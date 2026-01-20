B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Fundația Vodafone investește încă 1,5 milioane de lei în dotarea unităților de neonatologie din România

Fundația Vodafone investește încă 1,5 milioane de lei în dotarea unităților de neonatologie din România

B1.ro
20 ian. 2026, 11:58
Fundația Vodafone investește încă 1,5 milioane de lei în dotarea unităților de neonatologie din România
Fundația Vodafone finanțează cu 1,5 milioane de lei cea de-a patra etapă a programului Fondul Viață pentru Nou-Născuți

În a patra etapă a Fondului Viață pentru Nou-Născuți, Fundația Vodafone investește încă 1,5 milioane de lei în dotarea unităților de neonatologie din România.

Fundația Vodafone finanțează cu 1,5 milioane de lei cea de-a patra etapă a programului Fondul Viață pentru Nou-Născuți, prin care secții și compartimente de neonatologie și terapie intensivă neonatală din România vor fi dotate cu aparatură medicală și echipamente conexe, inclusiv sisteme de telemedicină. Spitalele publice din întreaga țară pot solicita o finanțare de până la 300.000 de lei prin înscrierea unui proiect până la 25 februarie 2026.

Misiunea Fondului Viață pentru Nou-Născuți este să asigure acces la servicii medicale de calitate pentru cât mai mulți copii din România, oriunde vin pe lume, astfel încât fiecare dintre ei să aibă o șansă reală la un început de viață sănătos și sigur. În primele trei ediții ale programului, derulate în perioada 2021 – 2025, am dotat 19 secții și compartimente de neonatologie și terapie intensivă din întreaga țară. Separat de această componentă de dotare, în 2023, Fundația Vodafone a finanțat montarea unor soluții de telemedicină în 17 secții de terapie intensivă neonatală de nivel III din țară, care au fost înglobate în rețeaua națională. În urma proiectelor de dotare și echipare cu soluții de telemedicină, 30.000 de copii care se nasc anual în aceste unități beneficiează de condiții mai bune de îngrijire și tratament”, a declarat Angela Galeța, directorul Fundației Vodafone din România.

Pentru a avea acces la dotările oferite prin program, pot aplica secții sau compartimente de neonatologie și terapie intensivă neonatală de nivel I și II din spitalele publice de specialitate obstetrică, ginecologie și neonatologie din întreaga țară, care nu au mai primit până acum echipamente prin programul Fondul Viață pentru Nou-Născuți. Alături de Fundația Vodafone, parteneri în implementarea proiectelor vor fi entitățile medicale publice de specialitate care aplică împreună cu instituția publică în subordinea căreia se află unitatea spitalicească (primărie sau consiliu județean).

Aplicanții trebuie să completeze formularul de solicitare pentru dotarea cu echipamente medicale și aparatură conexă disponibil aici și să îl trimită pe adresa [email protected], pană la data de 25 februarie, ora 20:00. Valoarea integrală a programului este de 1.500.000 de lei, iar limita maximă pentru bugetul alocat unui proiect este de 300.000 de lei. Proiectele selectate vor fi anunțate pe 17 aprilie 2026 și vor fi implementate de Fundația Vodafone în perioada aprilie – decembrie 2026.

Proiectele înscrise vor fi evaluate de membrii consiliului de administrație al fundației și echipa ONG-ului, precum și experți externi cu experiență în astfel de inițiative. În procesul de evaluare se va ține cont de criterii precum relevanță, impact și sustenabilitate. Validarea proiectele selectate în urma aplicării se va face într-o a doua etapă, prin vizite în secțiile sau compartimentele calificate.

Mai multe detalii despre calendarul rundei, criterii de eligibilitate, condițiile de finanțare și implementare se pot găsi în regulamentul disponibil pe site-ul Fundației Vodafone.

Fundația Vodafone a început investiția în neonatologie în urmă cu 12 ani, când în România rata mortalității infantile era de aproape 10‰. În prezent, datorită eforturilor depuse alături de alte organizații, mortalitatea infantilă a scăzut la 6,4* la 1.000 de nașteri vii în 2024 (*sursa). Aceste cifre ne situează la o valoare a ratei mortalității infantile aproape dublă față de media din Europa. Una dintre cauze este aceea că doar 9% dintre secțiile și compartimentele de neonatologie din țara noastră au în dotare toate echipamentele necesare pentru a îngriji nou-născutul prematur sau cu probleme grave de sănătate. Este vorba despre 25 de secții, toate situate în 14 mari orașe din România. Restul de secții au nevoie acută de noi echipamente medicale.

Despre Fundația Vodafone

De 28 de ani, punem la un loc resursele noastre și ale partenerilor noștri pentru ca împreună să construim proiecte incluzive și durabile. Apelăm la tehnologie și la inovație socială și investim în dezvoltarea comunităților defavorizate din România. Modernizăm secții de terapie intensivă neonatală și susținem programe de educație digitală care pregătesc copii și tineri pentru meseriile viitorului și ajută vârstnicii să nu se simtă excluși într-o lume tot mai digitalizată. Ne implicăm în acțiuni de combatere a violenței domestice și a fenomenului de bullying. Din aprilie 2016, alături de celelalte fundații Vodafone din întreaga lume, am îmbunătățit viața a peste 305 milioane de persoane.

