămâna acesta să taie amenzi pentru cei care nu plătesc parcarea. Deci, aviz amatorilor” (FOTO)

Traian Avarvarei
20 ian. 2026, 11:14
Ciucu: „Am dat dispoziție Poliției Locale ca de săptămâna acesta să taie amenzi pentru cei care nu plătesc parcarea. Deci, aviz amatorilor” (FOTO)
Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei. Sursa foto: Ciprian Ciucu / Facebook

Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei, a anunțat, marți, că a dat dispoziție Poliției Locale a Municipiului București ca de săptămâna acesta să taie amenzi pentru cei care nu plătesc parcarea. Ciucu a afirmat că până acum, „în medie, pentru un loc de parcare încasăm din 12 ore, doar 2 ore”. Primarul general a explicat și ce gratuități va menține la parcare.

Ciucu: Poliția Locală va tăia amenzi pentru cei care nu plătesc parcarea

„Am dat dispoziție Poliției Locale ca de săptămâna acesta să taie amenzi pentru cei care nu plătesc parcarea. Deci, aviz amatorilor, de săptămâna acesta, Poliția Locală a Municipiului București va aplica amenzi. De asemenea, Poliția Locală va prelua cele 7 mașini, “OZN-urile”, cum li se spune popular care vor înregistra și emite automat amenzile. Am rugat Poliția Locală a Sectorului 6 să asiste Poliția Locală a Municipiului București în acest proces, să facă transfer de know-how (proceduri, regulamente etc.)”, a transmis primarul general, pe Facebook.

Acesta a mai precizat că i-a dat dispoziție viceprimarului Stelian Bujduveranu să operaționalizeze un serviciu propriu de ridicări, care să funcționeze în Inelul Central. Decizia finala va fi luată după discuții cu primarii de sectoare.

Ciucu, despre gratuitățile la parcare în București

Ciprian Ciucu a explicat apoi în ce condiții va mențin gratuitățile la parcare.

„Aproximativ 100.000 de mașini au gratuități pe aproximativ 40.000 de locuri de parcare. Deci, actuala politică este caducă, este un non-sens.

Peste de 5.000 de masini ale presei au gratuități.

Multe zeci de mii de mașini ale persoanelor cu handicap și ale însoțitorilor (am fost informat că aici exista si un fenomen semnificativ de fraudă cu însemne false). Vom menține gratuitatea, dar doar pe cele 4% locuri pe care le organizăm cu acestă destinație, conform legii.

Și… mai sunt 86.000 de mașini electrice și hibride, inclusiv „mild hybrid”, care “se bat” pe cele cca. 40.000 de locuri de parcare. Aici nu am luat o decizie, vom avea o dezbatere pentru că mai mult de jumătate din încasări sunt anulate de aceste gratuități, iar bugetul PMB este în piuneze”, a mai explicat primarul general.

Parcări noi în București?

În final, Ciprian Ciucu a precizat că mai are nevoie de timp pentru a se gândi la o strategie de creare de noi locuri de parcare:  „Cât despre a crea noi locuri de parcare, voi veni cu informații pe acest subiect pe parcursul acestui an, în funcție de buget si poate… parteneriate public-privat. Mai am nevoie de timp să creionez o politică consistentă. Momentan doar punem la punct ce există”.

