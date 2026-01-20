B1 Inregistrari!
20 ian. 2026, 11:23
Dispută diplomatică între Washington și Beijing pe tema Groenlandei. Ce mesaj i-a transmis purtătorul de cuvânt chinez lui Trump
Cuprins
  1. De ce respinge Beijingul ideea unei „amenințări chineze” în Groenlanda
  2. Cum justifică Donald Trump interesul strategic pentru Groenlanda
  3. Ce presiuni economice a anunțat Washingtonul în acest context
  4. Cum au reacționat Danemarca, Groenlanda și Uniunea Europeană

China respinge ferm argumentele invocate de Statele Unite în legătură cu Groenlanda și avertizează Washingtonul să nu folosească acest subiect drept justificare pentru inițiative strategice. Disputa a escaladat după declarațiile recente ale președintelui american Donald Trump, care leagă securitatea Arcticii de influența Beijingului și Moscovei.

De ce respinge Beijingul ideea unei „amenințări chineze” în Groenlanda

Ministerul de Externe al Chinei a reacționat public luni, după ce Donald Trump a susținut că Beijingul reprezintă un pericol direct pentru securitatea Groenlandei și a regiunii arctice. Purtătorul de cuvânt Guo Jiakun a transmis că Statele Unite folosesc artificial acest argument pentru a-și justifica obiectivele politice și strategice externe.

„Îndemnăm SUA să înceteze să mai folosească așa-numita «amenințare chineză» ca pretext pentru a obține avantaje egoiste”, a declarat oficialul chinez, comentând afirmațiile liderului de la Casa Albă. Potrivit Beijingului, această retorică nu reflectă realitatea și deturnează discuția de la principiile fundamentale ale dreptului internațional.

Guo Jiakun a subliniat că poziția Chinei privind Groenlanda rămâne constantă și se bazează pe respectarea Cartei ONU. În viziunea Beijingului, orice discuție despre statutul insulei trebuie să țină cont de suveranitatea existentă și de voința părților implicate.

Cum justifică Donald Trump interesul strategic pentru Groenlanda

Declarațiile Chinei apar pe fondul unei retorici tot mai ferme a președintelui american privind importanța Groenlandei pentru securitatea Statelor Unite. Donald Trump a afirmat, într-o postare amplă pe rețeaua sa de socializare, că Washingtonul are nevoie de insulă pentru a contracara influența Chinei și a Rusiei în Arctica.

Liderul de la Casa Albă a legat acest obiectiv de dezvoltarea unui sistem defensiv denumit „Cupola de Aur”, conceput pentru protejarea Americii de Nord împotriva rachetelor balistice. Trump a insistat că doar controlul american asupra Groenlandei poate garanta eficiența acestui proiect strategic.

Președintele american a avertizat că refuzul unui transfer de control ar deschide calea pentru extinderea influenței chineze sau ruse într-o zonă considerată vitală pentru securitatea occidentală.

Ce presiuni economice a anunțat Washingtonul în acest context

În ultimele zile, Donald Trump a intensificat presiunea asupra aliaților europeni care resping public revendicările sale. El a anunțat impunerea unor taxe vamale de 10% asupra Danemarcei și a altor șapte state europene care s-au opus poziției americane.

Trump a avertizat că aceste tarife ar putea crește până la 25% dacă Groenlanda nu va fi transferată Statelor Unite până în luna iunie. Mesajul a amplificat tensiunile diplomatice dintre Washington și capitalele europene vizate.

Cum au reacționat Danemarca, Groenlanda și Uniunea Europeană

Autoritățile din Danemarca și liderii Groenlandei au respins categoric ideea transferului de control, afirmând că insula nu este de vânzare și nu dorește să devină parte a Statelor Unite. Poziția lor a rămas fermă în fața presiunilor politice și economice americane.

În acest context tensionat, Uniunea Europeană urmează să discute un răspuns comun la acțiunile Washingtonului. Liderii europeni vor aborda subiectul într-un summit de urgență programat joi, la Bruxelles, pentru a evalua impactul politic și economic al amenințărilor formulate de administrația Trump.