Suntem o organizație neguvernamentală românească înființată în 1998, cu statut caritabil, distinctă și independentă de operațiunile comerciale ale companiei Vodafone România. Mai multe detalii despre programele noastre se regăsesc pe www.fundatia-vodafone.rohttp://jurnaldebine.fundatia-vodafone.ro/ și www.facebook.com/fundatiavodafone.

Tags:
Citește și...
„Nu știu ce știu ei, dar eu sunt încă aici”. Cum a aflat un bărbat din Bacău că este mort în acte
Eveniment
„Nu știu ce știu ei, dar eu sunt încă aici”. Cum a aflat un bărbat din Bacău că este mort în acte
Cum avansează lucrările la Spitalul Județean din Călărași. Construcții Erbașu: „Noul corp de clădire va asigura 309 paturi noi” (FOTO)
Eveniment
Cum avansează lucrările la Spitalul Județean din Călărași. Construcții Erbașu: „Noul corp de clădire va asigura 309 paturi noi” (FOTO)
Cum va arăta noul stadion „Nicolae Dobrin” din Pitești. Construcții Erbașu: „Va integra facilități moderne, ca un complex sportiv complet” (FOTO)
Eveniment
Cum va arăta noul stadion „Nicolae Dobrin” din Pitești. Construcții Erbașu: „Va integra facilități moderne, ca un complex sportiv complet” (FOTO)
Floyd Mayweather, probleme financiare majore. Cum și-ar fi risipit averea de peste un miliard de euro
Eveniment
Floyd Mayweather, probleme financiare majore. Cum și-ar fi risipit averea de peste un miliard de euro
Conflict deschis între Guvern și Sănătate. Sindicatele anunță grevă generală dacă veniturile personalului medical vor fi tăiate
Eveniment
Conflict deschis între Guvern și Sănătate. Sindicatele anunță grevă generală dacă veniturile personalului medical vor fi tăiate
Paciente cazate într-o magazie a Spitalului de Psihiatrie Jebel din Timiș. O bătrână a fost găsită pe hol, între dulapuri, conectată la oxigen (VIDEO, FOTO)
Eveniment
Paciente cazate într-o magazie a Spitalului de Psihiatrie Jebel din Timiș. O bătrână a fost găsită pe hol, între dulapuri, conectată la oxigen (VIDEO, FOTO)
Infinit ZEN Festival – două zile intense de transformare personală și spirituală!
Eveniment
Infinit ZEN Festival – două zile intense de transformare personală și spirituală!
Olanda a plătit despăgubirea pentru jaful tezaurului dacic. Cum încearcă autoritățile să recupereze Coiful de la Coțofenești
Eveniment
Olanda a plătit despăgubirea pentru jaful tezaurului dacic. Cum încearcă autoritățile să recupereze Coiful de la Coțofenești
Un băiat de 12 ani a condus peste 300 km singur, noaptea, pentru a-și întâlni tatăl
Eveniment
Un băiat de 12 ani a condus peste 300 km singur, noaptea, pentru a-și întâlni tatăl
Imagini impresionante: Auroră boreală în mai multe județe din România (FOTO)
Eveniment
Imagini impresionante: Auroră boreală în mai multe județe din România (FOTO)
Ultima oră
12:55 - „Nu știu ce știu ei, dar eu sunt încă aici”. Cum a aflat un bărbat din Bacău că este mort în acte
12:33 - Cum avansează lucrările la Spitalul Județean din Călărași. Construcții Erbașu: „Noul corp de clădire va asigura 309 paturi noi” (FOTO)
12:16 - Cum va arăta noul stadion „Nicolae Dobrin” din Pitești. Construcții Erbașu: „Va integra facilități moderne, ca un complex sportiv complet” (FOTO)
12:15 - Floyd Mayweather, probleme financiare majore. Cum și-ar fi risipit averea de peste un miliard de euro
12:14 - Conflict deschis între Guvern și Sănătate. Sindicatele anunță grevă generală dacă veniturile personalului medical vor fi tăiate
11:56 - George Simion, atacat din SUA chiar înainte de vizita la Washington. „Nu-l lăsați să intre!” Cine cere ca delegația AUR să nu fie primită
11:49 - CAIR: Noua OUG privind lucrătorii străini riscă să blocheze mediul de afaceri românesc, investițiile și economia / Propuneri de soluții
11:38 - Zeci de plaje din Australia, închise după patru atacuri de rechini în două zile
11:35 - PSD continuă să îl torpileze pe Ilie Bolojan. Premierul, acuzat că a mințit. „I-a sărăcit pe români degeaba”
11:23 - Dispută diplomatică între Washington și Beijing pe tema Groenlandei. Ce mesaj i-a transmis purtătorul de cuvânt chinez lui Trump