Tags:
Citește și...
George Simion, atacat din SUA chiar înainte de vizita la Washington. „Nu-l lăsați să intre!” Cine cere ca delegația AUR să nu fie primită
Politică
George Simion, atacat din SUA chiar înainte de vizita la Washington. „Nu-l lăsați să intre!” Cine cere ca delegația AUR să nu fie primită
PSD continuă să îl torpileze pe Ilie Bolojan. Premierul, acuzat că a mințit. „I-a sărăcit pe români degeaba”
Politică
PSD continuă să îl torpileze pe Ilie Bolojan. Premierul, acuzat că a mințit. „I-a sărăcit pe români degeaba”
Grindeanu spune că „lăutarul” Bolojan ar putea fi schimbat din funcție, aluzie la declarațiile lui Manda
Politică
Grindeanu spune că „lăutarul” Bolojan ar putea fi schimbat din funcție, aluzie la declarațiile lui Manda
Ședință cu scandal la PNL. Ilie Bolojan acuzat că lovește în categoriile defavorizate cu „taxa pe boală”
Politică
Ședință cu scandal la PNL. Ilie Bolojan acuzat că lovește în categoriile defavorizate cu „taxa pe boală”
Bolojan nu se grăbește cu bugetul pe 2026. Când va fi elaborată legea în varianta optimistă. Estimările vicepremierului Tanczos Barna
Politică
Bolojan nu se grăbește cu bugetul pe 2026. Când va fi elaborată legea în varianta optimistă. Estimările vicepremierului Tanczos Barna
Alegătorii PSD se mută către AUR. Victor Ponta explică cum se pierde electoratul social-democrat (VIDEO)
Politică
Alegătorii PSD se mută către AUR. Victor Ponta explică cum se pierde electoratul social-democrat (VIDEO)
Ce schimbări face Ciprian Ciucu în Capitală: ,,Trebuie să facem investiţii”
Politică
Ce schimbări face Ciprian Ciucu în Capitală: ,,Trebuie să facem investiţii”
Victor Ponta îl acuză pe Ilie Bolojan de încăpățânare. Cum vede asumările repetate de răspundere în Parlament (VIDEO)
Politică
Victor Ponta îl acuză pe Ilie Bolojan de încăpățânare. Cum vede asumările repetate de răspundere în Parlament (VIDEO)
Sfatul lui Victor Ponta pentru PSD-iști: “Scoateți USR-ul, dacă nu puteți pe Bolojan”. Ce spune despre ieșirea PSD-ului de la guvernare (VIDEO)
Politică
Sfatul lui Victor Ponta pentru PSD-iști: “Scoateți USR-ul, dacă nu puteți pe Bolojan”. Ce spune despre ieșirea PSD-ului de la guvernare (VIDEO)
Victor Ponta, despre poziționarea României în disputa dintre Donald Trump și UE. Ce ar face în locul președintelui Nicușor Dan (VIDEO)
Politică
Victor Ponta, despre poziționarea României în disputa dintre Donald Trump și UE. Ce ar face în locul președintelui Nicușor Dan (VIDEO)
Ultima oră
12:55 - „Nu știu ce știu ei, dar eu sunt încă aici”. Cum a aflat un bărbat din Bacău că este mort în acte
12:33 - Cum avansează lucrările la Spitalul Județean din Călărași. Construcții Erbașu: „Noul corp de clădire va asigura 309 paturi noi” (FOTO)
12:16 - Cum va arăta noul stadion „Nicolae Dobrin” din Pitești. Construcții Erbașu: „Va integra facilități moderne, ca un complex sportiv complet” (FOTO)
12:15 - Floyd Mayweather, probleme financiare majore. Cum și-ar fi risipit averea de peste un miliard de euro
12:14 - Conflict deschis între Guvern și Sănătate. Sindicatele anunță grevă generală dacă veniturile personalului medical vor fi tăiate
11:58 - Fundația Vodafone investește încă 1,5 milioane de lei în dotarea unităților de neonatologie din România
11:56 - George Simion, atacat din SUA chiar înainte de vizita la Washington. „Nu-l lăsați să intre!” Cine cere ca delegația AUR să nu fie primită
11:49 - CAIR: Noua OUG privind lucrătorii străini riscă să blocheze mediul de afaceri românesc, investițiile și economia / Propuneri de soluții
11:38 - Zeci de plaje din Australia, închise după patru atacuri de rechini în două zile
11:35 - PSD continuă să îl torpileze pe Ilie Bolojan. Premierul, acuzat că a mințit. „I-a sărăcit pe români degeaba”