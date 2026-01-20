B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Paciente cazate într-o magazie a Spitalului de Psihiatrie Jebel din Timiș. O bătrână a fost găsită pe hol, între dulapuri, conectată la oxigen (VIDEO, FOTO)

Paciente cazate într-o magazie a Spitalului de Psihiatrie Jebel din Timiș. O bătrână a fost găsită pe hol, între dulapuri, conectată la oxigen (VIDEO, FOTO)

Mirela Ionela Achim
20 ian. 2026, 10:48
Paciente cazate într-o magazie a Spitalului de Psihiatrie Jebel din Timiș. O bătrână a fost găsită pe hol, între dulapuri, conectată la oxigen (VIDEO, FOTO)
Pacientă a Spitalului de Psihiatrie Jebel, ținută pe un hol. Sursa foto: Georgiana Pascu / Facebook
Cuprins
  1. Vizită neanunțată la Spitalul de Psihiatrie Jebel
  2. De ce au ajuns pacientele în magazie

E anchetă la Spitalul de Psihiatrie Jebel, din județul Timiș, după ce 25 de paciente au fost găsite într-o magazie a unității medicale. O femeie în vârstă, conectată la oxigen, a fost găsită pe un hol, între dulapuri.

Vizită neanunțată la Spitalul de Psihiatrie Jebel

Neregulile au fost descoperite vinerea trecută, în cadrul unei vizite neanunțate făcută de ONG-ul CevaDeSpus, Georgiana Pascu și de inspectorii Consiliul de monitorizare a implementării Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități.

Cele 25 de paciente au fost găsite într-o clădire denumită de spital magazie sau uscătorie. Ele stăteau în două încăperi cu mai multe paturi foarte apropiate unele de altele, fără pic de intimitate pentru paciente.

De asemenea, în clădirea respectivă nu funcționau dușurile la momentul vizitei, iar pentru a merge la baie pacientele trebuiau să iasă în ger la containerele de lângă clădire.

Una dintre paciente, o femeie în vârstă, a fost găsită pe hol, între dulapuri, conectată la oxigen.

Sesizări au ajuns la Direcția de Sănătate Publică (DSP) și la Ministerul Sănătății, care are spitalul în subordine.

De ce au ajuns pacientele în magazie

Pacientele au fost mutate în magazie deoarece unele spații ale spitalului sunt în renovare. DSP a dat aviz de mutare temporară acolo, dar nu în condițiile descoperite în timpul vizitei neanunțate.

Acum două săptămâni, trei persoane internate la Spitalul de Psihiatrie din Jebel au fost depistate cu scabie, boală cunoscută popular sub numele de râie. DSP a trimis un control acolo, în acest context.

„Pacienții au fost izolați și urmează tratamentul recomandat de medicul dermatolog”, declara, la vremea respectivă, Cornelia Bubatu, purtătoarea de cuvânt a DSP Timiș.

